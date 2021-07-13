مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) مقابل واجهة برمجة التطبيقات (API): ما الفرق بينهما؟

في عملية تطوير البرامج الحديثة، تعد مجموعة تطوير البرمجيات وواجهة برمجة التطبيقات أداتين رئيسيتين ستتعامل معهما. بينما هناك الكثير من القواسم المشتركة، وأحيانًا يكون هناك لبس حول ما يفعله كل منهما.

في جوهرها، تمكنك كل من مجموعات تطوير البرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات من تحسين وظائف تطبيقاتك بسهولة نسبية. وللاستفادة من مزايا أي من الأداتين أو كلتيهما—وتحسين التجربة سواء داخل الشركة أو لدى المستخدمين النهائيين—من المهم فهم كيفية عمل كلتا الأداتين في الواجهة الخلفية، وكيف تختلفان وكيف تسهمان في عملية التطوير بشكل عام.