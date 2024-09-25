على مستوى عالٍ، تكون المؤسسة ممتثلة للائحة العامة لحماية البيانات إذا كانت:

تلتزم بمبادئ معالجة البيانات

تدعم حقوق أصحاب البيانات

تطبق تدابير أمن البيانات المناسبة

تتبع قواعد نقل البيانات ومشاركتها

تقوم قائمة التحقق التالية بتفصيل هذه المتطلبات بشكل أكبر. ستعتمد الخطوات العملية التي تتخذها المؤسسة لتلبية هذه المتطلبات على موقعها ومواردها وأنشطة معالجة البيانات، من بين عوامل أخرى.

مبادئ معالجة البيانات

تضع اللائحة العامة لحماية البيانات مجموعة من المبادئ التي يجب على المؤسسات اتباعها عند معالجة البيانات الشخصية. المبادئ هي كما يلي.

لدى المؤسسة أساس قانوني لمعالجة البيانات.

تحدد اللائحة العامة لحماية البيانات الظروف التي يمكن للشركات بموجبها معالجة البيانات الشخصية بشكل قانوني. يجب على المؤسسة إنشاء وتوثيق أساسها القانوني قبل جمع أي بيانات. يجب على المؤسسة توصيل هذا الأساس للمستخدمين عند نقطة جمع البيانات. لا يمكنها تغيير الأساس بعد وقوعه ما لم تحصل على موافقة المستخدم للقيام بذلك.

وتشمل الأسس القانونية المحتملة ما يلي:

حصلت المؤسسة على موافقة الشخص المعني على معالجة بياناته. لاحظ أن موافقة المستخدم صالحة فقط إذا كانت مستنيرة ومؤكدة وممنوحة بحرية. الموافقة المستنيرة تعني أن الشركة تشرح بوضوح البيانات التي تجمعها وكيف ستستخدم تلك البيانات. الموافقة المؤكدة تعني أنه يجب على المستخدم اتخاذ بعض الإجراءات المتعمدة لإظهار الموافقة، مثل التوقيع على بيان أو وضع علامة في مربع. لا يمكن أن تكون الموافقة هي الخيار الافتراضي. الموافقة الممنوحة بحرية تعني أن الشركة لا تحاول التأثير على صاحب البيانات أو إكراهه. يجب أن يكون الشخص قادرًا على سحب موافقته في أي وقت.



يجب على المؤسسة معالجة البيانات لتنفيذ عقد مع صاحب البيانات أو نيابةً عن صاحب البيانات.

المؤسسة ملزمة قانونًا بمعالجة البيانات.

يجب على المؤسسة معالجة البيانات لحماية حياة صاحب البيانات أو شخص آخر.

تقوم المؤسسة بمعالجة البيانات لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، مثل الصحافة أو الصحة العامة.

المؤسسة هي سلطة عامة تقوم بمعالجة البيانات لأداء وظيفة رسمية.

تقوم المؤسسة بمعالجة البيانات لتحقيق مصلحة مشروعة. المصلحة المشروعة هي الفائدة التي يمكن أن تجنيها الجهة المتحكمة أو طرف آخر من معالجة البيانات. وتشمل الأمثلة إجراء عمليات التحقق من خلفية الموظفين أو تعقب عناوين IP على شبكة الشركة لأغراض الأمن الإلكتروني . للمطالبة بأساس المصلحة المشروعة، يجب على المؤسسة إثبات أن المعالجة ضرورية ولا تنتهك حقوق أصحاب البيانات.



تجمع المؤسسة البيانات لغرض معين وتستخدمها فقط لهذا الغرض.

وفقًا لمبدأ تقييد الغرض من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، يجب أن يكون لدى المتحكمين غرض محدد وموثق لجمع البيانات. يجب أن تقوم الجهة المتحكمة بتوصيل هذا الغرض إلى المستخدمين عند نقطة جمع البيانات، ويمكنها فقط استخدام البيانات لهذا الغرض المحدد.

تقوم المؤسسة بجمع الحد الأدنى من البيانات الضرورية فقط.

يمكن للجهات المتحكمة جمع الحد الأدنى فقط من البيانات اللازمة لتحقيق الغرض المعلن.

تحافظ المؤسسة على دقة البيانات وتحديثها.

يجب على الجهات المتحكمة اتخاذ خطوات معقولة لضمان دقة البيانات الشخصية التي يحتفظون بها وحداثتها.

