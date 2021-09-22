ما المقصود بتكامل التطبيقات؟

تكامل التطبيقات هو عملية ربط التطبيقات والأنظمة والأنظمة الفرعية المختلفة لإنشاء عمليات ومهام سير عمل سلسة ونظام واحد وموحد لنقل البيانات ومزامنتها.
تعتمد معظم الشركات على مجموعة من التطبيقات البرمجية لإدارة وظائف الأعمال بدءًا من عمليات تقنية المعلومات والعمليات المالية إلى خدمة العملاء. وعلى الرغم من أن كل تطبيق مؤسسي يخدم غرضًا فريدًا ضمن مجموعة تقنيات الشركة، فإن كل تطبيق يولد أيضًا بياناته الخاصة. وتعتمد العديد من مهام سير عمل المؤسسات على تدفق البيانات في الوقت الفعلي بين التطبيقات والأنظمة التي تتواصل مع بعضها على الشبكة. ومن دون تكامل التطبيقات، سيتعين على فرق تقنية المعلومات تخصيص موظفين لإدخال البيانات يدويًا الذي يستغرق وقتًا طويلاً لدمج البيانات من برامج ومصادر بيانات مختلفة. وهذا من شأنه أن يلغي إمكانية نقل البيانات ومشاركة البيانات في الوقت الفعلي.
يعمل تكامل التطبيقات (يُطلق عليه أيضًا تكامل البرامج) على أتمتة عمليات نقل البيانات وتبسيطها لمنع صوامع البيانات بين الفرق والتطبيقات وضمان التكامل المستمر عبر المؤسسة.
من خلال التطبيقات المتكاملة، يمكن للفرق إنشاء مهام سير عمل سلسة بين التطبيقات والمنصات وتسهيل مشاركة البيانات بسلاسة بين أقسام الأعمال عبر المؤسسة. ويمكن أن يساعد تكامل التطبيقات أيضًا على سد الفجوة بين التطبيقات والأنظمة المحلية والتطبيقات السحابية سريعة التطور.
على هذا النحو، يمكن لأدوات تكامل التطبيقات التي تدمج البيانات بين تطبيقات الأعمال أن تساعد الشركات على تحديث البنى التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بها والحفاظ على عمليات تجارية أكثر مرونة.
تعرّف كيف يمكن لمنصة تكامل مؤسسية موحَّدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد المؤسسات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتحكم في فوضى التكامل بدلًا من نشرها.
الاستفادة من إمكانات واجهات برمجة التطبيقات: دليل دليل لتحقيق الاتصال المعتمد على واجهات برمجة التطبيقات
هناك العديد من التقنيات التي يمكن للشركات استخدامها (منفردة أو مجتمعة) لبناء مهام سير عمل التكامل وجعلها آلية. تتضمن هذه التقنيات ما يأتي:
واجهة برمجة التطبيقات هي مجموعة من القواعد أو البروتوكولات التي تتيح للتطبيقات البرمجية التواصل مع بعضها لمشاركة البيانات والميزات والوظائف. وتعمل واجهات برمجة التطبيقات على تبسيط عملية تطوير البرامج وتسريعها من خلال تمكين المطورين من دمج البيانات والخدمات والقدرات من التطبيقات الأخرى، بدلاً من تطويرها من الصفر.
البرامج الوسيطة هي برامج تتيح الاتصال والتوصيل بين التطبيقات أو العناصر في شبكة موزعة، ما يؤدي بشكل أساسي إلى إنشاء "غراء برمجي" يربط الأنظمة المختلفة معًا. وباستخدام مجموعة من الميزات الذكية (وسطاء الرسائل وناقلات خدمات المؤسسات (ESBs) وخوادم تطبيقات الويب، على سبيل المثال)، تعمل البرامج الوسيطة على تبسيط تطوير التطبيقات من خلال تسهيل الاتصال بين المنصات التي لم تُصمم للاتصال بشكل طبيعي.
على عكس التكامل الذي تقوده واجهة برمجة التطبيقات الذي يعتمد على طلبات البيانات المستندة إلى الرموز، فإن تكامل خطاف الويب هو عبارة عن استدعاءات HTTP تعتمد على الأحداث لتكامل التطبيقات ونقل البيانات.
