مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) مقابل واجهة برمجة التطبيقات (API): ما الفرق بينهما؟

الإطار الكامل لأعطال الخادم

تعرف على مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) وواجهات برمجة التطبيقات وكيفية تحسين كل من دورات تطوير البرمجيات وتجربة المستخدم النهائي (UX).

في عملية تطوير البرامج الحديثة، تعد مجموعة تطوير البرمجيات وواجهة برمجة التطبيقات أداتين رئيسيتين ستتعامل معهما. بينما هناك الكثير من القواسم المشتركة، وأحيانًا يكون هناك لبس حول ما يفعله كل منهما.

في جوهرها، تمكنك كل من مجموعات تطوير البرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات من تحسين وظائف تطبيقاتك بسهولة نسبية. وللاستفادة من مزايا أي من الأداتين أو كلتيهما—وتحسين التجربة سواء داخل الشركة أو لدى المستخدمين النهائيين—من المهم فهم كيفية عمل كلتا الأداتين في الواجهة الخلفية، وكيف تختلفان وكيف تسهمان في عملية التطوير بشكل عام.

ما المقصود بمجموعة تطوير البرمجيات (SDK)؟

يُشير الاختصار (SDK) إلى مجموعة تطوير البرمجيات. تُعرف أيضًا باسم مجموعة التطوير، وهي مجموعة من أدوات إنشاء برمجيات لمنصة معينة، بما في ذلك الوحدات الأساسية، ومصححات الأخطاء، وغالبًا ما تكون إطار عمل أو مجموعة من مكتبات التعليمات البرمجية مثل مجموعة من الإجراءات الروتينية الخاصة بنظام تشغيل (OS) معين.

قد تتضمن مجموعة تطوير البرمجيات التقليدية بعضًا من الموارد التالية أو كلها ضمن مجموعة أدواتها:

  • المحول البرمجي: يترجم من لغات البرمجة إلى اللغة التي ستعمل بها.
  • نماذج التعليمات البرمجية: أعط مثالاً ملموسًا لتطبيق أو صفحة ويب.
  • مكتبات التعليمات البرمجية (إطار العمل): توفر ملخصًا لتسلسلات التعليمات البرمجية التي سيستخدمها المبرمجون بشكل متكرر.
  • أدوات الاختبار والتحليلات: توفر معارف حول كيفية مستوى أداء التطبيقات في بيئات الاختبار والإنتاج.
  • الوثائق: توفر للمطورين الإرشادات التي يمكنهم الرجوع إليها في أثناء العمل.
  • مصححات الأخطاء: تساعد الفرق على اكتشاف الأخطاء الموجودة في التعليمات البرمجية حتى يتمكنوا من الوصول إلى تعليمات برمجية تعمل كما هو متوقع.

في كثير من الأحيان، يُجرى تضمين واجهة برمجة تطبيقات واحدة على الأقل في مجموعة تطوير البرمجيات، وذلك لأنه من دون واجهة برمجة التطبيقات، لا يمكن للتطبيقات تبادل المعلومات والعمل معًا.

كيفية عمل مجموعة تطوير البرمجيات (SDK)

توفر مجموعات تطوير البرمجيات مجموعة شاملة من الأدوات التي تُمكّن مطوري البرمجيات من إنشاء تطبيقات برمجية بشكل أسرع وبطريقة أكثر توحيدًا.

تستفيد عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة على السحابة الأصلية، على سبيل المثال، من مجموعات تطوير برمجيات نظام التشغيل iOS من Apple أو مجموعات تطوير برمجيات نظام التشغيل Android من Google على تلك المنصة. أما بالنسبة إلى التطبيقات واسعة النطاق، مثل تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) وتطبيقات الويب وسطح المكتب، توفر Microsoft مجموعة أدوات تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر والشائعة الاستخدام (.NET).

