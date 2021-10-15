ما عملية التعدين؟

من خلال الجمع بين استخراج البيانات وتحليلات العمليات، يمكن للمؤسسات استخلاص بيانات السجل من أنظمة المعلومات الخاصة بها لفهم أداء عملياتها والكشف عن العوائق ومجالات التحسين الأخرى. تتبنى عملية التعدين نهجًا قائمًا على البيانات لتحسين العمليات، ما يسمح للمديرين بالحفاظ على موضوعية صناعة القرار المتعلقة بتخصيص الموارد للعمليات الحالية.

توفر أنظمة المعلومات، مثل تخطيط موارد المؤسسة (ERP) أو أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM)، مسار تدقيق للعمليات مع بيانات السجل الخاصة بها. وتستخدم عملية التعدين هذه البيانات من أنظمة تكنولوجيا المعلومات لإنشاء نموذج للعملية أو رسم بياني للعملية الحقيقية. ومن هنا، يتم فحص العملية على نحو شامل وتحديد تفاصيلها وأي تغييرات تطرأ عليها.

يمكن أن توفر الخوارزميات المتخصصة أيضًا رؤى حول الأسباب الأساسية للانحرافات عن القاعدة. وتُمكّن هذه الخوارزميات والتصورات الإدارة من رؤية ما إذا كانت عملياتها تسير كما هو مخطط لها. وإذا لم تكن كذلك، فإنها تسلحهم بالمعلومات لتبرير الموارد اللازمة وتخصيصها ليتم تحسينها. كما يمكنها أيضًا الكشف عن فرص لدمج أتمتة العمليات الآلية (RPA) في العمليات، ما يؤدي إلى تسريع أي مبادرات أتمتة للشركة.

تركز عملية التعدين على وجهات نظر مختلفة، مثل تدفق التحكم والمنظور التنظيمي، ومنظور الحالة والطوابع الزمنية. وفي حين أن الكثير من العمل المتعلق بعملية التعدين يركز على تسلسل الأنشطة —مثل التحكم— فإن وجهات النظر الأخرى توفر أيضًا معلومات قيمة لفرق الإدارة. يسلط المنظور التنظيمي الضوء على الموارد التي تنطوي عليها عملية ما، بما في ذلك الأدوار الوظيفية أو الأقسام، بينما يحدد المنظور الزمني العوائق عن طريق قياس وقت المعالجة للأحداث المختلفة داخل العملية.

في عام 2011، نشر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) بيان عملية التعدين لتعزيز اعتماد عملية التعدين لإعادة تصميم العمليات التجارية. في حين يشجع أنصار عملية التعدين، مثل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، على اعتمادها، تشير شركة Gartner إلى أن عوامل السوق تلعب أيضًا دورًا في تسريعها. تشجع جهود التحول الرقمي إجراء المزيد من التحقيقات حول العمليات، ما يزيد من معدل اعتماد التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام والأتمتة الفائقة.

كما تتطلب وتيرة هذه التغييرات التنظيمية من الشركات ممارسة المرونة التشغيلية للتكيف. ونتيجة لذلك، تعتمد الشركات بشكل متزايد على أدوات عملية التعدين لتحقيق نتائج أعمالها.