"الحدث" هو أي بنية بيانات أساسية تسجل الأحداث في النظام أو البيئة. عند وقوع حدث في النظام، يقوم خطاف الويب تلقائيًا بتشغيل تبادل البيانات بين أجهزة الشبكة. تعمل خطافات الويب على تسهيل مهام سير عمل التكامل التلقائية القائمة على الأحداث التي يمكنها نقل البيانات في زمن حقيقي (أو زمن شبه حقيقي).
يعتمد تكامل التطبيقات على شبكة من العمليات المترابطة وتبادل البيانات التي تمكّن أدوات التكامل من تنسيق الوظائف المختلفة عبر البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، هناك عدة طرق يمكن للشركات اتباعها في عملية التكامل، بما في ذلك:
يتضمن تكامل النظام النقطة إلى النقطة إنشاء اتصالات مباشرة بين أنظمة أو تطبيقات برمجية فردية، وبعد ذلك يتصل كل نظام مباشرة مع نظام آخر باستخدام منطق تكامل مخصص.
إنها إستراتيجية التكامل الأكثر وضوحًا، كما أن الاتصالات المباشرة تجعل تنفيذ عمليات التكامل عملية رخيصة وبسيطة نسبيًا. ومع ذلك، كلما كانت شبكة التطبيقات والعمليات أكبر، كلما زاد عدد عمليات التكامل النقطة إلى النقطة التي يتعين على الفرق تكوينها وصيانتها. وهذا القيد يجعل إستراتيجيات التكامل النقطة إلى النقطة هي الأنسب لمشروعات التكامل صغيرة النطاق.
في تكامل تطبيقات المؤسسة (يُطلق عليه أيضًا تكامل "نظام الشبكة المحورية")، يعمل المحور المركزي كوسيط لكل الاتصالات بين الأنظمة. ويتصل كل نظام بالمحور الذي يتعامل مع توجيه الرسائل إلى الشبكات المناسبة، ما يلغي الحاجة إلى الاتصالات المباشرة.
توفر عمليات تكامل نظام الشبكة المحورية نقطة واحدة للمراقبة والتحكم إلى جانب قدرات تنسيق الرسائل، بحيث يمكن لفرق تقنية المعلومات إضافة الأنظمة وإزالتها بسهولة أكبر من دون تعطيل عمليات التكامل الحالية.
ومع ذلك، يمثل المحور أيضًا نقطة تعطل واحدة —إذا تعطل المحور أو واجه مشكلات في التوافر، فقد يعاني النظام المتكامل بأكمله. علاوة على ذلك، مع توسيع نطاق عمليات الشركات ونمو المحور لاستيعاب المزيد من الأنظمة (الشبكات)، يمكن أن تصبح صيانة عمليات تكامل تطبيقات المؤسسة مكلفة ومعقدة للغاية.
ناقل خدمات المؤسسات (ESB) هو حل برنامج وسيط يوفر منصة تكامل مرنة للغاية. يستخدم إطار عمل معماري يشبه الناقل حيث ينفذ عنصر برمجي مركزي عمليات التكامل بين التطبيقات. تتلقى ناقلات خدمات المؤسسات الرسائل في نقطة نهاية واحدة لواجهة برمجة التطبيقات، وتستخدم منطق العمل للعثور على عناوين نقاط نهاية الوجهة ثم ترسل الرسالة إلى الوجهة.
يمكن لحلول ناقل خدمات المؤسسات أن تدعم مجموعة متنوعة من بروتوكولات الاتصال وتنسيقات البيانات، ما يتيح المزيد من عمليات التكامل المتنوعة. كما تتيح حلول ناقل خدمات المؤسسات لفرق تقنية المعلومات إعادة استخدام عناصر التكامل عبر مشروعات مختلفة، ما يقلل من وقت تطوير البرامج. وبما أن عمليات تكامل ناقل خدمات المؤسسات غير مقترنة بشكل وثيق، فقد يكون تحديثها وصيانتها أسهل من بعض الحلول الأخرى.
ومع ذلك، مع ظهور النظم البنائية السحابية الأصلية، أصبحت أدوات ناقل خدمات المؤسسات قديمة كأدوات تكامل.
تسهل البرامج الوسيطة الموجهة للرسائل الاتصال غير المتزامن بين الأنظمة باستخدام قوائم انتظار الرسائل. وهي تفصل بين عمليات الإرسال والاستقبال، بحيث يمكن للأنظمة المتباينة التواصل من دون أن تكون متصلة مباشرة.
