ما هو أمن واجهة برمجة التطبيقات؟

تُعد واجهات برمجة التطبيقات اليوم الركيزة الأساسية للتحول الرقمي، حيث تمكّن الشركات من تقديم خدماتها للمطورين الخارجيين والشركاء. وبما أن هذه الواجهات تُنسّق عمليات التواصل وتبادل البيانات بين التطبيقات، فإنها تُتيح تجارب مستخدم أكثر ترابطًا، وتُوسّع نطاق وصول الأعمال، وتُعزّز الابتكار التقني المستقبلي. كما تعمل واجهات برمجة التطبيقات على تبسيط تكامل الخدمات بحيث تتمكن الشركات من التكيف بسرعة مع تغيرات السوق ومتطلبات العملاء.

لكن مع انتشار واجهات برمجة التطبيقات، تتزايد المشكلات الأمنية التي غالبًا ما تُصاحبها.

تقع واجهات برمجة التطبيقات بين موارد تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمنظمة ومطوري البرامج التابعين لجهات خارجية أو بين موارد تكنولوجيا المعلومات والأفراد، مما يوفر البيانات والمعلومات في نقاط نهاية العملية. ونظرًا لأن نقاط النهاية تكون مكشوفة للعالم الخارجي، فقد تصبح واجهات برمجة التطبيقات هدفًا مغريًا لأنواع متعددة من الهجمات.