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رسم توضيحي يصور أنواع مختلفة من البيانات وعمليات سير العمل

تاريخ النشر:  24 يونيو 2024
المساهمون:  Ivan Belcic، وCole Stryker
ما المقصود بمخططات سير العمل؟

مخطط سير العمل هو تمثيل مرئي لعملية تجارية أو مشروع أو وظيفة على شكل مخطط انسيابي. باستخدام رموز ودلالات متخصصة، توضح مخططات سير العمل عمليات إنجاز أي عمل خطوة بخطوة.

تحدد مخططات سير العمل كل خطوة في عملية العمل إلى جانب الموظفين المسؤولين عن إنجاز هذا العمل. فيما يلي العديد من حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا لهذا النوع من المخططات الانسيابية:
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مميزات مخططات سير العمل

يوفر إنشاء مخطط سير العمل واستخدامه مجموعة كبيرة من المزايا:

 

  • تحسين العملية التشغيلية: تعمل مخططات سير العمل على تحسين الكفاءة من خلال تبسيط عمليات الأعمال. بالنسبة إلى الشركات باختلاف حجمها، يؤدي تحسين سير العمل إلى زيادة الإنتاجية والقضاء على أوجه القصور، ما يؤدي إلى توفير التكاليف أو زيادة الإيرادات.
  • تحسين إدارة المشروعات: إحدى المهام الأساسية لمديري المشروعات هي تنسيق العمليات والفرق المعقدة وإدارة سير العمل. تساعد مخططات سير العمل مديري المشروعات على ضمان تعاون فرقهم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.
  • توثيق العمليات: مخططات سير العمل هي تمثيلات مرئية قيّمة لعمليات الأعمال الأساسية وتوفر الوثائق اللازمة للمتطلبات القانونية أو متطلبات الامتثال أو التدقيق.
  • طرق تواصل واضحة: توضح مخططات سير العمل قنوات الاتصال وتقنن المسؤوليات المحددة للموظفين والإدارات. تستخدم العديد من المُنظمات رسوم سير العمل كموارد تأهيلية.
  • تعزيز الأمان: يمكن أن يسلط إنشاء مخططات سير العمل لمراقبة العمليات الأمنية الضوء على نقاط الثغرات المحتملة. يساعد تصور العملية الأمنية على تنفيذ أفضل الممارسات الأمنية ودعمها.
  • أتمتة سير العمل: ينتج عن أتمتة سير العمليات تعزيز كفاءة العمل بشكل كبير. يمكن لمخططات سير العمل أن تحدد الأجزاء التي يمكن أتمتتها في سير العمل، ما يتيح لأعضاء الفريق التركيز على المهام الأكثر تعقيدًا.
الأشكال والعناصر الأساسية لسير العمل

تتكون مخططات سير العمل من رموز أو أشكال أو صور موحدة توضح كل خطوة من خطوات سير العمل. يتوفر اليوم برنامج سير العمل التخطيطي على الإنترنت، الذي يُسهل إنشاء نموذج لسير العمل باستخدام قوالب معدة سلفًا. تتميز أدوات التخطيط هذه عادةً بالرموز التالية:

  • بيضاوي: يحدد نقطة البداية والنهاية لمخطط سير العمل.
  • مستطيل: يشير إلى خطوة في العملية أو إجراء يجب اتخاذه.
  • ماسي: يرمز إلى نقطة القرار التي تؤدي إلى الخطوة التالية.
  • رباعي متوازي الأضلاع: يشير إلى مدخلات البيانات أو مخرجاتها في عملية سير العمل.
  • أسطواني: يصور البيانات المستخدمة في العملية وكيف وأين يمكن الوصول إليها.
  • الوصلات: خطوط ذات أسهم توضح تدفق العمل من خطوة إلى أخرى.
أنواع مخططات سير العمل

طُورت مخططات سير العمل في الأصل لتوضيح المهام وعمليات العمل القابلة للتكرار بشكل أفضل. وقد تطورت هذه الأدوات المرئية إلى درجة أن المؤسسات تستخدم اليوم مخططات سير العمل بأنواعها المتعددة لتلبية احتياجات وسياقات محددة. تمثل أمثلة مخطط سير العمل التالية أكثر التطبيقات شيوعًا.

