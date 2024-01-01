في عصر الذكاء الاصطناعي، تخضع ميزانيات التكنولوجيا لتدقيق غير عادي. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، تبالغ المنظمة في الإنفاق للتأكد من أن كل شيء يعمل كما هو متوقع. يقدر المنظمون ذاتيًا أن 24% من إنفاقهم على البرامج في السحابة يتم إهداره - أموال يمكن إنفاقها بشكل أفضل على الخيال والبنية التحتية والأمن والعملاء التجريبيين بشكل أفضل.

تقدم حلول العمليات المالية من IBMنهجا أكثر استراتيجية للإنفاق السحابي الذي يتجاوز إدارة التكاليف الأساسية. في جميع المراحل الثلاث لدورة حياة FinOps - الإعلام والتحسين والتشغيل - ستجد طرقًا لزيادة القيمة مقابل كل دولار يتم إنفاقه مع ضمان حصول التطبيق على الموارد التي يحتاجها في أي بيئة سحابة - خاصة وعامة وKubernetes. ومع اعتمادك على المزيد من بنيات تطبيق السحابة الأصلية ونضوج ممارسات FinOps الخاصة بك، يمكن أن تنمو حلولنا معك أيضًا، مما يوفر رؤية متقدمة ® والتنبؤ والتحسين.