تقوم المؤسسة بحذف البيانات عندما لا تكون هناك حاجة إليها.

تتطلب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) سياسات صارمة للاحتفاظ بالبيانات وحذفها. يمكن للشركات الاحتفاظ بالبيانات فقط حتى يتم تحقيق الغرض المحدد لجمع تلك البيانات، ويجب عليها حذف البيانات بمجرد عدم الحاجة إليها.

تتخذ المؤسسة احتياطات إضافية عند معالجة بيانات الأطفال أو بيانات الفئة الخاصة.

يجب على المتحكمين والمعالجين تطبيق حماية إضافية على أنواع معينة من البيانات الشخصية.

تتضمن بيانات الفئة الخاصة بيانات حساسة للغاية مثل عِرْق الشخص وبياناته الحيوية. لا يمكن للمؤسسات معالجة بيانات الفئة الخاصة إلا في ظروف محدودة للغاية، مثل منع التهديدات الخطيرة للصحة العامة. يمكن للشركات أيضًا معالجة بيانات الفئة الخاصة بموافقة صريحة من الشخص المعني.

لا يمكن التحكم في بيانات الإدانة الجنائية إلا من قِبل السلطات العامة. لا يمكن للمعالجات معالجة هذه المعلومات إلا بتوجيه من السلطة العامة.

يجب على المتحكمين الحصول على موافقة أحد الوالدين قبل معالجة بيانات الأطفال. يجب عليهم اتخاذ خطوات معقولة للتحقق من أعمار الأشخاص وهويات الوالدين. في حالة جمع البيانات من الأطفال، يجب على المتحكمين تقديم إشعارات الخصوصية بلغة ملائمة للأطفال.

تحدد كل دولة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية تعريفها الخاص لكلمة "طفل" بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات. وهي تتراوح من "أي شخص يقل عمره عن 13" إلى "أي شخص يقل عمره عن 16".

توثق المؤسسة جميع أنشطة معالجة البيانات.

يجب على المؤسسات التي لديها أكثر من 250 موظفًا الاحتفاظ بسجلات معالجة البيانات. يجب على المؤسسات التي يعمل بها أقل من 250 موظفًا الاحتفاظ بسجلات إذا كانت تعالج بيانات حساسة للغاية أو تعالج البيانات بانتظام أو تعالج البيانات بطريقة تشكل خطرًا كبيرًا على أصحاب البيانات.

يجب على جهات التحكم توثيق أشياء مثل البيانات التي يجمعونها، وما يفعلونه بتلك البيانات، وخرائط تدفق البيانات وضمانات البيانات. يجب على المعالجات توثيق جهات التحكم التي يعملون من أجلها وأنواع المعالجة التي يقومون بها لكل جهة تحكم وعناصر التحكم الأمنية التي يستخدمونها.

جهة التحكم هي المسؤولة في النهاية عن ضمان الامتثال.

بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، تقع المسؤولية النهائية عن الامتثال على عاتق جهة التحكم في البيانات. هذا يعني أن جهة التحكم يجب أن تضمن—وأن تكون قادرة على إثبات—أن معالجات الجهات الخارجية الخاصة بها تفي بجميع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات ذات الصلة.

حقوق أصحاب البيانات

تمنح اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أصحاب البيانات حقوقًا معينة على بياناتهم. يجب على جهات التحكم والمعالجة احترام هذه الحقوق.

توفر المؤسسة لأصحاب البيانات طرقًا سهلة لممارسة حقوقهم.

يجب أن تمنح المؤسسات أصحاب البيانات وسيلة بسيطة لتأكيد حقوقهم على بياناتهم. تشمل هذه الحقوق ما يلي:

الحق في الوصول: يجب أن يكون الأشخاص المعنيون قادرين على طلب وتلقي نسخ من بياناتهم، بالإضافة إلى المعلومات ذات الصلة حول كيفية استخدام الشركة للبيانات.

الحق في التصحيح: يجب أن يكون الأشخاص المعنيون قادرين على تصحيح بياناتهم أو تحديثها.

الحق في المحو: يجب أن يكون الأشخاص المعنيون قادرين على طلب حذف بياناتهم.

الحق في تقييد المعالجة: يجب أن يكون الأشخاص المعنيون قادرين على تقييد كيفية استخدام بياناتهم إذا اشتبهوا في أن البيانات غير دقيقة أو لم تعد ضرورية أو يُساء استخدامها.