  • مخطط ANSI: استطاع المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI) توحيد رموز مخطط سير العمل الموحد، ما أدى إلى تكوين لغة عالمية للتكرارات المستقبلية.
  • مخطط SSD الانسيابي: تعتبر المخططات الانسيابية لتصميم الأنظمة المهيكلة (SSD) مفيدة للمشروعات الكبيرة أو المعقدة. تعمل مخططات هذه العمليات على تقسيم كل مرحلة من مراحل المشروع إلى خطوات أكثر قابلية للإدارة لتحقيق كفاءة أكبر.
  • مخطط حارة السباحة:يعد مخطط حارة السباحة الانسيابي مشابهًا لحارات السباحة في حوض السباحة. فهو يقسّم سير العمل إلى مهام لكل موظف أو فريق أو قسم، ويصور كل منها على أنه حارة خاصة به.
  • مخطط تدفق البيانات: مخططات تدفق البيانات ترسم تدفق البيانات من خلال نظام ما. كما يمكن أن تتضمن أيضًا المسؤوليات المسندة لمختلف الأطراف المعنية في المشروع.
  • مخطط نشاط UML: أنشأ مطورو البرمجيات في الأصل لغة النمذجة الموحدة (UML) لتوفير وسيلة قياسية لتصور تصميم النظام. ولا تقتصر مخططات UML اليوم على البرمجيات وتصور مجموعة من التدفقات السلوكية المشروطة، مثل تجربة العملاء في التجارة الإلكترونية أو تطوير المواقع الإلكترونية.
  • مخطط SIPOC: نشأ هذا الشكل من مخطط سير العمل من نهج الحيود السداسي (Six Sigma). غالبًا ما تُنشأ مخططات الموارد والمدخلات والعمليات والمخرجات والعملاء (SIPOC) على شكل جداول وتُستخدم لتحسين العمليات على مستوى المؤسسة.
  • مخطط BPMN: تصوّر مخططات تدوين نماذج عمليات الأعمال (BPMN) نظرة عامة على عملية الأعمال. وغالبًا ما تكون مخططات BPMN جزءًا من مخططات فرعية متعددة تعرض نظامًا بنائيًا أو مجالاً أكبر، وتوفر مخططات BPMN نظرة عامة على العمليات على مستوى المؤسسة.
مقارنة بين عمليات سير العمل المشروطة وعمليات سير العمل الخطية

تصوّر مخططات سير العمل أحد تكوين العمليتين: التسلسل الخطي والتسلسل الشرطي.
التسلسل الخطي

مخطط سير العمل الخطي هو أبسط أنواع المخططات ويتكون من مسار مباشر خطوة بخطوة من دون خطوات أو مسارات بديلة.
التسلسل الشرطي

تُصوّر مخططات سير العمل الأكثر تعقيدًا هذه الشروط أو الإجراءات الضرورية للتقدم عبر الخطوات والمسارات المختلفة لسير العمل. تتضمن معظم مخططات سير العمل بعض عمليات التسلسل الشرطية.
أصول مخطط سير العمل

كان Henry Gantt، مهندس ميكانيكي ومستشار إداري من القرن التاسع عشر، أول من طوّر مخطط سير العمل لتسلسل المهام وترتيب أولوياتها. وقد تعاون Gantt مع Frederick Winslow Taylor، وهو متخصص في علوم الإدارة، لابتكار عمليات سير العمل كشكل جديد من الإدارة العلمية المرتبطة بالأعمال. وأسفر هذا البحث التعاوني عن ابتكار مخطط غانت لسير العمل، والذي لا يزال يشكل حجر الزاوية في مجال إدارة المشروعات.

بفضل جهود الثنائي، شهد مجال رسم مخططات سير العمل تطورًا ملحوظًا، ما كان له أثر إيجابي كبير في كفاءة العمليات وجودتها.
مقارنة بين مخططات سير العمل والمخططات الانسيابية وتخطيط عمليات الأعمال

على الرغم من أن مخطط سير العمل هو نوع متخصص من المخططات الانسيابية، إلا أنه يوجد العديد من الأنواع الأخرى التي تُستخدم لتوثيق جوانب مختلفة من العمليات والأنظمة.

وفي الوقت نفسه، فإن تخطيط عمليات الأعمال هو ممارسة تنظيم وتخطيط كل جانب من جوانب عملية الأعمال—بما في ذلك الموظفون، والمرافق، والبيانات، والأنشطة وغيرها. تستخدم عملية التعدين البيانات للكشف عن سير العمل وتحسينه في الوقت نفسه. نمذجة عمليات الأعمال هي تقنية ذات صلة تعمل على إنشاء تمثيلات مرئية شاملة لمهام سير العمل باستخدام خوارزميات قائمة على البيانات.
حالات استخدام وتطبيقات مخططات سير العمل

يمكن لأي مؤسسة الاستفادة من تنفيذ مخططات سير العمل. فيما يلي بعض الأمثلة على إدارة ممارسات الأعمال التي تتضمن مخططات سير العمل.

