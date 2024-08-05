ما المقصود بنقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات؟

عادة ما يُعثر على نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات في وثائق واجهة برمجة التطبيقات، وهي المكان الذي يضع فيه المطورون معلومات واجهة برمجة التطبيقات مثل نوع الطلبات التي تقبلها واجهة برمجة التطبيقات وكيفية تنسيق الطلبات. من المُفضل أن تتضمن هذه الوثائق أيضًا قائمة بكل نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات المتاحة ووصفًا موجزًا لوظائفها.

في سياق واجهة برمجة تطبيقات REST (وهو نمط معماري برمجي يُستخدم بشكل متكرر لتطبيقات الويب)، تسير العملية على النحو التالي:

تبدأ العملية عندما يرسل عميل واجهة برمجة التطبيقات طلب مورد (استدعاء واجهة برمجة التطبيقات) إلى نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات المقابلة. ويتم الوصول إلى نقاط النهاية باستخدام طرق طلب HTTP مثل POST و GET و PUT و PATCH و DELETE. تشير هذه الطرق إلى الإجراء الذي يتطلع العميل إلى اتخاذه على المورد المحدد.

على سبيل المثال، إذا كان العميل يتطلع إلى استرداد قائمة بإجمالي الميداليات الأولمبية لسنة معينة من قاعدة البيانات الافتراضية Olympicfacts.com، ويُرسل طلب GET إلى عنوان URL التالي لنقطة النهاية:



https://api.olympicfacts.com/v1/{year}

سيعيد هذا الطلب قائمة بإجمالي الميداليات الأولمبية حسب البلد. (يشير v1 في نقطة النهاية الافتراضية هذه إلى إصدار واجهة برمجة التطبيقات، وهي ممارسة شائعة في إدارة إصدارات واجهة برمجة التطبيقات). إذا أراد العميل الحصول على إجمالي لبلد معين في سنة معينة، فسيُضاف معرف إلى عنوان URL الأساسي:



https://api.olympicfacts.com/v1/year/{id}

في هذا المثال، يُستخدم المعرف {id} للإشارة إلى البلد الذي يتطلع العميل إلى تلقي معلومات عنه.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتضمن الطلب:

عناوين: يمكن أن توفر العناوين معلومات إضافية حول الطلب، مثل عنوان القبول الذي يحدد أنواع الوسائط المقبولة





يمكن أن توفر العناوين معلومات إضافية حول الطلب، مثل عنوان القبول الذي يحدد أنواع الوسائط المقبولة معلمات: يمكن إضافة معلمات الاستعلام إلى عنوان URL الأساسي أو في نص الطلب لتصفية معايير البحث أو إضافة مواصفات أخرى.





يمكن إضافة معلمات الاستعلام إلى عنوان URL الأساسي أو في نص الطلب لتصفية معايير البحث أو إضافة مواصفات أخرى. نص الطلب: يتضمن نص الطلب البيانات اللازمة لإنشاء مورد أو تعديله. على سبيل المثال، إذا كان الطلب هو إنشاء مدونة جديدة (طلب POST)، فسيتضمن نص الطلب محتوى المدونة الجديدة.



بمجرد أن يصادق الخادم على الطلب ويتحقق من صحة المدخلات، فإنه يسترجع البيانات المطلوبة ويعيد الرد إلى العميل. تستخدم العديد من المؤسسات بوابات واجهة برمجة التطبيقات لتنفيذ هذه الوظائف وإدارة تدفق حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات.