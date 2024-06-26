ما هو المخطط الانسيابي؟

قدم المهندسان الصناعيان "Frank" و"Lillian Gilbreth" لأول مرة مفهوم المخططات الانسيابية إلى الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME) في عام 1921 من خلال مخطط عملية التدفق الخاص بهم. وقد أرسى عرضهما التقديمي الأساس لدور مخططات العمليات في تحسين سير العمل؛ وكان بعنوان "مخططات العمليات: الخطوات الأولى في العثور على أفضل طريقة لإنجاز العمل".

وطوال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، قام مهندسون آخرون بتحسين مفهوم المخطط الانسيابي وتحسين فعاليته كأداة. وفي عام 1947، أصدرت الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME) مجموعة موحَّدة من رموز المخطط الانسيابي الشائعة بناءً على العمل الأصلي الذي قام به "Frank" و"Lillian Gilbreth".

ثم شهدت فترة التسعينيات وصول الرسوم البيانية لنشاط لغة النمذجة الموحَّدة (UML) - وهي مخططات انسيابية رقمية تم إنشاؤها باستخدام برنامج مخطط انسيابي متخصص يعتمد على لغة النمذجة الموحَّدة (UML). تم إنشاء لغة النمذجة الموحَّدة (UML) في التسعينيات لتوحيد رموز المخطط الانسيابي الشائعة.

ثم في عام 2005، قامت مبادرة إدارة عمليات الأعمال (BPMI) بتدوين مفهوم نمذجة و تدوين عمليات الأعمال (BPMN). في لغة النمذجة الشائعة هذه تم تصوير عمليات الأعمال رسوميًا لإزالة أي غموض أو التباس في الأوصاف النصية. واليوم، يتوفر عبر الإنترنت على نطاق واسع صانعو المخططات الانسيابية مثل موقع Lucidchart وموقع Miro واللذَين يتضمنان قوالب مخططات انسيابية لتبسيط عملية الإنشاء.