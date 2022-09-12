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عمليات الأعمال
العالم يتغير باستمرار. فالشركات اليوم في سباق دائم لبذل المزيد من الجهد من أجل تلبية توقعات أصحاب المصلحة. ولهذا السبب، تجد المؤسسات الطموحة طرقًا جديدة لاستخدام البيانات من أجل تحقيق أهدافها التشغيلية وتبسيط عمليات الأعمال لديها.
تتيح لك الإدارة الذكية للأصول استخدام بياناتك بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم وأحدث التقنيات لتحسين حلول عمليات الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية وأتمتة العمليات المؤسسية. يمكّنك هذا من استخلاص الرؤى من بياناتك، ويزيد من مبادرات الربحية، ويطيل من دورات حياة الأصول، ويقلل فترة التوقف عن العمل والتكاليف، بالإضافة إلى تعزيز المرونة والاستدامة في أعمالك وسلاسل التوريد باتباع خارطة طريق واضحة.
استخدم البيانات والذكاء الاصطناعي مع حلول الإدارة الذكية للأصول من ®IBM وابدأ في الحصول على الرؤى التي تحتاجها لتعزيز المرونة والاستدامة في أعمالك. تساعد هذه الأدوات في الكشف عن أوجه القصور وتحسين مهام سير العمل والتوافق مع أهداف عملك.
تحويل عمليات الأعمال بسرعة وعلى نطاق واسع لتحقيق النمو والمرونة واكتساب المزايا التنافسية. تساعد خدمات استشارات العمليات الشركات على تحديد فرص التحسين وتحسين مهام سير العمل وتنفيذ الإستراتيجيات التي تتوافق مع أهداف أعمالها.
تعزيز قيمة الأعمال بسرعة، وتحديث العمليات الأساسية، ونشر إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة. تمكّن خدمات إسناد العمليات إلى جهات خارجية (BPO) المؤسسات من الاستعانة بمصادر خارجية للمهام غير الأساسية وتحسين كفاءة المكاتب الخلفية والتركيز على تحقيق أهداف العمل مع تعزيز الأداء التشغيلي.
تبسيط إدارة دورة الحياة الهندسية من خلال دمج الحلول التي تتماشى مع مهام سير العمل الحالية بسلاسة. تعمل هذه الأدوات على تحسين الأداء، وتلبية احتياجات العمل المتغيرة، ودعم الابتكار في مختلف القطاعات لضمان النجاح المستدام.
احصل على رؤى حول تحويل أهداف الاستدامة إلى مبادرات قابلة للتنفيذ باستخدام البيانات والتقنيات والخبرات الاستشارية.
تساعد شركة عالمية شركة IBM في تطوير حل إنترنت الأشياء (IOT) مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإطالة عمر الجسور والأنفاق والطرق السريعة والسكك الحديدية.
شركة Melbourne Water تحسن إدارة مياه الأمطار باستخدام حلول IBM Maximo.
ممثلو Mercedes-Benz Cars يناقشون تبني التحول الرقمي والتشغيلي في مجال الهندسة.
تغير JOANN Stores سلسلة التوريد لديها للتعامل مع الطلبات المتزايدة عبر الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19.