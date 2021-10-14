ما المقصود بسير العمل؟

سير العمل هو نظام لإدارة العمليات والمهام المتكررة التي تحدث بترتيب معين. وهي الآلية التي ينجز من خلالها الأشخاص والمؤسسات أعمالهم، سواء كانت تصنيع منتج أو تقديم خدمة أو معالجة المعلومات أو أي نشاط آخر مولد للقيمة.
في إطار إدارة عمليات الأعمال، يمكن تعريف سير العمل على أنه سلسلة بسيطة من المهام الفردية، بينما تعتبر عمليات الأعمال أكثر تعقيدًا، حيث يتكون من عمليات سير عمل متعددة، ونظم معلومات، وبيانات، وأشخاص وأنماط نشاطاتهم. يتميز سير العمل ببساطته وقابلية تكراره، وعادةً ما يتم تصوره باستخدام مخطط أو قائمة تحقق.
تساعد برمجيات إدارة سير العمل في تبسيط وتحسين عملية الأعمال داخل المؤسسة. وهي تقوم بذلك إلى حد كبير من خلال تنسيق التفاعلات بين مختلف الأطراف المعنية أو بين الأفراد ونظم المعلومات. تعمل أنظمة إدارة سير العمل على توجيه المهام إلى الموظف المناسب في الوقت المناسب، مع توفير المعلومات ذات الصلة والدفع لتسريع العمل على طول العملية الشاملة. كما أنها تدعم المهام اليدوية والآلية من خلال إدارة المستندات للأنشطة، مثل تقارير النفقات.
يعود الفضل إلى Frederick Taylor، وهو مهندس ميكانيكي، في نظريات الإدارة العلمية التي تشكل الأساس لسير العمل. لقد سعى إلى زيادة الكفاءة الصناعية من خلال تحليل عمليات التصنيع بشكل تجريبي بهدف تقليل النفايات وتوحيد أفضل الممارسات.
لا تزال نظرياته، إلى جانب نظريات Henry Gantt—مطور مخطط Gantt الشهير—تشكل مصدر إلهام لإدارة المشاريع والهندسة الصناعية حتى اليوم. تساعد عمليات سير العمل على تخطيط ومراقبة المشاريع بطريقة منهجية ومنطقية، مما يسمح للفريق بتحقيق المواعيد النهائية والإنجازات الهامة.
مفهوم سير العمل قد تم استخدامه أيضًا ضمن تخصص أبحاث العمليات ذات الصلة ، والذي يطبق الأساليب التحليلية لدراسة طبيعة العمل. في أبحاث العمليات، يتم استخدام تقنيات من الإحصاء ونظرية الألعاب والذكاء الاصطناعي بالاشتراك مع علوم الإدارة لحل المشكلات المعقدة في العالم الحقيقي.
نظرًا لأن عمليات سير العمل تتكون من مهام منفصلة خطوة بخطوة، فيمكن تصورها بسهولة من خلال رسم تخطيطي أو مخطط انسيابي. يوفر تخطيط سير العمل، المعروف أيضًا باسم تخطيط العمليات، فهمًا أعمق لعملية سير العمل الشاملة، مما يتيح التحسين و/أو الأتمتة الكاملة أو الجزئية.
يتم إنشاء مخططات سير العمل باستخدام الخطوات التالية:
العمليات اليدوية عرضة للخطأ البشري وأوجه القصور والتناقضات التي يمكن أن تعطل جودة المنتج وتجارب العملاء بينما تكون الأنظمة الآلية بطبيعتها فعالة ومتسقة وقابلة للتطوير. يمكن أن تساعد إدارة عمليات الأعمال (BPM) في أتمتة المهام العادية باستخدام تقنية تعرف باسم أتمتة العمليات الآلية (RPA). تعد تقنية RPA مناسبة تمامًا لأداء المهام المتكررة مثل إنشاء استجابة عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا عندما يملأ العميل نموذج طلب أو معالجة المعاملات أو التواصل مع قواعد بيانات متعددة أثناء معالجة مطالبة التأمين.
يمكن وصف أي إجراء تشغيلي تقريبًا في أي صناعة على أنه سير عمل، بافتراض أنه يتكون من خطوات قابلة للتكرار. تتضمن بعض حالات الاستخدام ما يلي:
من خلال توظيف الأنظمة المؤتمتة أو الاستراتيجيات الرسمية لتحسين سير العمل في المؤسسة، يمكن للأطراف المعنية تحقيق العديد من الفوائد، بما في ذلك:
استمع لمعرفة ما إذا كان الوكلاء الافتراضيون سيحلون محل البشر عندما يصبحون أسرع وأكثر دقة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استكشف كيفية استخدام الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديث التطبيقات لتعزيز الابتكار والحفاظ على القدرة التنافسية.
تعرف على سبب حاجة تجار التجزئة إلى فهم المخزون المتاح من أجل تلبية طلبات العملاء.
اكتشف كيف استخدمت Home Depot تقنية IBM Blockchain لحل النزاعات بين البائعين وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
يُمكنك إنشاء أعمال أكثر مرونةً باستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الذكية وسلسلة التوريد.
حوّل عملياتك التجارية مع IBM باستخدام البيانات الغنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي الفعالة لدمج عمليات التحسين.
IBM Cloud Pak for Business Automation عبارة عن مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة لإدارة العمليات والأتمتة.