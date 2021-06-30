مقارنة بين JVM وJRE وJDK: ما الفرق بينهم؟

آلة جافا الافتراضية مسؤولة عن تحويل البايت كود إلى كود خاص بالآلة وهي ضرورية في كل من JDK وJRE. كما أنها قائمة على منصة وتؤدي العديد من الوظائف، بما في ذلك إدارة الذاكرة والأمان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لآلة جافا الافتراضية تشغيل البرامج المكتوبة بلغات برمجة أخرى والمحولة إلى البايت كود لجافا.

غالبًا ما يشار إلى واجهة جافا الأصلية (JNI) في سياق الحديث عن صلتها بآلة جافا الافتراضية. واجهة جافا الأصلية هي إطار عمل برمجي يُمكّن كود جافا الذي يعمل في آلة جافا الافتراضية من التواصل مع (أي أن يستدعي ويُستدعى) التطبيقات المرتبطة بجهاز من الأجهزة ومنصة نظام تشغيل محددة. تسمى هذه التطبيقات التطبيقات الأصلية ويمكن كتابتها غالبًا بلغات أخرى. تُستخدم الطرق الأصلية لنقل التعليمات البرمجية الأصلية المكتوبة بلغات أخرى إلى تطبيقات جافا.