الحق في الاعتراض: يجب أن يكون الأشخاص المعنيون قادرين على الاعتراض على المعالجة. يجب أن يكون الأشخاص المعنيون الذين منحوا موافقتهم سابقا قادرين على سحبها بسهولة في أي وقت.

الحق في إمكانية نقل البيانات: يحق للأشخاص المعنيين نقل بياناتهم، ويجب على جهات التحكم والمعالجة تسهيل عمليات النقل هذه.

بشكل عام، يجب على المؤسسات الرد على جميع طلبات الوصول إلى البيانات من الأشخاص المعنيين في غضون 30 يومًا. يجب على الشركات عادةً الامتثال لطلب الشخص المعني ما لم تتمكن الشركة من إثبات أن لديها سببًا مشروعًا ومهمًا لعدم الامتثال.

إذا رفضت المؤسسة طلبًا ، فيجب عليها توضيح السبب. يجب على المؤسسة أيضًا إخبار الشخص المعني بكيفية الطعن في القرار أمام مسؤول حماية البيانات في الشركة أو السلطة الإشرافية ذات الصلة.

تقدم المنظمة لأصحاب البيانات طريقة للطعن في القرارات المؤتمتة.

بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، يحق لأصحاب البيانات عدم الالتزام بعمليات صنع القرار المؤتمتة التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير عليهم. ويشمل ذلك التنميط، الذي تُعرّفه اللائحة العامة لحماية البيانات بأنه استخدام الأتمتة لتقييم بعض جوانب الشخص، مثل التنبؤ بأدائه في العمل.

إذا كانت المؤسسة تستخدم القرارات المؤتمتة، فيجب أن تمنح أصحاب البيانات طريقة للطعن في تلك القرارات. يمكن للأشخاص المعنيين أيضًا أن يطلبوا من الموظف البشري مراجعة أي قرارات مؤتمتة تؤثر عليهم.

تتسم المنظمة بالشفافية بشأن كيفية استخدامها للبيانات الشخصية.

يجب على جهات التحكم والمعالجة إبلاغ أصحاب البيانات بشكل استباقي وواضح عن أنشطة معالجة البيانات، بما في ذلك البيانات التي يجمعونها وما يفعلونه بها وكيف يمكن لأصحاب البيانات ممارسة حقوقهم على البيانات.

يجب عادة إرسال هذه المعلومات من خلال إشعار خصوصية يتم تقديمه إلى الشخص المعني أثناء جمع البيانات. إذا لم تقم الشركة بجمع البيانات الشخصية مباشرةً من الأشخاص، فيجب إرسال إشعارات الخصوصية إلى الأشخاص في غضون شهر. قد تقوم الشركات أيضًا بتضمين هذه التفاصيل في سياسات الخصوصية المتاحة للجمهور على مواقعها الإلكترونية.

خصوصية البيانات وتدابير الحماية

تتطلب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من جهات التحكم والمعالجة اتخاذ خطوات لمنع إساءة استخدام البيانات الشخصية وحماية أصحاب البيانات من الأذى.

نفذت المؤسسة ضوابط الأمن الإلكتروني المناسبة.

يتعين على جهات التحكم والمعالجة نشر تدابير أمنية لحماية سرية وسلامة البيانات الشخصية. لا تتطلب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أي ضوابط معينة، ولكنها تنص على أنه يجب على الشركات اعتماد تدابير تقنية وتنظيمية.

تشمل التدابير التقنية الحلول التكنولوجية، مثل منصات إدارة الهوية والوصول (IAM)، والنسخ الاحتياطي الآلي وأدوات أمن البيانات. رغم أن اللائحة العامة لحماية البيانات لا تفرض تشفير البيانات بشكل صريح، إلا أنها توصي المؤسسات باستخدام أسماء مستعارة وإخفاء الهوية حيثما أمكن ذلك.

تشمل التدابير التنظيمية تدريب الموظفين وتقييمات المخاطر المستمرة والسياسات والعمليات الأمنية الأخرى. كما يجب على الشركات أيضًا اتباع مبدأ حماية البيانات من خلال التصميم وبشكل افتراضي عند إنشاء أو تنفيذ أنظمة ومنتجات جديدة.

تجري المؤسسة تقييمات تأثير حماية البيانات (DPIAs) حسب الحاجة.

