يُعَدّ IBM® Business Automation Workflow قدرة رئيسية من قدرات IBM Cloud Pak® for Business Automation. فهو يوحِّد المعلومات، والعمليات، والمستخدمين لمساعدتك على أتمتة سير العمل الرقمي محليًّا أو على السحابة. كما يمكنك إنشاء مسارات عمل تزيد الإنتاجية وتحسِّن التعاون بين الفرق وتكتسب رؤى جديدة لحل الحالات وتحقيق نتائج أعمال أفضل.

يتم دمج Business Automation Workflow بسلاسة مع واجهة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ IBM watsonx Orchestrate من خلال Cloud Pak for Business Automation، وهو ما يتيح للمستخدمين اكتشاف سير العمل واكتساب الرؤى بسهولة في نظام موحَّد.