بساطة مجموعة تطوير البرمجيات لا تقل قيمة عن الأدوات الموجودة في المجموعة. فيما يلي شرح لطريقة العمل:

  1. شراء وتنزيل وتثبيت "المجموعة" على منصتك (على سبيل المثال، الأجزاء المعدة مسبقًا والأمثلة والتعليمات).
  2. فتح واستخدام أي واجهة برمجة تطبيقات وجميع أدوات التطوير التي تحتاجها لإنشاء تطبيق جديد، بدءًا من بيئة التطوير المتكاملة (IDE). هذه هي المساحة التي ستنفذ فيها البرمجة الفعلية ومكان عمل المحول البرمجي.
  3. استخدام الإرشادات والوثائق ونماذج التعليمات البرمجية وأدوات الاختبار لإجراء عملية الإنشاء، ما يمنحك أنت وفريقك بداية جيدة.

حالات استخدام مجموعات تطوير البرمجيات

تشكل مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) جزءًا لا يتجزأ من عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. ولها العديد من حالات الاستخدام:

  • تُستخدم مجموعات تطوير البرمجيات الخاصة بلغات برمجة معينة مثل JSON وJava Developer Kit (JDK) لتطوير البرامج بهذه اللغات بطريقة مبسطة وموحدة.
  • توفر مجموعة تطوير البرمجيات الخاصة بالتحليلات والمقدمة من Google وغيرها بيانات حول سلوكيات المستخدمين ومساراتهم وإجراءاتهم.
  • تسهّل مجموعات تطوير البرمجيات الخاصة بتحقيق الدخل مثل Google وFacebook وغيرهما على المطوّرين نشر الإعلانات في تطبيقاتهم الحالية، بهدف تحقيق إيرادات.

مزايا مجموعات تطوير البرمجيات

تُيسر مجموعات تطوير البرمجيات (SDKS) مهام مسؤولي التطوير من خلال الفوائد التي تُقدمها وهي:

  • الوصول إلى الأجزاء المكونة لعملية تطوير البرمجيات وتعليماتها: مجموعة تطوير برمجيات البيع بالتجزئة، على سبيل المثال، تجمع لك جميع الأشياء التي تريدها في تطبيقك (على سبيل المثال، العناصر المفضلة، عربة التسوق، الحفظ لوقت لاحق، الدفع، إلخ).
  • عمليات تكامل أسرع وأكثر سلاسة: تعمل مجموعات تطوير البرمجيات على تبسيط العمليات القياسية اللازمة وتوفر وصولاً سهلاً إلى المعلومات المطلوبة.
  • دورة تطوير أقصر، ونشر المنتجات وطرحها في السوق بكفاءة أكبر: نظرًا إلى أن مجموعة تطوير البرمجيات مصممة لتوفير معلومات وتجهيز وتوفير اختصارات للتطوير، يمكن للمطورين التركيز على تطوير المنتج الذي خططوا له.
  • دعم وخبرات مدمجة: لا داعي للبحث عن إجابات أو الاستعانة بأشخاص لدعم فريقك؛ تأتي مجموعات تطوير البرمجيات محملة مسبقًا بالخبرة في التعليمات البرمجية المكتوبة مسبقًا ووثائق الدعم المرفقة.
  • التحكم في التكاليف: تُمكّنك جميع المزايا المذكورة من الالتزام بشكل أفضل بالميزانية المحددة في أثناء التطوير وبعد النشر.

الآن دعونا نتعمق في كيفية عمل هذا الوسيط—واجهة برمجة التطبيقات—.

ما المقصود بواجهة برمجة التطبيقات (API)؟

يشير الاختصار API إلى واجهة برمجة التطبيقات. سواء كانت تعمل كحل مستقل أو ضمن مجموعة تطوير البرمجيات، تسهل واجهة برمجة التطبيقات الاتصال بين منصتين. وذلك من خلال السماح للمطورين الخارجيين بالاستفادة من برمجياتها الخاصة. يمكن للمطورين بعد ذلك تمكين المستخدمين من استخدام الخدمة أو الخدمات التي يوفرها حل واجهة برمجة التطبيقات بشكل غير مباشر.

يمكنك أيضًا النظر إلى واجهات برمجة التطبيقات كنوع من الاتفاق بين طرفين. لا تسمح واجهة برمجة التطبيقات بتبادل المعلومات عند الطلب فحسب. بل تنص على كيفية تبادل تلك المعلومات.

