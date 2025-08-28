تصنيف IBM كشركة رائدة في ™Forrester Wave: منصة التكامل كخدمة، الربع الثالث من عام 2025

28 أغسطس 2025
تم تصنيف IBM شركة رائدة في تقرير ™Forrester Wave للربع الثالث من عام 2025 لفئة منصة التكامل كخدمة (iPaaS)، وحصلت على الترتيب الأعلى بين جميع المورِّدين في فئة العروض الحالية.
تجدُر الإشارة إلى أننا أحد ثلاثة مورِّدين فقط تم تصنيفهم في فئة الشركات الرائدة. يمثِّل هذا التكريم محطة بارزة في التزامنا بمساعدة المؤسسات على تحويل التكامل، وتسريع الابتكار، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.
نرى في هذا التكريم تأكيدًا قويًا على صحة استراتيجيتنا في الاستحواذ، حيث جمعنا بين محفظتَي التكامل لكلٍّ من IBM وwebMethods لتقديم تجربة موحَّدة وسلسة تُعيد تعريف التكامل في عصر الذكاء الاصطناعي.
يشهد سوق iPaaS تطورًا ونموًا سريعًا، ونعتقد أن تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Forrester Wave يعكِس قوة استراتيجيتنا واستثماراتنا. مع الاستحواذ على webMethods وإطلاق IBM webMethods Hybrid Integration، نواصِل تركيزنا على الذكاء الاصطناعي والابتكار. يوضِّح تقرير Forrester رؤيتنا لدعم جميع عمليات التكامل من خلال طبقة تحكُّم واحدة، ويُشير إلى قدراتنا في خدمات الذكاء الاصطناعي للأتمتة التكيّفية.
استنادًا إلى إطلاقنا لخدمة IBM webMethods Hybrid Integration في فعالية IBM Think لعام 2025، يُسعدنا أن نشارك المزيد من الأخبار الرائعة التي تضاف إلى وتيرة ابتكارنا المتسارعة. خلال الأشهر القليلة الماضية فقط، أطلقنا وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين وصفهم عملاؤنا بأنهم "مغيّرون لقواعد اللعبة"، وبوابة الذكاء الاصطناعي التي توفِّر نقطة تحكُّم واحدة للمؤسسات للوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى طبقة تحكُّم موحَّدة لكل بيئة تشغيل، في أي مكان. خارطة الطريق لدينا مليئة بوكلاء ذكاء اصطناعي جُدُد عبر دورة الحياة الكاملة، ودعم خادم MCP، وكتالوج عالمي لأصول التكامل مُعاد تصميمه ليخدم الوكلاء كمستخدمين، بالإضافة إلى تحسينات قوية لتجربة المطورين مثل استوديو API Developer Studio الجديد. نحن ننمو ونبني ونستثمر. لا أحد يُجيد التكامل كما تفعل IBM.
إن تصنيف IBM كشركة رائدة في ™Forrester Wave هو أكثر من مجرد شارة. فنحن نرى في ذلك إشارة إلى أن رؤيتنا وتنفيذنا هما تمامًا ما يبحث عنه العملاء في سوق iPaaS اليوم. سواء أكنت تبني وكلاء وأدوات أتمتة، أم توسِّع الأنظمة عبر بيئات هجينة، أم تحوِّل التطبيقات القديمة إلى محركات نمو استثنائية، تُعَد IBM الخيار الأمثل لدعم جميع جوانب أعمالك.
إلى جانب إشادة المحللين، نفخر بتسليط الضوء على عملائنا حول العالم الذين يحققون نتائج تدعم نجاحهم.
نحن ممتنون لتقدير Forrester، ونود أن نشكر عملاءنا وشركاءنا وأفراد مجتمعنا الذين يواصلون دفع مسيرة نمونا.
مع التحولات السريعة في مشهد iPaaS، حان الوقت للتعرُّف أكثر على IBM webMethods Hybrid Integration واكتشاف كيف يمكننا مساعدة مؤسستك على تسريع الابتكار من خلال أساس تكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي وحائز على جوائز.
هل تريد معرفة المزيد شخصيًا؟ انضم إلى مجتمع IBM المبتكر في IBM TechXchange بمدينة أورلاندو من 6 إلى 9 أكتوبر، لتعيش أجواء الطاقة والحماس وتتعرَّف على لمحة عمّا هو قادم.
استكشِف IBM webMethods Hybrid Integration
انضم إلينا في IBM TechXchange 2025 في أورلاندو
*
لا تدعم Forrester أي شركة أو منتج أو علامة تجارية أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح أي شخص باختيار منتجات أو خدمات أي شركة أو علامة تجارية استنادًا إلى التقييمات الواردة في تلك المنشورات. تعتمد المعلومات على أفضل المصادر المتاحة. وتعكِس الآراء الحكم في وقتها، وهي قابلة للتغيير. للمزيد من المعلومات، اقرأ عن موضوعية Forrester هنا .