عندما يرسل أحد التطبيقات رسالة، تضيف البرامج الوسيطة الموجهة للرسائل الرسالة إلى قائمة انتظار، حيث تبقى حتى يصبح خادم التطبيق جاهزًا لاستردادها. لا يعتمد أي من التطبيقين بشكل مباشر على الآخر للاتصال.
يمكن لعمليات تكامل البرامج الوسيطة الموجهة للرسائل تحسين قابلية النظام للتوسع والموثوقية والمرونة من خلال تمكين عمليات الشبكة من العمل بشكل مستقل. وعلى الرغم من مزاياها، تتطلب عمليات تكامل البرامج الوسيطة الموجهة للرسائل مراقبة دقيقة في الوقت الفعلي لضمان استمرار تشغيل قوائم انتظار الرسائل والوسطاء على النحو الأمثل.
تقسم بنى الخدمات المصغرة التطبيقات إلى خدمات صغيرة مستقلة تتواصل عبر الشبكة. صُممت كل خدمة لأداء وظيفة محددة ويمكن تطويرها ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل.
يمكن لطبقة الخدمات المصغرة الاستفادة من مزايا الأنظمة الحالية (ناقلات خدمات المؤسسات وتكامل النقطة إلى النقطة، على سبيل المثال) لإدارة تكامل بيانات التطبيقات. ولا تستخدم الخدمات المصغرة عقدًا وسيطة لتوجيه البيانات؛ وبدلاً من ذلك، فهي تعتمد على بروتوكولات مثل WebSocket وHTTP للاتصال المباشر بالتطبيقات وعناوين الخدمة لتكامل واجهة برمجة التطبيقات.
على الرغم من أن عمليات تكامل الخدمات المصغرة تتطلب ممارسات مراقبة قوية (التي يمكن أن تكون مكلفة)، فإنها تمكّن المؤسسات من تخصيص عمليات التكامل وبناء بيئات تقنية معلومات أكثر مرونة.
منصة التكامل كخدمة عبارة عن مجموعة من أدوات الخدمة الذاتية القائمة على السحابة التي تساعد المؤسسات على بناء تدفقات التكامل ونشرها ويمكنها ربط التطبيقات ببيانات السحابة العامة والخاصة وربط السحابة بمراكز البيانات المحلية.
تستخدم منصات التكامل كخدمة موصلات وقوالب ما قبل البناء لتنسيق تبادل البيانات وتكاملها. ويساعد ذلك على ضمان تسليم البيانات بشكل آمن وشامل إلى التطبيقات المستهلكة أو إلى مستودعات البيانات والبحيرات لتحليلها لاحقًا. وإذا كان التكامل، على سبيل المثال، يعتمد على واجهات برمجة التطبيقات، فإن منصة التكامل كخدمة ستدير استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات وتتعامل مع المصادقة وتتأكد من تبادل البيانات بشكل آمن.
يمكن أن يتطلب نشر منصة التكامل كخدمة الكثير من الوقت والتفكير المسبق، خاصةً في البيئات المترامية الأطراف على مستوى المؤسسة. ومع ذلك، توفر حلول منصة التكامل كخدمة منصة واحدة لكل احتياجات المؤسسة لتبادل البيانات وتكاملها.
في المناقشات حول استيراد التطبيقات المتكاملة وخدمات الويب المتكاملة في بيئة المؤسسة، يُستخدم مصطلحي "تكامل التطبيقات" و"تكامل البيانات" في بعض الأحيان بالتبادل. ومع ذلك، فإن هذين المفهومين—وحالات استخدامهما—مختلفان تمامًا.
تكامل البيانات هو ممارسة تحديد موقع المعلومات واسترجاعها من مصادر مختلفة ودمج تلك المعلومات في هيكل وعرض موحد. ويُشار إلى تكامل البيانات أيضًا باسم معالجة البيانات على دفعات، ويتضمن تكامل البيانات جمع كمية كبيرة من البيانات على مدار الوقت، وتخزينها ثم معالجتها في النهاية على دفعات.