ونظرًا إلى أن بعض واجهات برمجة التطبيقات توفر الواجهة مباشرة، يُستخدم المصطلحان "واجهة برمجة التطبيقات" و"الواجهة" أحيانًا بالتبادل.

ولتوضيح ذلك، يمكن أن تتكون واجهة برمجة التطبيقات من شيئين:

  • المواصفات والوثائق التقنية: توضح هذه المعلومات كيفية دمج واجهة برمجة التطبيقات لاستخدامها بفعالية.
  • الواجهة نفسها: يمكنك الوصول إليها مباشرة باستخدام الكلمات المفتاحية (في حالة واجهة برمجة تطبيقات الويب) أو بشكل غير مباشر من واجهة منفصلة (في حالة واجهة برمجة التطبيقات REST).

فيما يلي بعض واجهات برمجة التطبيقات الشهيرة:

  • واجهات برمجة تطبيقات الويب، والتي تُستخدم للوصول إلى متصفحات الويب والأجهزة أو كتطبيق خدمات ويب خاص بها.
  • واجهات برمجة التطبيقات SOAP، والتي تُعد خيارًا شائعًا في حالات زيادة خصوصية البيانات والأمان.
  • واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (أو واجهات برمجة التطبيقات العامة) وواجهات برمجة التطبيقات REST (أو RESTful)، وهي خيار شائع يتميز بسهولة الاستخدام وزيادة عرض النطاق الترددي.
  • JSON-RPC، وهي الأنسب في الحالات التي تتطلب استدعاءات غير متزامنة للخادم.
  • واجهات برمجة التطبيقات المخصصة، لتحقيق أقصى قدر من المرونة مع جميع الأجزاء المتحركة في عملية تطوير البرمجيات.

كيف تعمل واجهة برمجة التطبيقات (API)

تتيح واجهات برمجة التطبيقات إجراء عمليات تكامل سلسة وفعالة بين التطبيقات.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تستخدم تطبيق عقارات. يرغب مستخدمو التطبيق في توفير إمكانية البحث عن العقارات المتوفرة—وهي خدمة يوفرها البرنامج بالفعل. إضافة إلى ذلك، ربما يرغب المستخدمون في البحث عن عروض العقارات داخل منطقة معينة—ربما منطقة قريبة من مدرسة معينة.

يتمثل الحل المنطقي الأمثل في التكامل مع خدمة متوفرة. كما تُمكّن الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي المستخدم النهائي لتطبيقك من استخدام تلك الخدمة لاستكشاف عقارات معينة من دون أدنى علم بأن تطبيق تحديد الموقع الجغرافي هو تطبيق منفصل.

من الناحية التقنية، إليك ما يستلزمه استدعاء واجهة برمجة التطبيقات:

  1. بصفتك مستخدم التطبيق الذي يحتاج إلى إكمال مهمة ما، فإنك تشرع في المهمة من خلال التطبيق، عن طريق إنشاء طلب.
  2. تستدعي واجهة برمجة التطبيقات خادم الويب، وتنقل الطلب. تعرف واجهة برمجة التطبيقات مكان إرسال الطلب لأنها تنتقل إلى نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات، وعادةً ما تكون عنوان URL الخاص بالخادم.
  3. وعندئذٍ، تُنفذ المهمة من خلال التطبيق الخارجي، أو قاعدة البيانات، مقدم الخدمة.

حالات استخدام واجهة برمجة التطبيقات

تتيح واجهات برمجة التطبيقات العديد من الأدوات الرقمية التي نستخدمها بشكل روتيني. فيما يلي ثلاث من حالات استخدام واجهة برمجة التطبيقات العديدة:

  • تُستخدم واجهات برمجة تطبيقات الخرائط عادةً لتخصيص خريطة على صفحة ويب أو تطبيق من تطبيقات الأجهزة المحمولة.
  • وغالبًا ما تستخدم شركات التجارة الإلكترونية واجهات برمجة تطبيقات الدفع حتى تتمكن من توفير مرونة في الشراء للعملاء، ما يؤدي إلى توسيع قاعدة عملائها المحتملين.
  • يمكن لواجهات برمجة تطبيقات الطقس تحسين تجربة المستخدم مع التطبيقات الرياضة ومحركات البحث وما إلى ذلك.

