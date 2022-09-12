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عمليات الأعمال

 حلول العمليات التجارية للتحول الرقمي
يُمكنك إنشاء أعمال أكثر مرونةً باستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الذكية وسلسلة التوريد.
استكشاف العمليات المترابطة
لقطة جوية لمصفاة نفط مضاءة بجوار نهر في المساء
لمحة عامة
قابل الفرصة بالابتكار

العالم يتغير باستمرار. فالشركات اليوم في سباق دائم لبذل المزيد من الجهد من أجل تلبية توقعات أصحاب المصلحة. ولهذا السبب، تجد المؤسسات الطموحة طرقًا جديدة لاستخدام البيانات من أجل تحقيق أهدافها التشغيلية وتبسيط عمليات الأعمال لديها.

تتيح لك الإدارة الذكية للأصول استخدام بياناتك بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم وأحدث التقنيات لتحسين حلول عمليات الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية وأتمتة العمليات المؤسسية. يمكّنك هذا من استخلاص الرؤى من بياناتك، ويزيد من مبادرات الربحية، ويطيل من دورات حياة الأصول، ويقلل فترة التوقف عن العمل والتكاليف، بالإضافة إلى تعزيز المرونة والاستدامة في أعمالك وسلاسل التوريد باتباع خارطة طريق واضحة.

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إدارة الأصول الذكية

لمحة عامة مراقبة العمليات والمرافق وقياسها إدارة الأصول والبنية التحتية والموارد تحسين جودة المنتجات والخدمات
تحسين سلسلة التوريد
يمكنك بناء سلاسل توريد ذكية ومرنة لتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل (blockchain). تعمل هذه الحلول على معالجة الاختناقات، وتبسيط مهام سير عمل سلاسل التوريد، وتعزيز إستراتيجيات إدارتها. استكشف حلول سلسلة التوريد التعرف على IBM Sterling

أتمتة الأعمال

أتمتة العمليات الآلية برنامج أتمتة الأعمال أتمتة الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي عملية التعدين
عروض ذات صلة استشارات العمليات

تحويل عمليات الأعمال بسرعة وعلى نطاق واسع لتحقيق النمو والمرونة واكتساب المزايا التنافسية. تساعد خدمات استشارات العمليات الشركات على تحديد فرص التحسين وتحسين مهام سير العمل وتنفيذ الإستراتيجيات التي تتوافق مع أهداف أعمالها.

 استكشف خدمات عمليات الأعمال خدمات إسناد العمليات إلى جهات خارجية (BPO)

تعزيز قيمة الأعمال بسرعة، وتحديث العمليات الأساسية، ونشر إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة. تمكّن خدمات إسناد العمليات إلى جهات خارجية (BPO) المؤسسات من الاستعانة بمصادر خارجية للمهام غير الأساسية وتحسين كفاءة المكاتب الخلفية والتركيز على تحقيق أهداف العمل مع تعزيز الأداء التشغيلي.

 استكشف خدمات إسناد العمليات إلى جهات خارجية (BPO) الهندسة

تبسيط إدارة دورة الحياة الهندسية من خلال دمج الحلول التي تتماشى مع مهام سير العمل الحالية بسلاسة. تعمل هذه الأدوات على تحسين الأداء، وتلبية احتياجات العمل المتغيرة، ودعم الابتكار في مختلف القطاعات لضمان النجاح المستدام.

 استكشاف الحلول الهندسية
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قصص العملاء
Sund & Baelt

تساعد شركة عالمية شركة IBM في تطوير حل إنترنت الأشياء (IOT) مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإطالة عمر الجسور والأنفاق والطرق السريعة والسكك الحديدية.

 مشاهدة فيديو Sund & Bælt (1:47) Melbourne Water

شركة Melbourne Water تحسن إدارة مياه الأمطار باستخدام حلول IBM Maximo.

 الاطلاع على قصة Melbourne
Mercedes-Benz Cars

ممثلو Mercedes-Benz Cars يناقشون تبني التحول الرقمي والتشغيلي في مجال الهندسة.

 مشاهدة قصة Mercedes-Benz (03:08)
سلسلة متاجر "جو آن"

تغير JOANN Stores سلسلة التوريد لديها للتعامل مع الطلبات المتزايدة عبر الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19.

 مشاهدة قصة JOANN (02:19)
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