أصبحت واجهات برمجة التطبيقات العمود الفقري للأعمال الرقمية الحديثة، لكن دون استراتيجية واضحة لإدارتها، تواجه المؤسسات تعقيدًا متزايدًا ومخاطر أمنية وفرصًا ضائعة للابتكار. يوضِّح هذا التقرير كيف تعمل الإدارة الفعَّالة لواجهات برمجة التطبيقات على تبسيط دورة حياتها بأكملها لديك: من التصميم إلى النشر ووصولًا إلى الإيقاف، بما يساعدك على تسريع التحول الرقمي وتعزيز الأمن وفتح مصادر جديدة للإيرادات. مع اعتماد كل شيء اليوم على واجهات برمجة التطبيقات، بدءًا من تطبيقات الأجهزة المحمولة ووصولًا إلى تجارب القنوات المتعددة وتحديث السحابة، أصبح إتقان إدارة واجهات برمجة التطبيقات أمرًا أساسيًا للحفاظ على القدرة التنافسية.

ما الذي ستتعلمه

- لماذا أصبحت واجهات برمجة التطبيقات اليوم عنصرًا أساسيًا في تحقيق القيمة؛ إذ تمكِّن الشركات من بناء المنصات وإطلاق الخدمات الجديدة بسرعة أكبر ودمج الأنظمة عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات.



- القدرات الأساسية لمنصة حديثة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، بما يشمل التصميم والنشر والأمن وإدارة حركة المرور والمراقبة وتحقيق الدخل.

- كيف تساعد حوكمة واجهات برمجة التطبيقات على تقليل المخاطر، من خلال ضمان اتساق الواجهات وأمنها وتوثيقها وسهولة اكتشافها، ما يمنع ظهور واجهات برمجة التطبيقات الظلية ومشكلات الامتثال.



- كيف تساعد إدارة واجهات برمجة التطبيقات على تسريع عملية التطوير، من خلال إتاحة إنشاء الواجهات بنقرة واحدة ودعم المعايير المفتوحة وتوفير وصول آمن إلى البيانات وعمليات جاهزة للخدمات المصغرة.

نزِّل المستند الكامل لاكتشاف خطوات عملية لإتقان إدارة واجهات برمجة التطبيقات والاستفادة الكاملة من قيمة بياناتك وتطبيقاتك وخدماتك.