مزايا واجهة برمجة التطبيقات

تعمل واجهات برمجة التطبيقات على تحسين كل من تجربة التطوير وتجربة المستخدم النهائي من خلال ما يلي:

  • ربط تطبيقات البرامج المتباينة لتوفير عرض منتج شامل أكثر فعالية.
  • تقصير دورة التطوير من خلال الأتمتة.
  • تقليل الموارد التي لولا واجهة برمجة التطبيقات للزم تخصيصها للعمل الداخلي.
  • تحسين شهرة العلامة التجارية والثقة بها.
  • تقديم خدمات جديدة للمستخدمين النهائيين بأقصى قدر من الكفاءة.

هل يجب عليك الاختيار بين مجموعة تطوير البرمجيات وواجهة برمجة التطبيقات؟

لا،—بل في الواقع، كما هو مذكور أعلاه، غالبًا ما تحتوي مجموعة تطوير البرمجيات على واجهة برمجة تطبيقات واحدة على الأقل. يساعدك هذان الاثنان بطرق مختلفة ولكن يمكنهما العمل معًا.

مرة أخرى، تعمل واجهات برمجة التطبيقات على تحديد كيفية عمل المنصات المختلفة معًا. فهي تسهل التفاعل من خلال المواصفات (البروتوكولات)؛ وبصفتها أدوات تيسير، فهي تعمل كأداة واحدة ضمن مجموعة كاملة.

تمثل مجموعات تطوير البرمجيات المجموعة الكاملة. فهي لا تقتصر على التيسير (على الرغم من أنها توفره)، بل توفر كل شيء لازم لإنشاء برامج جديدة لمنصة معينة أو بلغة برمجة معينة.

لمزيد من التفاصيل حول العلاقة بين مجموعات تطوير البرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات، شاهد هذا الفيديو:

التحديات وكيفية مواجهتها

الشعور السائد عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من مجموعات تطوير البرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات هو أنها تجعل عملية تطوير تطبيقات البرامج أسهل وأقل تكلفة. وهي شائعة بين المطورين مثل شيوع منصات البريد الإلكتروني والدردشة بين أي فريق عمل.

ومع ذلك، توجد بعض التحديات البارزة التي تصاحب استخدام واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات. أحد التحديات يتعلق بحوادث اختراق الأمن. يمكن أن يؤدي تطوير البرامج المحدثة إلى ظهور ثغرات غير مقصودة يمكن أن تكشف عن المعلومات الشخصية للمستخدمين عن غير قصد. حتى أنه كانت هناك حالات لمطوري مجموعات تطوير برمجيات مارقين سوقوا (وفي بعض الأحيان نشروا بنجاح) مجموعات تطوير برمجيات تتمكن من تنفيذ نشاط احتيالي، من دون علم المبرمجين الذين يستخدمونها.

ولهذا السبب، ينبغي للفرق بمختلف أحجامها التحقق جيدًا من مزودي الخدمات ومراقبة الأمان طوال دورة التطوير.

التحدي الآخر المتعلق بمجموعات تطوير البرمجيات هو تكرار التحديثات. عندما يتعين على شركة التطوير دعم إصدارات متعددة من مجموعة تطوير البرمجيات، يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في التزامن بين مجموعة تطوير البرمجيات وأي واجهة برمجة تطبيقات وأنظمة خلفية مستخدمة. ولتجنب مشكلات المستخدم النهائي وحوادث اختراق الأمن، تحتاج فرق عمليات التطوير إلى مراقبة الإصدارات عن كثب.

يُعد التوافر على رأس أولويات معظم شركات التطوير—ولكن التحكم في أدوات التطوير هذه لا يقل أهمية.

مجموعات تطوير البرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات وIBM

هل أنت مهتم بتسريع عملية تطوير التكامل بنسبة 300%، وخفض التكاليف بأكثر من 33% والحفاظ على تعزيز الأمن والحوكمة والتوافر؟ استكشف منصة IBM Cloud Pak® for Integration، القائمة على إمكانات IBM API Connect الأساسية.

يمكنك العثور أيضًا على معلومات قيمة في الموارد التالية:

