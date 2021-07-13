مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) مقابل واجهة برمجة التطبيقات (API): ما الفرق بينهما؟

تعرف على مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) وواجهات برمجة التطبيقات وكيفية تحسين كل من دورات تطوير البرمجيات وتجربة المستخدم النهائي (UX).
في عملية تطوير البرامج الحديثة، تعد مجموعة تطوير البرمجيات وواجهة برمجة التطبيقات أداتين رئيسيتين ستتعامل معهما. بينما هناك الكثير من القواسم المشتركة، وأحيانًا يكون هناك لبس حول ما يفعله كل منهما.
في جوهرها، تمكنك كل من مجموعات تطوير البرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات من تحسين وظائف تطبيقاتك بسهولة نسبية. وللاستفادة من مزايا أي من الأداتين أو كلتيهما—وتحسين التجربة سواء داخل الشركة أو لدى المستخدمين النهائيين—من المهم فهم كيفية عمل كلتا الأداتين في الواجهة الخلفية، وكيف تختلفان وكيف تسهمان في عملية التطوير بشكل عام.
يُشير الاختصار (SDK) إلى مجموعة تطوير البرمجيات. تُعرف أيضًا باسم مجموعة التطوير، وهي مجموعة من أدوات إنشاء برمجيات لمنصة معينة، بما في ذلك الوحدات الأساسية، ومصححات الأخطاء، وغالبًا ما تكون إطار عمل أو مجموعة من مكتبات التعليمات البرمجية مثل مجموعة من الإجراءات الروتينية الخاصة بنظام تشغيل (OS) معين.
قد تتضمن مجموعة تطوير البرمجيات التقليدية بعضًا من الموارد التالية أو كلها ضمن مجموعة أدواتها:
في كثير من الأحيان، يُجرى تضمين واجهة برمجة تطبيقات واحدة على الأقل في مجموعة تطوير البرمجيات، وذلك لأنه من دون واجهة برمجة التطبيقات، لا يمكن للتطبيقات تبادل المعلومات والعمل معًا.
توفر مجموعات تطوير البرمجيات مجموعة شاملة من الأدوات التي تُمكّن مطوري البرمجيات من إنشاء تطبيقات برمجية بشكل أسرع وبطريقة أكثر توحيدًا.
تستفيد عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة على السحابة الأصلية، على سبيل المثال، من مجموعات تطوير برمجيات نظام التشغيل iOS من Apple أو مجموعات تطوير برمجيات نظام التشغيل Android من Google على تلك المنصة. أما بالنسبة إلى التطبيقات واسعة النطاق، مثل تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) وتطبيقات الويب وسطح المكتب، توفر Microsoft مجموعة أدوات تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر والشائعة الاستخدام (.NET).
بساطة مجموعة تطوير البرمجيات لا تقل قيمة عن الأدوات الموجودة في المجموعة. فيما يلي شرح لطريقة العمل:
تشكل مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) جزءًا لا يتجزأ من عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. ولها العديد من حالات الاستخدام:
تُيسر مجموعات تطوير البرمجيات (SDKS) مهام مسؤولي التطوير من خلال الفوائد التي تُقدمها وهي:
الآن دعونا نتعمق في كيفية عمل هذا الوسيط—واجهة برمجة التطبيقات—.
يشير الاختصار API إلى واجهة برمجة التطبيقات. سواء كانت تعمل كحل مستقل أو ضمن مجموعة تطوير البرمجيات، تسهل واجهة برمجة التطبيقات الاتصال بين منصتين. وذلك من خلال السماح للمطورين الخارجيين بالاستفادة من برمجياتها الخاصة. يمكن للمطورين بعد ذلك تمكين المستخدمين من استخدام الخدمة أو الخدمات التي يوفرها حل واجهة برمجة التطبيقات بشكل غير مباشر.
يمكنك أيضًا النظر إلى واجهات برمجة التطبيقات كنوع من الاتفاق بين طرفين. لا تسمح واجهة برمجة التطبيقات بتبادل المعلومات عند الطلب فحسب. بل تنص على كيفية تبادل تلك المعلومات.
ونظرًا إلى أن بعض واجهات برمجة التطبيقات توفر الواجهة مباشرة، يُستخدم المصطلحان "واجهة برمجة التطبيقات" و"الواجهة" أحيانًا بالتبادل.
ولتوضيح ذلك، يمكن أن تتكون واجهة برمجة التطبيقات من شيئين:
فيما يلي بعض واجهات برمجة التطبيقات الشهيرة:
تتيح واجهات برمجة التطبيقات إجراء عمليات تكامل سلسة وفعالة بين التطبيقات.
على سبيل المثال، لنفترض أنك تستخدم تطبيق عقارات. يرغب مستخدمو التطبيق في توفير إمكانية البحث عن العقارات المتوفرة—وهي خدمة يوفرها البرنامج بالفعل. إضافة إلى ذلك، ربما يرغب المستخدمون في البحث عن عروض العقارات داخل منطقة معينة—ربما منطقة قريبة من مدرسة معينة.
يتمثل الحل المنطقي الأمثل في التكامل مع خدمة متوفرة. كما تُمكّن الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي المستخدم النهائي لتطبيقك من استخدام تلك الخدمة لاستكشاف عقارات معينة من دون أدنى علم بأن تطبيق تحديد الموقع الجغرافي هو تطبيق منفصل.
من الناحية التقنية، إليك ما يستلزمه استدعاء واجهة برمجة التطبيقات:
تتيح واجهات برمجة التطبيقات العديد من الأدوات الرقمية التي نستخدمها بشكل روتيني. فيما يلي ثلاث من حالات استخدام واجهة برمجة التطبيقات العديدة:
تعمل واجهات برمجة التطبيقات على تحسين كل من تجربة التطوير وتجربة المستخدم النهائي من خلال ما يلي:
لا،—بل في الواقع، كما هو مذكور أعلاه، غالبًا ما تحتوي مجموعة تطوير البرمجيات على واجهة برمجة تطبيقات واحدة على الأقل. يساعدك هذان الاثنان بطرق مختلفة ولكن يمكنهما العمل معًا.
مرة أخرى، تعمل واجهات برمجة التطبيقات على تحديد كيفية عمل المنصات المختلفة معًا. فهي تسهل التفاعل من خلال المواصفات (البروتوكولات)؛ وبصفتها أدوات تيسير، فهي تعمل كأداة واحدة ضمن مجموعة كاملة.
تمثل مجموعات تطوير البرمجيات المجموعة الكاملة. فهي لا تقتصر على التيسير (على الرغم من أنها توفره)، بل توفر كل شيء لازم لإنشاء برامج جديدة لمنصة معينة أو بلغة برمجة معينة.
لمزيد من التفاصيل حول العلاقة بين مجموعات تطوير البرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات، شاهد هذا الفيديو:
الشعور السائد عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من مجموعات تطوير البرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات هو أنها تجعل عملية تطوير تطبيقات البرامج أسهل وأقل تكلفة. وهي شائعة بين المطورين مثل شيوع منصات البريد الإلكتروني والدردشة بين أي فريق عمل.
ومع ذلك، توجد بعض التحديات البارزة التي تصاحب استخدام واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات. أحد التحديات يتعلق بحوادث اختراق الأمن. يمكن أن يؤدي تطوير البرامج المحدثة إلى ظهور ثغرات غير مقصودة يمكن أن تكشف عن المعلومات الشخصية للمستخدمين عن غير قصد. حتى أنه كانت هناك حالات لمطوري مجموعات تطوير برمجيات مارقين سوقوا (وفي بعض الأحيان نشروا بنجاح) مجموعات تطوير برمجيات تتمكن من تنفيذ نشاط احتيالي، من دون علم المبرمجين الذين يستخدمونها.
ولهذا السبب، ينبغي للفرق بمختلف أحجامها التحقق جيدًا من مزودي الخدمات ومراقبة الأمان طوال دورة التطوير.
التحدي الآخر المتعلق بمجموعات تطوير البرمجيات هو تكرار التحديثات. عندما يتعين على شركة التطوير دعم إصدارات متعددة من مجموعة تطوير البرمجيات، يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في التزامن بين مجموعة تطوير البرمجيات وأي واجهة برمجة تطبيقات وأنظمة خلفية مستخدمة. ولتجنب مشكلات المستخدم النهائي وحوادث اختراق الأمن، تحتاج فرق عمليات التطوير إلى مراقبة الإصدارات عن كثب.
يُعد التوافر على رأس أولويات معظم شركات التطوير—ولكن التحكم في أدوات التطوير هذه لا يقل أهمية.
هل أنت مهتم بتسريع عملية تطوير التكامل بنسبة 300%، وخفض التكاليف بأكثر من 33% والحفاظ على تعزيز الأمن والحوكمة والتوافر؟ استكشف منصة IBM Cloud Pak® for Integration، القائمة على إمكانات IBM API Connect الأساسية.
