هذا المنشور هو جزء من مدونة بعنوان "كل ما تريد معرفته عن منهجية الفريق الأحمر" التي أعدها فريق IBM Security® Randori. تجمع منصة Randori بين عملية إدارة سطح الهجوم (ASM) والأتمتة المستمرة لمنهجية الفريق الأحمر (CART) لتحسين الوضع الأمني.

"لا يُمكن إعداد خطة عسكرية تُجَنِّبنا الاشتباك مع العدو"، كتب أحد الخبراء العسكريين، Helmuth von Moltke، الذي أكد على ضرورة تحديد مجموعة من الخيارات أثناء المعركة بدلًا من الاعتماد على خطة واحدة. واليوم، لا تزال فرق الأمن الإلكتروني تتعلم الدرس عن طريق التجربة العملية. ووفقًا لدراسة أجراها IBM Security X-Force study أصبح اختراق البيانات باستخدام برامج الفدية الخبيثة يستغرق فترة زمنية أقل بنسبة 94% خلال السنوات القليلة الماضية — وبالتالي أصبحت الهجمات أسرع. أي إن تنفيذ الهجوم الإلكتروني الذي كان يستغرق شهورًا، أصبح الآن يستغرق أيامًا معدودة.

قد تنجح المؤسسة في إغلاق الثغرات وتحسين المرونة لديها من خلال اختبار عملياتها الأمنية، وتقييم إمكانات الدفاع التي تمتلكها للتصدي للجهات التي تتهدد أمن أنظمتها. لذا تُعد عمليات الفريق الأحمر من أفضل المنهجيات للحماية من تلك الهجمات.