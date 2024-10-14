تاريخ النشر: 24 يونيو 2024
المساهمون: Ivan Belcic، وCole Stryker
مخطط سير العمل هو تمثيل مرئي لعملية تجارية أو مشروع أو وظيفة على شكل مخطط انسيابي. باستخدام رموز ودلالات متخصصة، توضح مخططات سير العمل عمليات إنجاز أي عمل خطوة بخطوة.
تحدد مخططات سير العمل كل خطوة في عملية العمل إلى جانب الموظفين المسؤولين عن إنجاز هذا العمل. فيما يلي العديد من حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا لهذا النوع من المخططات الانسيابية:
تصور عمليات الأعمال وتدفق المعلومات لإدارة عمليات الأعمال.
تنفيذ تحليل لسير العمل لتحقيق التميز التشغيلي.
وضع أدوار ومسؤوليات واضحة للموظفين.
إعداد إستراتيجيات إدارة التغيير وتسهيلها.
الكشف عن العوائق المحتملة والتكرار وعدم الكفاءة.
الحماية من المخاطر.
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يوفر إنشاء مخطط سير العمل واستخدامه مجموعة كبيرة من المزايا:
تتكون مخططات سير العمل من رموز أو أشكال أو صور موحدة توضح كل خطوة من خطوات سير العمل. يتوفر اليوم برنامج سير العمل التخطيطي على الإنترنت، الذي يُسهل إنشاء نموذج لسير العمل باستخدام قوالب معدة سلفًا. تتميز أدوات التخطيط هذه عادةً بالرموز التالية:
طُورت مخططات سير العمل في الأصل لتوضيح المهام وعمليات العمل القابلة للتكرار بشكل أفضل. وقد تطورت هذه الأدوات المرئية إلى درجة أن المؤسسات تستخدم اليوم مخططات سير العمل بأنواعها المتعددة لتلبية احتياجات وسياقات محددة. تمثل أمثلة مخطط سير العمل التالية أكثر التطبيقات شيوعًا.
تصوّر مخططات سير العمل أحد تكوين العمليتين: التسلسل الخطي والتسلسل الشرطي.
مخطط سير العمل الخطي هو أبسط أنواع المخططات ويتكون من مسار مباشر خطوة بخطوة من دون خطوات أو مسارات بديلة.
تُصوّر مخططات سير العمل الأكثر تعقيدًا هذه الشروط أو الإجراءات الضرورية للتقدم عبر الخطوات والمسارات المختلفة لسير العمل. تتضمن معظم مخططات سير العمل بعض عمليات التسلسل الشرطية.
كان Henry Gantt، مهندس ميكانيكي ومستشار إداري من القرن التاسع عشر، أول من طوّر مخطط سير العمل لتسلسل المهام وترتيب أولوياتها. وقد تعاون Gantt مع Frederick Winslow Taylor، وهو متخصص في علوم الإدارة، لابتكار عمليات سير العمل كشكل جديد من الإدارة العلمية المرتبطة بالأعمال. وأسفر هذا البحث التعاوني عن ابتكار مخطط غانت لسير العمل، والذي لا يزال يشكل حجر الزاوية في مجال إدارة المشروعات.
بفضل جهود الثنائي، شهد مجال رسم مخططات سير العمل تطورًا ملحوظًا، ما كان له أثر إيجابي كبير في كفاءة العمليات وجودتها.
على الرغم من أن مخطط سير العمل هو نوع متخصص من المخططات الانسيابية، إلا أنه يوجد العديد من الأنواع الأخرى التي تُستخدم لتوثيق جوانب مختلفة من العمليات والأنظمة.
وفي الوقت نفسه، فإن تخطيط عمليات الأعمال هو ممارسة تنظيم وتخطيط كل جانب من جوانب عملية الأعمال—بما في ذلك الموظفون، والمرافق، والبيانات، والأنشطة وغيرها. تستخدم عملية التعدين البيانات للكشف عن سير العمل وتحسينه في الوقت نفسه. نمذجة عمليات الأعمال هي تقنية ذات صلة تعمل على إنشاء تمثيلات مرئية شاملة لمهام سير العمل باستخدام خوارزميات قائمة على البيانات.
يمكن لأي مؤسسة الاستفادة من تنفيذ مخططات سير العمل. فيما يلي بعض الأمثلة على إدارة ممارسات الأعمال التي تتضمن مخططات سير العمل.
تُعد مخططات سير العمل اقترانًا طبيعيًا للعديد من مناهج العمليات التجارية الأكثر شيوعًا:
بناءً على الأسس التي وضعها Gantt وWinslow، تطورت مخططات سير العمل لتشكل حجر الزاوية في منهجية Six Sigma لتحسين العمليات. يستمد هذا التخصص اسمه من الطريقة التي يصور بها الإحصائيون درجة انحراف العملية عن الكمال، حيث إن معدل الفشل في الحيود السداسي هو 0,00034%.
تُمكّن طريقة الحيود السداسي الشركات من تبسيط تدفقات العمليات وتفاعلات العملاء والتفاعل معهم من خلال استخدام المقاييس المشتركة وتنفيذ 5 إلى 7 خطوات. يمكن أن تساعد مخططات سير العمل في معالجة أي مجال ضمن خطوات وطرق الحيود السداسي، مثل تحليل عمليات الأعمال أو ضبط الخطوات في رحلة المُشترِي في مواقع التجارة الإلكترونية.
يُعد نموذجا DMADV ( التحديد والقياس والتحليل والتصميم والتحقق) وDMAIC (التحديد، والقياس، والتحليل، والتحسين والتحكم) من أكثر نماذج الحيود السداسي انتشارًا.
إعادة هندسة عمليات الأعمال (BPR) هي عملية إجراء إصلاح شامل لعمليات الأعمال الخاصة بالمؤسسة. تستخدم الأتمتة والخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتخلص من التكرار وتبسيط العمليات من البداية إلى النهاية. تُعد مخططات سير العمل نقطة انطلاق عالية القيمة عند تحليل عمليات الأعمال للمؤسسة لأول مرة استعدادًا لتحول الأعمال الإستراتيجي.
إدارة الجودة الشاملة (TQM) هي عملية مستمرة في الوقت الفعلي لتحديد أخطاء التصنيع وتصحيحها من خلال تحسين التواصل بين أعضاء الفريق والإدارة. وتهدف إلى مشاركة جميع أفراد المؤسسة في عملية تحسين جودة عمليات الأعمال بأكملها. وهنا، يمكن لمخططات سير العمل تحديد المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام أو الوضوح.
تساعد الأنظمة الرشيقة المؤسسات في تبسيط سير العمل من خلال تقليل النفقات الإضافية وإزالة الأنشطة "التي لا تضيف قيمة": الإجراءات أو العمليات التي تستخدم موارد أكثر مما تحقق من فوائد. تُعد مخططات سير العمل مفيدة في تحديد مراحل سير العمل التي يمكن تجاوزها أو دمجها مع مراحل أخرى لتحسين الكفاءة.
تركز نظرية القيود على إزالة القيود — المعوقات التي تعيق سير العمل — لتحسين الكفاءة. تتألق مخططات السير العمل في الكشف عن هذه القيود عندما يكون من الصعب اكتشافها.
IBM Blueworks Live عبارة عن منصة قائمة على السحابة تقوم بتغيير الطريقة التي تستخدمها الفرق لبناء وتنقيح عمليات الأعمال. توفر المنصة بيئة تعاونية فريدة من نوعها تسد الفجوة بين تخطيط العمليات من جهة والمعارف القابلة للتنفيذ من جهة أخرى.
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