تكامل البيانات ليس عملية تحدث في الوقت الحقيقي؛ فهو يُستخدم عادةً بعد اكتمال العمليات. ومع ذلك، يمكن أن يوفر للمسؤولين إمكانية نقل البيانات التي يحتاجون إليها لتحليل أداء التطبيقات بمرور الوقت وإزالة التكرار وضمان اتساق البيانات وجودتها.
على عكس تكامل البيانات، يربط تكامل التطبيقات بشكل مباشر بين تطبيقات متعددة على المستوى الوظيفي. يمكن ربط بيانات التطبيقات في زمن شبه حقيقي، ما يسمح للمؤسسات بإنشاء تطبيقات وخدمات ديناميكية وقابلة للتكيف بدرجة كبيرة.
تمكّن اتصالات البيانات هذه فرق تقنية المعلومات من إنشاء مشغلات الأحداث التي تبدأ تدفقات التكامل من تطبيق إلى آخر. وتساعد التفاعلات في الزمن شبه الحقيقي الشركات على الحفاظ على مرونة وسرعة الاستجابة لموجزات البيانات الجديدة ومشكلات الأداء عند حدوثها.
يمكن للشركات استخدام مجموعة من أساليب التكامل، التي تُنشر بشكل مستقل أو مجتمعة. على سبيل المثال، يتيح التكامل الحديث القائم على واجهة برمجة التطبيقات للفرق اكتشاف أصول تقنية المعلومات بسرعة وأمان، وتستخدم البنية التقليدية الموجهة نحو الخدمات (SOA) طبقة اتصال (ناقل) لدمج التطبيقات الجديدة بسرعة.
يوجد عدد من حلول تكامل التطبيقات عالية الجودة في السوق، وهي تقدم مجموعة من الميزات، بما في ذلك تحويل البيانات وتنسيقها وإدارة دورة حياة البيانات ووساطة البروتوكول وإدارة واجهة برمجة التطبيقات والتحليلات.
تميل الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في حل تكامل إلى مراعاة العوامل الرئيسية التالية:
مع إعطاء المزيد من المؤسسات الأولوية لإستراتيجيات التكامل الرشيقة، يصبح تحديث الأنظمة القديمة والبنية التحتية لتقنية المعلومات في المؤسسة لمواكبة مبادرات التحول الرقمي جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على قدرتها التنافسية. يمكن أن يؤدي تكامل التطبيقات إلى تبسيط عملية التحول للشركات العاملة في كل القطاعات. ومن أمثلة حالات الاستخدام ما يأتي:
يمكن أن يساعد تكامل التطبيقات على حل عدد لا يحصى من التعقيدات للمؤسسات التي تتطلع إلى تبسيط أتمتة العمليات وإنشاء سير العمل وإدارة البيانات. كما يمكن لأداة التكامل الصحيحة أن تحقق مزايا تشغيلية مهمة تتمثل في توفير الوقت وخفض التكاليف وتحسين الأداء، بما في ذلك:
يساعد تكامل التطبيقات والخدمات المؤسسات على إنشاء مهام سير عمل تكامل آلية. وتمكّن مهام سير العمل هذه الفرق من ربط خدمات البيانات عبر السحابة ونقاط نهاية إنترنت الأشياء والعناصر المحلية.
نظرًا لأن البيانات يمكن أن تتدفق عبر الأنظمة من دون قيود، يمكن للمستخدمين داخل المؤسسة وخارجها الوصول إلى البيانات التي يحتاجون إليها من دون الحاجة إلى مهارات تطوير متقدمة أو معرفة بالمنصة.
يُعد تكامل التطبيقات عبر بيئات السحابة المختلفة خطوة مهمة نحو مزامنة بيانات المؤسسة.
تُمكن حلول التكامل الفرق من نشر أوقات تشغيل التكامل داخل بيئات سحابة متعددة، بالقرب من تطبيقات المؤسسة. ويساعد ذلك على تقليل كل من زمن الانتقال (نظرًا لأن العمليات تعمل مباشرةً في السحابة) والتكاليف.
يمكن أن تساعد عمليات التكامل القائمة على الأحداث التي تقودها واجهة برمجة التطبيقات الشركات على زيادة مرونة الشبكة وسرعتها. وتُمكن هذه الأدوات شبكات تقنية المعلومات من دمج البيانات وتحويلها ونقلها تلقائيًا بأي تنسيق، بحيث يمكن للشركات دمج التطبيقات وموجزات البيانات والتقنيات الجديدة بسرعة وبأقل تدخل بشري.
