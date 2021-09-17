إدارة عمليات الأعمال (BPM)، كما عرفتها Gartner، تستخدم أساليب لاكتشاف ونمذجة وتحليل وتقييم وتطوير وتحسين إستراتيجية وعمليات الأعمال.
على الرغم من أنه يحدث لبس في بعض الأحيان بينها وبين إدارة المهام والمشروعات، فإن نطاق إدارة عمليات الأعمال أوسع من هذه الموضوعات المتقاربة. تركز إدارة المهام على المهام الفردية بينما تراقب إدارة عمليات الأعمال العملية بأكملها من أولها إلى آخرها. تشير إدارة المشروعات إلى نطاق عمل لمرة واحدة بينما تركز إدارة عمليات الأعمال بشكل خاص على العمليات المتكررة.
من خلال إعادة تصميم العمليات المستمرة، يمكن للمؤسسات تبسيط مهام سير العمل بشكل عام، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف. وهذا المفهوم ليس جديدًا؛ فمن الأمثلة على منهجيات إدارة عمليات الأعمال منهجية اللين ستة سيجما.
من خلال دمج إمكانات التحليلات المتطورة ومراقبة الأنشطة وإدارة القرارات، فإن مجموعات إدارة عمليات الأعمال تعمل على التنسيق بين الأشخاص والأنظمة والمعلومات والمواد لتحقيق نتائج الأعمال. ونتيجة لذلك، ساعدت هذه المجموعات بشكل خاص على تسريع إستراتيجيات التحول الرقمي.
توجد ثلاثة أنواع رئيسية من إدارة عمليات الأعمال: المتمحورة حول التكامل، والمتمحورة حول الإنسان، والمتمحورة حول المستندات
يبدأ نظام إدارة عمليات الأعمال الناجح بتحديد مراحل سير العمل. وذلك يساعد الفريق على تحديد مواضع التحسين والمقاييس لمتابعة مدى التقدم المحرز. من خلال تطبيق إدارة عمليات الأعمال، يمكن للمؤسسات تحسين العمليات، ما يؤدي إلى تحسين نتائج الأعمال. ولتحقيق هذه النتائج، يجب أن تعرف مسار إدارة عمليات الأعمال كاملاً. فيما يلي خطوات المسار الخمس:
يتطلب نجاح مشروع إدارة عمليات الأعمال تخطيطًا دقيقًا وتواصلاً مفتوحًا، ولكن بمجرد تحسين مجموعة من الأنشطة، سرعان ما ترى الفرق نتائجه.
تزيد حلول إدارة عمليات الأعمال من القيمة المؤسسية من خلال تحسين العمليات، ما يؤدي إلى تحقيق عدد من المزايا. ومن بينها ما يلي:
تساعد أنظمة إدارة عمليات الأعمال على تحسين العمليات الحالية وتعزيز الهيكلة في تطوير العمليات الجديدة. وذلك عن طريق إزالة التكرارات والمشكلات في العمليات، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية. ومن خلال تعزيز المرونة، يمكن للشركات تحقيق نتائج الأعمال المرجوة بوتيرة أسرع، ويمكنها تخصيص أي موارد زائدة عن الحاجة إلى أعمال أخرى ذات أولوية قصوى.
تساعد مجموعة أدوات إدارة عمليات الأعمال على الحد من العمل الروتيني وجعل الوصول إلى المعلومات أكثر سهولة. من خلال إزالة المشتتات، يمكن للموظفين الاهتمام بعملهم وعملائهم، ما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء. تعمل مهام سير العمل الواضحة أيضًا على تقصير منحنى التعلم في عملية تأهيل الموظفين، ما يعزز الإنتاجية والمشاركة.
نظرًا إلى أن إدارة عمليات الأعمال تتيح تنفيذ العمليات وأتمتة مهام سير العمل بشكل أفضل، فإن ذلك يحدث أيضًا عند توسيع نطاق العمليات إلى مناطق جغرافية أخرى في جميع أنحاء العالم. أدوات إدارة عمليات الأعمال يمكن أن تعزز وضوح الأدوار، ما يضمن الاتساق على طول العملية، ويمكنها أيضًا أن تبرز فرص دمج قواعد العمل من أجل الأتمتة، ما يسمح للفرق بالتركيز أكثر على الابتكار.
ونظرًا إلى أن أتمتة عمليات الأعمال تحدد بوضوح المكلفين بالمهام طوال العملية، فإن ذلك يعزز الشفافية والمساءلة خلال العملية. وهذا من شأنه أن يعزز التواصل بين الفرق.
توفر إدارة عمليات الأعمال مزايا الرمز المنخفض والتي تعمل على إزالة الاعتماد المحتمل على عمليات التطوير. يمكن لمستخدمي الأعمال دمج هذه الأدوات بسرعة وسهولة، ما يزيد من أتمتة العمليات عبر الشركة.
يعزز برنامج إدارة عمليات الأعمال من هيكلة العمليات، ما يزيل بعض أوجه القصور في مهام سير العمل. تتضمن بعض الأمثلة على نجاح استخدامه ما يلي:
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