بالنسبة إلى العديد من الشركات، لا يُعد استخدام واجهة برمجة التطبيقات في عملياتها اليومية مفهومًا جديدًا. ومع ذلك، بالنسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات عبر المزيد من الأنظمة والتطبيقات، فإن إعادة بناء عمليات التكامل هذه من الصفر قد يستغرق وقتًا طويلاً ومرهقًا ويستنزف الموارد الداخلية. توفر API Management للمؤسسات مرونة أكبر في إعادة استخدام عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات وتساعد على توفير الوقت والمال دون المساس بالأمان.

تتمثل إحدى الفوائد البارزة لاستخدام حل API Management في القدرة على نشر أصول التكامل وإعادة استخدامها بسرعة وكفاءة. من خلال إدارة جميع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك على منصة موحدة ومرئية مركزيًا، يمكن للمؤسسات بسهولة مشاركة وثائق واجهة برمجة التطبيقات وهياكل البرمجة بين الفرق. هذا النهج يقلل بشكل كبير من تكاليف التطوير والوقت اللازم للطرح في السوق. تساعد منصات API Management أيضًا في الحفاظ على أمان الخدمات الحالية من خلال تتبع استخدام واجهة برمجة التطبيقات والسماح بدمج بروتوكولات الأمان الحديثة، بما في ذلك OAuth و JWT و OpenID.