مع جعل المؤسسات مجموعة التطبيقات الخاصة بها متنوعة (مع تطبيقات البرمجيات كخدمة وغيرها من الحلول المستندة إلى السحابة)، تُوزع البيانات بشكل متزايد عبر بيئات متعددة. وتتيح أدوات التكامل التي يمكن أن تعمل عبر البيئات إمكانية الوصول من أي نظام إلى أي بيانات، بأي تنسيق.
لكل نظام وتطبيق سماته الخاصة (معالجة الأخطاء والمصادقة وتخطيط البيانات وإدارة الحمل وبروتوكولات تحسين الأداء، على سبيل المثال) التي يجب أخذها في الحسبان في عملية التكامل.
يمكن لأدوات التكامل التي تدير هذه السمات الخاصة "بشكل افتراضي" أن تزيد من إنتاجية النظام ومرونته.
يمكن للأدوات المصممة لغرض معين أن تساعد خبراء التكامل على التركيز بشكل أقل على البنية التحتية المحيطة وأكثر على بناء منطق الأعمال.
من خلال معالجة جوانب مثل التعافي من الأخطاء وتحمل الأعطال وحفظ السجلات وتحليل الأداء وتتبع الرسائل وتحديث المعاملات واستردادها، تساعد منصات التكامل المستخدمين على إنشاء تدفقات التكامل من دون معرفة متعمقة بمختلف المنصات والمجالات.
يُعَد IBM webMethods منصة تكامل برمجيات سحابية هجينة (iPaaS) على مستوى المؤسسات، تتميز بواجهة موحدة تساعدك على التحكم في التطبيقات، وواجهات برمجة التطبيقات، والمعاملات بين الشركات (B2B)، والملفات عبر جميع المناطق، وبيئات الاستضافة السحابية المتعددة الهجينة، وشخصيات المستخدمين، والفِرَق.
إن IBM App Connect هو حل تكامل رائد في الصناعة، يتيح لك ربط تطبيقاتك وبياناتك، بغض النظر عن مكان تواجدها. يسهّل App Connect على المستخدمين من جميع المستويات ربط تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) بسرعة وبناء تدفقات تكامل متطورة، وذلك بفضل مئات الموصلات الجاهزة والقوالب القابلة للتخصيص.
يمكنك ربط إمكانات الأعمال وجعلها آلية وإطلاق عنانها من خلال برامج منصة التكامل.
منصة التكامل كخدمة (iPaaS) هي مجموعة من أدوات وحلول الخدمة الذاتية المستندة إلى السحابة المستخدمة لدمج البيانات من تطبيقات متعددة مستضافة في بيئات تقنية المعلومات المختلفة.
يمكّن تكامل البرمجيات كخدمة التطبيقات من طلب البيانات ومشاركتها بسلاسة، ما يؤدي إلى أتمتة سير العمل وتعزيز الوظائف عبر مختلف عمليات الأعمال.
تقع إدارة البيانات في صميم كل من تكامل التطبيقات وتكامل البيانات. كلاهما له الهدف نفسه: تسهيل الوصول إلي البيانات وجعلها أكثر فعالية للمستخدم النهائي. لكنهما يختلفان في حالات استخدامهما وتطبيقاتهما.
تعرف على كيف يمكن للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحويل دورة حياة التكامل ولماذا من المنطقي نشرها في مؤسستك.
الأتمتة المؤسسية هي الاستخدام الإستراتيجي للتقنية لدمج عمليات الأعمال وتبسيطها وأتمتتها عبر المؤسسة.
تعرف على سبب أهمية التكامل المؤسسي لتطوير إستراتيجية أعمال ناجحة.
تحكَّم في فوضى تكامل الأنظمة لديك من خلال تكامل التطبيقات المعتمد على السحابة، والذي يربط جميع تطبيقاتك، سواء كانت جديدة أو قديمة. يُعَد تكامل IBM webMethods سهل الاستخدام بحيث يمكن لأي شخص التعامل معه، ولكنه متقدم بما يكفي للتعامل مع أكثر سيناريوهات التكامل الهجينة تعقيدًا. حقِّق التكامل بين تطبيقاتك وتمكَّن من أتمتة عملك.