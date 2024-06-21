تحسين العملية [يُشار إليه أحيانًا باسم تحسين عمليات الأعمال (BPI)] ويُقصد به أحد التخصصات الفرعية لإدارة إجراءات الأعمال (BPM)، وهو أسلوب لإدارة الأعمال يهدف إلى فهم جميع إجراءات الأعمال التي تتم داخل المؤسسة، والتحكم فيها. ويستخدم فريق العمل المسؤول عن تطبيق المنهجيات المعروفة لتحسين عمليات الأعمال (BPI)، منها مثلًا Lean، وSix Sigma، وGlobal 8-D، وإدارة الجودة الشاملة، ونظرية القيود، وRummler Bache.



توفر عملية تحسين العمليات نهجًا منظمًا للإشراف على سير العمل وتحسينه بالشكل الذي يضمن العديد من الميزات لصالح المؤسسة. وتسعى المؤسسات إلى تطبيق منهجيات تحليل وتنقيح العمليات أملًا في معالجة أوجه القصور، وتقليل التكاليف، وتحسين الإنتاجية.

تُقدم هذه المنهجية نتائج أكثر اتساقًا وموثوقيةً؛ بهدف تقليل الأخطاء المحتملة وتعزيز مستوى الجودة. كما تُعزز منهجية تحسين العمليات أيضًا مستويات الشفافية والمساءلة، إذ إنها تُحدد الأدوار، والمسؤوليات، والمقاييس التي يُمكن من خلالها تقييم الأداء المؤسسي بشكل واضح. وتُساعد هذه الرؤية الواضحة على تحديد أوجه القصور والتكرارات ومعالجتها بشكل سريع، وهو ما يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء وزيادة الأرباح.

علاوة على ذلك، تُعزز منهجية تحسين العمليات مستوى المرونة وقابلية التكيف، بغرض تمكين المؤسسات من الاستجابة بشكل أكثر فعاليةً لظروف السوق المتغيرة واحتياجات العملاء والمتطلبات التنظيمية. كما تدعم فرص التحسين المستمر من خلال تبنِّي ثقافة تعتمد على تقييم العمليات وتنقيحها بانتظام، وهو ما يضمن مواكبة العمليات مع الأهداف الاستراتيجية وبيئات العمل المتطورة باستمرار.

تضمن هذه المنهجية الاستباقية الحفاظ على الامتثال، وتخفيف المخاطر، وتحقيق النمو المستدام. بالإضافة إلى ذلك، تُساعد منهجية تحسين العمليات على استخدام الموارد بشكل أفضل، كما تضمن إنجار الأعمال بشكل أسرع، وهو ما قد يُعزز رضا العملاء والميزات التنافسية بشكل كبير.