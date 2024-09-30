بادِر بأتمتة أنظمة سير العمل الرقمية الخاصة بك لزيادة الإنتاجية، والكفاءة، والمعارف—محليًّا أو على البيئة السحابية
يُعَدّ IBM® Business Automation Workflow قدرة رئيسية من قدرات IBM Cloud Pak® for Business Automation. فهو يوحِّد المعلومات، والعمليات، والمستخدمين لمساعدتك على أتمتة سير العمل الرقمي محليًّا أو على السحابة. كما يمكنك إنشاء مسارات عمل تزيد الإنتاجية وتحسِّن التعاون بين الفرق وتكتسب رؤى جديدة لحل الحالات وتحقيق نتائج أعمال أفضل.
يتم دمج Business Automation Workflow بسلاسة مع واجهة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ IBM watsonx Orchestrate من خلال Cloud Pak for Business Automation، وهو ما يتيح للمستخدمين اكتشاف سير العمل واكتساب الرؤى بسهولة في نظام موحَّد.
اكتشف كيف يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى زيادة الإنتاجية باستخدام IBM Decisions، وWorkflow، وwatsonx Orchesstrate
يمكنك دمج عمل المهام وتوحيدها لتسهيل تحديد الأولويات. يمكن الجمع بين العمل المرتكز على العملية والعمل المرتكز على الحالة في مهام سير عمل الأعمال قابلة للتكرار لتلبية احتياجات المؤسسة على نطاق أوسع.
عجّل بمشاركة العملاء من خلال تزويد المشاركين في سير العمل والعاملين على الحالات بإمكانية الوصول السهل إلى الأنظمة، والمعلومات، والتحليلات. ويمكن كذلك تسريع سير العمل وحل القضايا.
يمكنك استخدام الرؤية المضمَّنة والتحليلات القوية لتحديد أفضل الإجراءات لسرعة حل الحالات وتحسين التعاون بين فرق تقنية المعلومات والأعمال.
يمكنك بدء مشاريع صغيرة بتكاليف بدء تشغيل منخفضة ونموذج استهلاك قائم على الاشتراك، ثم النمو والتوسع بسلاسة من مجرد مشروع أولي إلى برنامج على مستوى المؤسسة.
استفد من بوابة الخدمة الذاتية للوصول إلى بيئات التطوير، والاختبار، ووقت التشغيل.
تستطيع تمكين مستخدمي الأعمال لديك من القدرة على المشاركة بشكل مباشر في تحسين سير العمل.
تحسين قدرتك على تلبية وإدارة متطلبات حوكمة دورة حياة المعلومات، مثل لوائح حماية بيانات العملاء والاحتفاظ بالبيانات.
يمكنك تنفيذ التغييرات ونشر حلول مخصصة جديدة سريعًا.
حقق أقصى استفادة من حل الإنتاج عالي التوفر الذي يوفر خيارات التعافي من الكوارث وبيئات متعددة للتطوير والاختبار.
احصل على الرؤية والنظرة الثاقبة كي تتمكن من جعل المشاركين ينخرطون في العملية والتوسع لدعم التحول وتحديد أولويات العمل وتحسين الإنتاجية.
اتصل بالخدمة السحابية من السحابة العامة أو من الأجهزة المحمولة عبر البوابة السحابية، أو استخدم VPN المتوفر بشكل منفصل للاتصال.
يمكنك تحسين الكفاءة والإنتاجية والاتساق عبر مسارات العمل ومجموعات الأعمال المتعددة.
يشتمل IBM Cloud Pak for Business Automation على قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وواجهة مستخدم (UI) شائعة وأدوات لا تحتاج سوى رمز منخفض.
احصل على أتمتة للمهام، وتنسيق لسير العمل، وإدارة للقرارات، وخدمات للمحتوى، وغير ذلك الكثير.
إنه نهج تسعير معياري وسهل الاستهلاك، لذا فأنت تدفع مقابل ما تحتاجه فقط.
تستطيع تقليل الوقت اللازم لتقديم طلبات التأمين على الملكية الجديدة من أسبوعَين إلى 15 دقيقة عن طريق أتمتة تدفقات العمليات.
يمكنك نشر الأتمتة لتبسيط وتسريع عملية المبيعات لزيادة نمو الإيرادات.
زيادة رضا العملاء، ودفع قرارات الاستثمار، وتسريع حل الطلبات المالية.
قام البنك بخفض الإحالات القياسية بنسبة تزيد على 50% وهو ما عزز من ميزته التنافسية من خلال أتمتة سير العمل.
يمكن تقليل وقت الموافقة على بطاقة الائتمان من أربعة أيام إلى يوم واحد وتوفير حوالي 500 ألف يورو سنويًّا.
يمكن تبسيط وقت الموافقة على المشاريع الكبرى من أسابيع إلى أسبوع واحد أو أقل من خلال أتمتة سير العمل.
نقطة دخول منخفضة التكلفة للبدء في الخدمة السحابية.
تجربة قابلة للتوسع لبدء أو توسيع قدرات سير العمل في البيئة السحابية.
حل نقطة دخول قائم على ترخيص دائم، ومثالي لبدء مشاريع سير العمل.
حل على مستوى المؤسسة قائم على ترخيص دائم.
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