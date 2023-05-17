كيف تُساعد عملية التعدين على تحسين إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتوفير الوقت والأموال لصالح الشركة

يدرك قادة الأعمال أن نجاح المؤسسة يعتمد على قدرتها في الحفاظ على سير العمليات الأساسية بسلاسة وكفاءة. أصبحت تقنيات التواصل مثل البريد الإلكتروني وSlack ضرورية إلى حدّ أن الأعمال قد تتوقف تمامًا عند حدوث أي انقطاع في الخدمة. وعلاوة على ذلك، تعتمد الشركات بشكل متزايد على تطبيقات مثل Jira وServiceNow لإدارة سير العمل وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. وأي مشكلات في هذه التطبيقات يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، وإضاعة الوقت، وظهور مخاطر أمنية محتملة.

يُراقب مديرو عمليات تكنولوجيا المعلومات العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، ومتوسط وقت الحل، وغيرها الكثير. ويُعَد مؤشرا إعادة تعيين التذاكر وإعادة فتح التذاكر من أصعب المؤشرات التي يواجه مديرو عمليات تكنولوجيا المعلومات تحديًا في السيطرة عليها. فعلى سبيل المثال، إذا كان بريد المستخدم الإلكتروني معطّلًا، فسيُقدّم تذكرة لقسم تكنولوجيا المعلومات. وإذا تمت إعادة تعيين تلك التذكرة إلى وكيل ثانٍ أو فريق آخر بعد التعيين الأولي، فهذا يشير إلى وجود ضعف أو قصور في العملية. وينطبق الأمر نفسه على إعادة فتح التذاكر: فإذا أُعيد فتح تذكرة بعد حلّها، فهذا يدلّ على وجود مشكلة تتطلب تحسين التدريب أو الموارد المتاحة لتكنولوجيا المعلومات.

ونظرًا لأن عمليات تكنولوجيا المعلومات مثل إدارة التذاكر تُدار يدويًا، فهي عرضة للتباينات والأخطاء البشرية التي قد تؤثر بسهولة في مؤشرات الأداء الرئيسية وغيرها من الأنشطة اللاحقة. وتُعد مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة التذاكر عنصرًا أساسيًا لفهم مدى كفاءة فريق دعم تكنولوجيا المعلومات وجودة الخدمة المقدمة للعملاء. ومع ذلك، فإن إدارة إعادة تعيين التذاكر وإعادة فتحها عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا، وتتطلب فهمًا عميقًا لعمليات تكنولوجيا المعلومات وأفضل ممارسات دعم العملاء.