  • تقنية المعلومات: تستخدم المؤسسات وأقسام تقنية المعلومات مخططات سير العمل للمراقبة الأمنية. كما يمكن تطبيقها أيضًا على أفضل ممارسات استخدام المعدات وإدارتها.
  • الرعاية الصحية: يمكن لمخططات سير العمل تحسين تدفقات الاستيعاب بشكل كبير وتحديث بروتوكولات الموظفين في مجال الرعاية الصحية.
  • التعليم: تستخدم المؤسسات التعليمية هذه المخططات لرسم خرائط لمهام الموافقة المتعددة للأقسام المختلفة والعمليات بين الأقسام.
  • البيع بالتجزئة: تستخدم فرق البيع بالتجزئة والمشتريات مخططات سير العمل لتحسين عمليات سلسلة التوريد والتصنيع مع تحسين تجربة العملاء.
مخططات سير العمل وعمليات الأعمال

تُعد مخططات سير العمل اقترانًا طبيعيًا للعديد من مناهج العمليات التجارية الأكثر شيوعًا:
الحيود السداسي (Six Sigma)

بناءً على الأسس التي وضعها Gantt وWinslow، تطورت مخططات سير العمل لتشكل حجر الزاوية في منهجية Six Sigma لتحسين العمليات. يستمد هذا التخصص اسمه من الطريقة التي يصور بها الإحصائيون درجة انحراف العملية عن الكمال، حيث إن معدل الفشل في الحيود السداسي  هو 0,00034%.

تُمكّن طريقة الحيود السداسي الشركات من تبسيط تدفقات العمليات وتفاعلات العملاء والتفاعل معهم من خلال استخدام المقاييس المشتركة وتنفيذ 5 إلى 7 خطوات. يمكن أن تساعد مخططات سير العمل في معالجة أي مجال ضمن خطوات وطرق الحيود السداسي، مثل تحليل عمليات الأعمال أو ضبط الخطوات في رحلة المُشترِي في مواقع التجارة الإلكترونية.

يُعد نموذجا DMADV ( التحديد والقياس والتحليل والتصميم والتحقق) وDMAIC (التحديد، والقياس، والتحليل، والتحسين والتحكم) من أكثر نماذج الحيود السداسي انتشارًا.
إعادة هندسة العمليات التجارية

إعادة هندسة عمليات الأعمال (BPR) هي عملية إجراء إصلاح شامل لعمليات الأعمال الخاصة بالمؤسسة. تستخدم الأتمتة والخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتخلص من التكرار وتبسيط العمليات من البداية إلى النهاية. تُعد مخططات سير العمل نقطة انطلاق عالية القيمة عند تحليل عمليات الأعمال للمؤسسة لأول مرة استعدادًا لتحول الأعمال الإستراتيجي.
إدارة الجودة الشاملة

إدارة الجودة الشاملة (TQM) هي عملية مستمرة في الوقت الفعلي لتحديد أخطاء التصنيع وتصحيحها من خلال تحسين التواصل بين أعضاء الفريق والإدارة. وتهدف إلى مشاركة جميع أفراد المؤسسة في عملية تحسين جودة عمليات الأعمال بأكملها. وهنا، يمكن لمخططات سير العمل تحديد المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام أو الوضوح.
الأنظمة الرشيقة

تساعد الأنظمة الرشيقة المؤسسات في تبسيط سير العمل من خلال تقليل النفقات الإضافية وإزالة الأنشطة "التي لا تضيف قيمة": الإجراءات أو العمليات التي تستخدم موارد أكثر مما تحقق من فوائد. تُعد مخططات سير العمل مفيدة في تحديد مراحل سير العمل التي يمكن تجاوزها أو دمجها مع مراحل أخرى لتحسين الكفاءة.
نظرية القيود (TOC)

تركز نظرية القيود على إزالة القيود — المعوقات التي تعيق سير العمل — لتحسين الكفاءة. تتألق مخططات السير العمل في الكشف عن هذه القيود عندما يكون من الصعب اكتشافها.
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