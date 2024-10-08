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هذا المنشور هو جزء من مدونة بعنوان "كل ما تريد معرفته عن منهجية الفريق الأحمر" التي أعدها فريق IBM Security® Randori. تجمع منصة Randori بين عملية إدارة سطح الهجوم (ASM) والأتمتة المستمرة لمنهجية الفريق الأحمر (CART) لتحسين الوضع الأمني.
"لا يُمكن إعداد خطة عسكرية تُجَنِّبنا الاشتباك مع العدو"، كتب أحد الخبراء العسكريين، Helmuth von Moltke، الذي أكد على ضرورة تحديد مجموعة من الخيارات أثناء المعركة بدلًا من الاعتماد على خطة واحدة. واليوم، لا تزال فرق الأمن الإلكتروني تتعلم الدرس عن طريق التجربة العملية. ووفقًا لدراسة أجراها IBM Security X-Force study أصبح اختراق البيانات باستخدام برامج الفدية الخبيثة يستغرق فترة زمنية أقل بنسبة 94% خلال السنوات القليلة الماضية — وبالتالي أصبحت الهجمات أسرع. أي إن تنفيذ الهجوم الإلكتروني الذي كان يستغرق شهورًا، أصبح الآن يستغرق أيامًا معدودة.
قد تنجح المؤسسة في إغلاق الثغرات وتحسين المرونة لديها من خلال اختبار عملياتها الأمنية، وتقييم إمكانات الدفاع التي تمتلكها للتصدي للجهات التي تتهدد أمن أنظمتها. لذا تُعد عمليات الفريق الأحمر من أفضل المنهجيات للحماية من تلك الهجمات.
يمكن تعريف الفريق الأحمر بأنها العملية التي تستهدف اختبار كفاءة الأمن الإلكتروني من خلال تقييم جاهزة المؤسسة في الدفاع دون أي تحيز واستخدام عدسة الخصم على مؤسستك.
تعتمد منهجية الفريق الأحمر على تفويض متسللين أخلاقيين تابعين لمؤسستك بمحاكاة التكتيكات، والتقنيات، والإجراءات (TTPs) المتوقع تنفيذها من قِبَل المهاجمين الحقيقيين لاختراق أنظمة مؤسستك.
تشير منهجية الفريق الأحمر إلى خدمة تقييم المخاطر الأمنية، التي يمكن أن تستخدمها مؤسستك لتحديد الثغرات ونقاط الضعف لأمن تكنولوجيا المعلومات، ومعالجتها بشكل استباقي.
يعتمد الفريق الأحمر على منهجية محاكاة سيناريوهات الهجوم المتوقعة. تعتمد المنهجية على محاكاة أصعب جرائم الاختراق المتوقعة (أو التهديدات المتقدمة والمستمرة) لتقييم إمكانيات الدفاع، التي تملكها الشركة لصد أي هجمات أو محاولات لاختراق بيانات الأشخاص أو العمليات والتقنيات الخاصة بها لتحقيق هدف مُعين.
تشمل خدمات اختبار الأمان إجراءات تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق، والتي تستهدف تحديد جميع نقاط الضعف وعيوب شبكة العمل، واختبار أساليب استغلالها. وباختصار، فإن تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق يُحدد العيوب التقنية، بينما تُقدِّم اختبارات الفريق الأحمر الرؤى القابلة للتنفيذ بهدف حماية الوضع الأمني العامّ، وتأمين تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة.
من خلال إجراء اختبارات الفريق الأحمر، تستطيع المؤسسة تقييم إمكاناتها الدفاعية التي تعتمد عليها لصد الهجمات الإلكترونية الفعلية المتوقعة.
يشرح Eric McIntyre، نائب رئيس مركز عمليات المنتجات ومكافحة القرصنة في IBM Security Randori قائلًا: "عندما تبدأ تنفيذ عمليات الفريق الأحمر، يُمكنك رصد حلقة التقييم بالكامل، ورصد ما يُمكن أن يصل إليه المهاجم لاختراق شبكة العمل، قبل أن تبدأ تنفيذ إجراءات الدفاع. وتحديد ثغرات إجراءات الدفاع نفسها، وطرق تحسين خطط الدفاع لديك".
عند تقييم مستوى كفاءة وفاعلية معايير التحكم والحلول وحتى فريق العمل، يجب اختبارها من خلال تجربة حقيقية في مواجهة مع الخصم.
يوفر الفريق الأحمر منهجية فعالة لتقييم عمليات الأمن الإلكتروني بوجه عامّ داخل المؤسسة. حيثُ تقدِّم للمؤسسة ومسؤولي الأمن الإلكتروني تقييمًا واقعيًّا لعمليات تأمين بيانات المؤسسة. المساعدات التي يُقدمها الفريق الأحمر لمجالات الأعمال:
ربما يُستخدم مصطلح اختبار الفريق الأحمر بالتبادل مع مصطلح اختبار الاختراق على الرغم من أنهما مختلفان تمامًا.
تهدف اختبارات الاختراق بشكل رئيسي إلى تحديد نقاط الضعف التي يُمكن استغلالها والتسلل إلى النظام من خلالها. من ناحية أخرى، تعمد اختبارات الفريق الأحمر إلى الوصول إلى أنظمة أو بيانات محددة من خلال تنفيذ محاكاة حقيقية لمواجهة الخصوم، واستخدام التكتيكات والتقنيات المستحدثة خلال سلسلة الهجمات المتوقعة، بما في ذلك تصعيد الصلاحيات ومحاولات التسلل.
