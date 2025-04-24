ما هي المصادقة متعددة العوامل (MFA)؟

إن العديد من مستخدمي الإنترنت على دراية بالشكل الأكثر شيوعاً للمصادقة متعددة العوامل، المصادقة الثنائية (2FA). تطلب المصادقة الثنائية اثنين فقط من الأدلة، لكن بعض تطبيقات المصادقة متعددة العوامل تطلب ثلاثة أو أكثر.

على سبيل المثال، لتسجيل الدخول إلى حساب بريد إلكتروني محمي بواسطة المصادقة متعددة العوامل (MFA)، قد يحتاج المستخدم إلى إدخال كلمة مرور الحساب الصحيحة (العامل الأول) ورمز مرور لمرة واحدة يرسله مزود البريد الإلكتروني إلى الهاتف المحمول للمستخدم في رسالة نصية (العامل الثاني). بالنسبة للحسابات شديدة الحساسية، قد تكون هناك حاجة إلى دليل ثالث - مثل حيازة جهاز كمفتاح.

يمكن للمستخدم الوصول إلى النظام فقط إذا تم التحقق من كل العوامل المطلوبة. إذا كان هناك خطأ ما ، فستفشل محاولة تسجيل الدخول.

تستخدم طرق المصادقة متعددة العوامل (MFA) للوصول إلى جميع أنواع الحسابات والأصول والأنظمة الحساسة. حتى أنها تظهر بعيدًا عن الإنترنت: فاستخدام بطاقة مصرفية (الدليل الأول) ورقم التعريف الشخصي (الدليل الثاني) لسحب النقود من ماكينة الصراف الآلي هو شكل من أشكال المصادقة متعددة العوامل (MFA).

أصبحت المصادقة متعددة العوامل (MFA) جزءًا مهمًا بشكل متزايد من استراتيجيات إدارة الهوية والوصول (IAM) للشركات. تعتمد طرق المصادقة القياسية أحادية العامل على أسماء المستخدمين وكلمات المرور، والتي يسهل سرقتها أو اختراقها. في الواقع ، تعد بيانات الاعتماد المخترقة هي السبب الأكثر شيوعاً لاختراق أمن البيانات، وفقا لتقرير تكلفة خرق البيانات الصادر عن IBM..

تضيف أنظمة المصادقة متعددة العوامل (MFA) طبقة إضافية من الأمان من خلال طلب أكثر من دليل واحد لتأكيد هوية المستخدم. حتى إذا سرق المخترق كلمة مرور، فلن يكون لديه ما يكفي للوصول غير المصرح به إلى النظام. ما زال بحاجة إلى هذا العامل الثاني.

علاوة على ذلك، غالبًا ما يكون العامل الثاني شيئًا أصعب بكثير من كلمة المرور البسيطة، مثل مسح بصمة الإصبع أو رمز مميز.