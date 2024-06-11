ما المقصود بمفتاح واجهة برمجة التطبيقات؟

تُعَد واجهة برمجة التطبيقات مجموعة من القواعد أو البروتوكولات التي تمكِّن تطبيقات البرامج من التواصل مع بعضها لتبادل البيانات والميزات والوظائف. وهي تمنح مالكي التطبيقات طريقة بسيطة وآمنة لإتاحة بيانات التطبيق ووظائفه للأقسام داخل مؤسستهم. ويمكن لمالكي التطبيقات أيضًا مشاركة أو تسويق البيانات والوظائف إلى شركاء الأعمال أو الجهات الخارجية. تسمح واجهات برمجة التطبيقات بمشاركة المعلومات الضرورية فقط، مع إبقاء تفاصيل النظام الداخلية الأخرى مخفية، ما يساعد في أمن النظام.

ونظرًا لقدرة واجهات برمجة التطبيقات على الوصول إلى البيانات الحساسة، فإنه من الضروري أن تتحقق الواجهة من أن التطبيق الذي يقدِّم الطلب لديه الإذن للقيام بذلك. يتيح استخدام مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات لمطور التطبيق مصادقة التطبيقات التي تستدعي الواجهة الخلفية لواجهة برمجة التطبيقات للتأكد من أنها تمتلك التفويض اللازم.

على الرغم من أن مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات يمكن أن تكون جانبًا من جوانب التأكد من أن واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمؤسسة -والبيانات التي تتعامل معها- آمنة، إلا أنها ليست حلًا نهائيًا لأمان واجهة برمجة التطبيقات. والجدير بالذكر أن مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات ليست آمنة مثل رموز المصادقة المميزة أو بروتوكول OAuth (التفويض المفتوح). تتناسب هذه الإجراءات بشكل أفضل لمصادقة مستخدمين بشريين محددين، وتتيح للمؤسسات تحكمًا أكبر في الوصول إلى وظائف واجهة برمجة التطبيقات، ويمكن ضبطها لتكون مؤقتة.

يمكن استخدام OAuth مع مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات أو بمفردها. في بعض الأحيان قد تستخدم المؤسسة مفتاح واجهة برمجة التطبيقات لبعض المستخدمين ولكنها تستخدم OAuth للمستخدمين الآخرين. وهناك طرق أخرى لمصادقة استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات، مثل رموز الويب JSON Web Tokens (JWT)، لكنها ليست شائعة الاستخدام.



تُعتبر مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات جزءًا مهمًا من أمان الواجهة، حيث تساعد المؤسسات على مراقبة الاستدعاءات وتحسين إدارة استهلاك واجهات برمجة التطبيقات، ما يعزِّز الأمان ويضمن توافر النطاق الترددي الكافي.