إذا كانت الشركة تخطط لمعالجة البيانات بطريقة تشكل خطرًا كبيرًا على حقوق الأشخاص، فيجب عليها أولاً إجراء تقييم أثر حماية البيانات (DPIA). تشمل أنواع المعالجة التي يمكن أن تؤدي إلى إجراء تقييم أثر حماية البيانات التنميط الآلي والمعالجة واسعة النطاق لفئات خاصة من البيانات الشخصية، من بين أمور أخرى.

يجب أن يصف تقييم أثر حماية البيانات المستخدمة والمعالجة المقصودة والغرض من المعالجة. يجب أن يحدد مخاطر المعالجة وطرق التخفيف من تلك المخاطر. في حالة وجود مخاطر كبيرة غير مخففة، يجب على المؤسسة استشارة سلطة إشرافية قبل المضي قدمًا.

تقوم المؤسسة بتعيين مسؤول حماية البيانات (DPO) إذا لزم الأمر.

يجب على المؤسسة تعيين مسؤول حماية البيانات (DPO) إذا كانت تراقب الأشخاص المعنيين على نطاق واسع أو تعالج بيانات فئة خاصة كنشاط أساسي. يجب على جميع السلطات العامة تعيين مسؤولي حماية البيانات (DPO) أيضًا.

مسؤول حماية البيانات مسؤول عن ضمان امتثال المؤسسة للائحة العامة لحماية البيانات. تشمل الواجبات الرئيسية التنسيق مع سلطات حماية البيانات ، وتقديم المشورة للمؤسسة بشأن متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات والإشراف على تقييم أثر حماية البيانات.

يجب أن يكون مسؤول حماية البيانات موظفًا مستقلًا يقدم تقاريره مباشرةً إلى أعلى مستوى من الإدارة. لا يمكن للمؤسسة أن تنتقم من مسؤول حماية البيانات بسبب قيامه بواجباته.

تقوم المؤسسة بإخطار السلطات الإشرافية وأصحاب البيانات عند حدوث خروقات للبيانات.

يتعين على المؤسسات الإبلاغ عن معظم خروقات البيانات الشخصية إلى السلطة الإشرافية المختصة في غضون 72 ساعة. إذا كان الخرق يشكل خطرًا على أصحاب البيانات، يجب على المؤسسة أيضًا إخطارهم. يجب على المؤسسات إخطار أصحاب البيانات مباشرةً ما لم يكن الاتصال المباشر غير معقول، وفي هذه الحالة يكون الإشعار العام مقبولًا.

يجب على جهات المعالجة التي تعاني من خرق إخطار جهات التحكم ذات الصلة دون تأخير لا مبرر له.

إذا كانت المؤسسة موجودة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فقد عينت ممثلاً لها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

يجب على أي شركة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية تعالج بانتظام بيانات سكان المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو تعالج بيانات حساسة بشكل خاص تعيين ممثل داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ينسق الممثل مع السلطات الحكومية نيابةً عن الشركة ويعمل كنقطة اتصال لمسائل الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات.

نقل البيانات ومشاركتها

تضع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) قواعد لكيفية مشاركة المؤسسات للبيانات الشخصية مع الشركات الأخرى داخل وخارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

تستخدم المؤسسة اتفاقيات معالجة البيانات الرسمية لتنظيم العلاقات مع الجهات المعالجة.

يمكن لجهات التحكم مشاركة البيانات الشخصية مع جهات المعالجة والجهات الخارجية الأخرى، ولكن يجب أن تخضع هذه العلاقات لاتفاقيات معالجة البيانات الرسمية. يجب أن تحدد هذه الاتفاقيات حقوق ومسؤوليات جميع الأطراف فيما يتعلق باللائحة العامة لحماية البيانات.

يمكن لجهات المعالجة الخارجية معالجة البيانات فقط وفقا لتوجيهات جهة التحكم. لا يمكنهم استخدام بيانات جهة التحكم لأغراضهم الخاصة. يجب أن تحصل جهة المعالجة على موافقة من جهة التحكم قبل مشاركة البيانات مع معالج فرعي.

تجري المؤسسة عمليات نقل البيانات المعتمدة فقط خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

لا يمكن لجهة التحكم مشاركة البيانات مع جهة خارجية موجودة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلا إذا كان نقل البيانات يفي بواحد على الأقل من المعايير التالية: