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IBM Business Automation Workflow

بادِر بأتمتة أنظمة سير العمل الرقمية الخاصة بك لزيادة الإنتاجية، والكفاءة، والمعارف—محليًّا أو على البيئة السحابية

بدء الإصدار التجريبي لمدة 30 يومًا

Business Automation Workflow: الإصدار 24.0.0.0.0.0                                                        

تعرَّف على المزيد حول أحدث القدرات في إصدار Business Automation Workflow 24.0.0.0.0!

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IBM Business Automation Workflow

يُعَدّ IBM® Business Automation Workflow قدرة رئيسية من قدرات IBM Cloud Pak® for Business Automation. فهو يوحِّد المعلومات، والعمليات، والمستخدمين لمساعدتك على أتمتة سير العمل الرقمي محليًّا أو على السحابة. كما يمكنك إنشاء مسارات عمل تزيد الإنتاجية وتحسِّن التعاون بين الفرق وتكتسب رؤى جديدة لحل الحالات وتحقيق نتائج أعمال أفضل.

يتم دمج Business Automation Workflow بسلاسة مع واجهة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ IBM watsonx Orchestrate من خلال Cloud Pak for Business Automation، وهو ما يتيح للمستخدمين اكتشاف سير العمل واكتساب الرؤى بسهولة في نظام موحَّد.
محتوى متميز

اكتشف كيف يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى زيادة الإنتاجية باستخدام IBM Decisions، وWorkflow، وwatsonx Orchesstrate
الفوائد إدارة الحالات وBPM المتكاملة

يمكنك دمج عمل المهام وتوحيدها لتسهيل تحديد الأولويات. يمكن الجمع بين العمل المرتكز على العملية والعمل المرتكز على الحالة في مهام سير عمل الأعمال قابلة للتكرار لتلبية احتياجات المؤسسة على نطاق أوسع.

 تحسين خدمة العملاء

عجّل بمشاركة العملاء من خلال تزويد المشاركين في سير العمل والعاملين على الحالات بإمكانية الوصول السهل إلى الأنظمة، والمعلومات، والتحليلات. ويمكن كذلك تسريع سير العمل وحل القضايا.

 تحسين عملية اتخاذ القرار

يمكنك استخدام الرؤية المضمَّنة والتحليلات القوية لتحديد أفضل الإجراءات لسرعة حل الحالات وتحسين التعاون بين فرق تقنية المعلومات والأعمال.

 تكاليف بدء التشغيل القابلة للإدارة

يمكنك بدء مشاريع صغيرة بتكاليف بدء تشغيل منخفضة ونموذج استهلاك قائم على الاشتراك، ثم النمو والتوسع بسلاسة من مجرد مشروع أولي إلى برنامج على مستوى المؤسسة.

 سهولة الوصول

استفد من بوابة الخدمة الذاتية للوصول إلى بيئات التطوير، والاختبار، ووقت التشغيل.
المزايا قدرات إدارة سير العمل

تستطيع تمكين مستخدمي الأعمال لديك من القدرة على المشاركة بشكل مباشر في تحسين سير العمل.

 قدرات الحوكمة والامتثال

تحسين قدرتك على تلبية وإدارة متطلبات حوكمة دورة حياة المعلومات، مثل لوائح حماية بيانات العملاء والاحتفاظ بالبيانات.

 التطبيقات الديناميكية المرتكزة على المحتوى

يمكنك تنفيذ التغييرات ونشر حلول مخصصة جديدة سريعًا.

 تقنيات الأجهزة الافتراضية والحاويات

حقق أقصى استفادة من حل الإنتاج عالي التوفر الذي يوفر خيارات التعافي من الكوارث وبيئات متعددة للتطوير والاختبار.

 المراقبة والتحليلات المضمنة

احصل على الرؤية والنظرة الثاقبة كي تتمكن من جعل المشاركين ينخرطون في العملية والتوسع لدعم التحول وتحديد أولويات العمل وتحسين الإنتاجية.

 الوصول إلى السحابة العامة

اتصل بالخدمة السحابية من السحابة العامة أو من الأجهزة المحمولة عبر البوابة السحابية، أو استخدم VPN المتوفر بشكل منفصل للاتصال.

 إعادة استخدام عناصر العملية

يمكنك تحسين الكفاءة والإنتاجية والاتساق عبر مسارات العمل ومجموعات الأعمال المتعددة.
حالة الاستخدام
تحسين مسارات سير العمل من خلال معارف العملية تستخدم عملية التعدين بيانات الأحداث الحقيقية للمساعدة في تحسين سير العمل لديك. يمكن تصور عملياتك كما هي للكشف عن حالات القصور والأسباب الأساسية الكامنة وراءها. تعرَّف على IBM® Process Mining
احصل على المزيد من القدرات احصل على IBM Business Automation Workflow كجزء من IBM Cloud Pak لتوسيع استثماراتك والتوسع بكل ثقة. استكشف IBM Cloud Pak for Business Automation مُدمج

يشتمل IBM Cloud Pak for Business Automation على قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وواجهة مستخدم (UI) شائعة وأدوات لا تحتاج سوى رمز منخفض.

 مكتمل

احصل على أتمتة للمهام، وتنسيق لسير العمل، وإدارة للقرارات، وخدمات للمحتوى، وغير ذلك الكثير.

 حديث

إنه نهج تسعير معياري وسهل الاستهلاك، لذا فأنت تدفع مقابل ما تحتاجه فقط.
قصص العملاء
First Canadian Title (FCT)

تستطيع تقليل الوقت اللازم لتقديم طلبات التأمين على الملكية الجديدة من أسبوعَين إلى 15 دقيقة عن طريق أتمتة تدفقات العمليات.
Asian Paints Limited

يمكنك نشر الأتمتة لتبسيط وتسريع عملية المبيعات لزيادة نمو الإيرادات.
MNG Kargo

زيادة رضا العملاء، ودفع قرارات الاستثمار، وتسريع حل الطلبات المالية.
Permanent TSB

قام البنك بخفض الإحالات القياسية بنسبة تزيد على 50% وهو ما عزز من ميزته التنافسية من خلال أتمتة سير العمل.
Credem

يمكن تقليل وقت الموافقة على بطاقة الائتمان من أربعة أيام إلى يوم واحد وتوفير حوالي 500 ألف يورو سنويًّا.
Sol Caribbean Ltd.

يمكن تبسيط وقت الموافقة على المشاريع الكبرى من أسابيع إلى أسبوع واحد أو أقل من خلال أتمتة سير العمل.
الإصدارات إصدار Cloud Express

نقطة دخول منخفضة التكلفة للبدء في الخدمة السحابية.

 إصدار Cloud Enterprise

تجربة قابلة للتوسع لبدء أو توسيع قدرات سير العمل في البيئة السحابية.

 إصدار Express

حل نقطة دخول قائم على ترخيص دائم، ومثالي لبدء مشاريع سير العمل.

 إصدار المؤسسة

حل على مستوى المؤسسة قائم على ترخيص دائم.
الموارد مجتمع مستخدمي IBM Business Automation

ابقَ على اطلاع على أحدث محتوى وانضم إلى مجموعة مستخدمي Workflow لتعميق مهاراتك وصقل فهمك.

 الانضمام إلى المجتمع وثائق IBM® Business Automation Workflow

قم بالوصول إلى الوثائق الخاصة بـ IBM® Business Automation Workflow، وهو نظام أساسي لإنشاء تطبيقات سير العمل لتحسين الإنتاجية. 

 الاطلاع على وثائق المنتج
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