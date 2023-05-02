ما المقصود بالتحليل الجنائي الحاسوبي؟

برز التحليل الجنائي الحاسوبي لأول مرة في أوائل الثمانينيات مع اختراع الكمبيوتر الشخصي. مع تحول التكنولوجيا إلى جزء أساسي من الحياة اليومية، بدأ المجرمون في استغلال الفرص وارتكاب الجرائم عبر الأجهزة الإلكترونية.

بعد وقت قصير، ربط الإنترنت تقريبًا بين الجميع في عشية وضحاها، ما أتاح استخدام البريد الإلكتروني والوصول عن بُعد إلى شبكات الكمبيوتر المؤسسية والتنظيمية، وفتح الباب أمام البرامج الضارة والهجمات الإلكترونية أكثر تعقيدًا. استجابة لهذا المجال الجديد من الجرائم الإلكترونية، احتاجت وكالات إنفاذ القانون إلى نظام للتحقيق وتحليل البيانات الإلكترونية، ومن هنا وُلد التحليل الجنائي الحاسوبي.

في البداية، كانت معظم الأدلة الرقمية يتم العثور عليها في أنظمة الكمبيوتر وأجهزة تكنولوجيا المعلومات - مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التخزين الإلكترونية. لكن اليوم، يولِّد ويخزِّن عدد متزايد من الأجهزة والمنتجات الصناعية والتجارية -من أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) والتقنيات التشغيلية (OT) إلى السيارات والأجهزة المنزلية ووصولًا إلى الأجراس الذكية وأطواق الكلاب- بيانات وبيانات وصفية يمكن جمعها واستخراجها كأدلة رقمية.

على سبيل المثال، لنأخذ حادث سيارة في الاعتبار. في الماضي، كان مسؤولو إنفاذ القانون قد يحققون في مسرح الجريمة بحثًا عن الأدلة المادية، مثل آثار الانحراف أو الزجاج المحطم؛ كما قد كانوا يتحققون من هواتف السائقين بحثًا عن دلائل على المراسلة أثناء القيادة.

اليوم، تولِّد السيارات الحديثة وتخزِّن جميع أنواع البيانات والبيانات الوصفية الرقمية الموثقة بالوقت، والتي توفِّر سجلًا مفصلًا لموقع كل مركبة وسرعتها وحالتها التشغيلية في أي لحظة. تحوِّل هذه البيانات السيارات الحديثة إلى أدوات تحليل جنائي قوية أخرى، ما يمكِّن المحققين من إعادة بناء الأحداث التي سبقت الحادث وأثناءه وبعده؛ وقد تساعد أيضًا على تحديد المسؤول عن الحادث حتى في غياب الأدلة المادية التقليدية أو شهود العيان.