ما المقصود بنمذجة العمليات؟

إذا كانت المنظمات تسعة إلى تحقيق عوائد قوية على استثماراتها في البحث والتطوير، وحل مشكلات تقنية المعلومات بأقل وقت تعطيل وإنشاء سير عمل دقيق لتأهيل العملاء المحتملين، فعليها فهم هذه العمليات بشكل موضوعي وشامل. حتى مستخدمو الأعمال المشاركون بشكل مباشر في هذه العمليات قد لا يكون لديهم رؤية كاملة لكل ما يحدث في كل خطوة من خطوات العملية.

يمكن لمحللي الأعمال وغيرهم من الأطراف المعنية اكتساب رؤية شاملة للحالة الحالية لدورة حياة عملياتهم التجارية من خلال نمذجة العمليات. إنها إحدى تقنيات إدارة عمليات الأعمال (BPM) التي تستخدم لإنشاء تصورات قائمة على البيانات لسير العمل. تساعد نماذج العمليات هذه المنظمات على توثيق عمليات سير العمل والمقاييس الرئيسية السطحية وتحديد المشكلات المحتملة وأتمتة العمليات بذكاء.