يوضح الجدول التالي الفروق الوظيفية بين اختبارات الاختراق واختبارات الفريق الأحمر:
تعتمد منهجية الفريق الأحمر على استخدام بعض الأدوات والتقنيات، التي يستخدمها المهاجمون في العالم الحقيقي لغرض محاكاة الهجمات الإلكترونية المتوقعة؛ وذلك بغرض تقييم أنظمة التأمين التي تحمي المؤسسة. يحاول الفريق الأحمر اختراق الخطوط الدفاعية للفريق الأزرق الذي يمنع أي محاولة للكشف والتسلل.
يقوم الفريق الأزرق بدور فريق الأمن الداخلي المسؤول عن حماية تكنولوجيا المعلومات للمؤسسة ضد المهاجمين، ومنهم أعضاء الفريق الأحمر، كما يعمل باستمرار على تحسين نظام الأمن الإلكتروني للمؤسسة. يتولى الفريق الأزرق تنفيذ عدد من المهام اليومية، التي تشمل مراقبة الأنظمة للبحث عن أي محاولة للاختراق، والتحقيق في التنبيهات التحذيرية، والاستجابة للحوادث.
أما الفريق الأرجواني، فهو غير موجود في الواقع على الإطلاق، لكنه نهج تعاوني يجمع بين الفرق الحمراء والزرقاء. فعلى الرغم من أن الفريق الأحمر والفريق الأزرق كليهما يهدف إلى تحسين أنظمة تأمين المؤسسة، إلا أن فرص التعاون ومشاركة الرؤى الخاصة بكلٍ منهما تعتبر محدودة للغاية. لذا فإن الفريق الأرجواني يلعب دورًا هامًّا في تعزيز التواصل والتعاون الفعال بين الفريقَين، لإتاحة فرص التحسين المستمر لأداء كِلَا الفريقَين، وتطوير منظومة الأمن الإلكترونيّ للمؤسسة.
تُحاول الفرق الحمراء استخدام نفس الأدوات والتقنيات التي يستخدمها المهاجمون في العالم الحقيقي. غير أنها لا تُسبب خسائر فعلية لأنظمة المؤسسة، على عكس الأدوات والتقنيات التي يستخدمها قراصنة الإنترنت. لكنها تستطيع الكشف عن الثغرات المحتملة في التدابير الأمنية للمؤسسة.
تشمل بعض الأدوات والتقنيات التي يعتمد عليها الفريق الأحمر ما يلي:
على الرغم من أن الفريق الأحمر يُعد من أهم برامج التشغيل وأكثرها مرونةً، إلا أنه ربما يُشكل أيضًا تحديات خطيرة لفرق الأمن. فمن أهم التحديات هي التكلفة والوقت المستغرق لإجراء اختبارات الفريق الأحمر. يعني ذلك أن الأداء الأمني النموذجي للمؤسسة يجب أن يعتمد على الاشتباكات التكتيكية، التي يقوم بتنفيذها الفريق الأحمر بصورة دورية في أفضل الأحوال، لتحديد الرؤية المناسبة لحماية الأمن الإلكتروني للمؤسسة خلال فترة زمنية معينة. غير أن المشكلة هنا تكمن في أن الوضع الأمني للمؤسسة ربما يبدو قويًّا وقت الاختبار، ولكنه قد لا يبقى كذلك طوال الوقت.
لذا فإن اختبارات الأتمتة المستمرة هي المسؤولة عن قياس الوضع الأمني الفعلي، وفهم حقيقة الظروف الأمنية المحيطة بالمؤسسة من وجهة نظر المهاجم.
تُقدم IBM Security® Randori أحدث حلول الأتمتة المستمرة للفريق الأحمر (CART)، وهو ما يُعرف باسم راندوري للهجوم المستهدف (Randori Attack Targeted). يتيح هذا البرنامج للمؤسسات فرص تقييم الوضع الأمني باستمرار بنفس الأسلوب الذي تنتهجه اختبارات الفريق الأحمر داخل المؤسسة. وبالتالي فهو يسمح للشركات باختبار خطوطها الدفاعية بشكل استباقي، والأهم من ذلك، فإنه يمنحها ميزة المرونة، وتحديد أكثر العناصر التي يُمكن الاعتماد عليها بشكل مستمر.
تم تصميم IBM Security® Randori Attack Targeted بشكل يسمح بتشغيله مع وجود اختبارات الفريق الأحمر أو بصورة منفردة. بفضل جهود الخبراء المعينين لدى عدد من الشركات الرائدة عالميًّا في مجال الأمن الهجومي، يُقدم برنامج Randori Attack Targeted منهجية واضحة لتحديد الرؤية المناسبة لتنظيم خطط الدفاع الأمنية، بالشكل الذي يضمن لمسؤولي الأمن داخل المؤسسات متوسطة الحجم حماية وتأمين المؤسسة بالكامل.
ترقَّبوا المنشور التالي حول كيفية توظيف خدمات الفريق الأحمر لتحسين الوضع الأمني للمؤسسة.
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