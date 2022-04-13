ما المقصود بتعدين المهام؟

تستخدم هذه التقنية التعرُّف البصري على الأحرف (OCR) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) وخوارزميات التعلم الآلي لتفسير وتحليل هذه البيانات، ما يمكِّن المحللين والأطراف المعنيين بدورهم من تحديد عدم الكفاءة التشغيلية.

تُعَد حلول تعدين المهام جزءًا من اكتشاف العمليات، وهو فرع من تعدين العمليات، وبحسب دليل Gartner لسوق تعدين العمليات، فإن سوق هذه التقنية يشهد نموًا سريعًا.

مع استمرار جائحة كوفيد-19 في تعزيز جهود التحول الرقمي، من المتوقع أن يزداد اعتماد تقنية تعدين المهام مع تحقُّق فوائدها بالكامل.