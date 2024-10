ما المقصود بتحليل عمليات الأعمال؟

هناك نوعان من الفلسفات السائدة التي توجه منهجية تحليل عمليات الأعمال (BPA):

منهجية Six Sigma (الحيود السداسي)

Lean Six Sigma

Six Sigma هي منهجية تتكون من خمس إلى سبع خطوات تستخدمها معظم الشركات اليوم لتحليل الكفاءات والقيود. تختلف Lean Six Sigma قليلاً في أنها مزيج من منهجية Six Sigma وفلسفة Lean. وهي منهجية تعاونية تركز على التخلص من المهام والموارد التي لا توفر قيمة واضحة.

ستكتسب فكرة عن كيفية تنفيذ تحليل عمليات الأعمال عندما تفكر في الطبيعة التفصيلية الجوهرية لكل خطوة.

بشكل عام، يتبع تحليل عمليات الأعمال هذا الهيكل: