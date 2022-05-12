ما المقصود بإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)؟

إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) هي الأحدث ضمن سلسلة أدوات إدارة أمن الأجهزة المحمولة، وهي الأدوات التي ظهرت وتطورت استجابةً للعلاقة المتغيرة بين المؤسسات والموظفين والأجهزة المحمولة وأساليب العمل على مدار العقدين الماضيين.

من إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)...

كانت الأجهزة المحمولة الأولى التي تم تقديمها في مكان العمل مملوكة للشركة، وتم تطوير أدوات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) لتمكين مسؤولي تكنولوجيا المعلومات من إدارة هذه الأجهزة وتأمينها. منحت أدوات إدارة الأجهزة المحمولة للمسؤولين التحكم الكامل في جميع ميزات الجهاز. حيث يمكنهم توفير الأجهزة وتسجيلها وتشفيرها، وتهيئة الوصول اللاسلكي والتحكم فيه، وتثبيت وإدارة تطبيقات المؤسسة وتتبع موقع الأجهزة وقفل جهاز ومسحه في حالة فقده أو سرقته.

...إلى إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة (MAM)...

كانت MDM حلاً مقبولاً لإدارة الأجهزة المحمولة إلى أن أصبحت الهواتف الذكية شائعة جدًا لدرجة أن الموظفين أرادوا استخدام هواتفهم الذكية الشخصية في العمل (بدلاً من حمل جهاز عمل وجهاز آخر شخصي). وُلد نظام أحضر جهازك معك (BYOD). وسرعان ما استاء الموظفون من التخلي عن التحكم الكامل في هواتفهم الشخصية وبياناتهم الشخصية إلى برنامج إدارة الأجهزة المحمولة.

ثم ظهر حل جديد، وهو إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة (MAM). وبدلاً من التركيز على التحكم في إدارة الجهاز المحمول بالكامل، ركزت إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة على إدارة التطبيقات. من خلال إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة، يمكن للمسؤولين التحكم الكامل في تطبيقات الشركة وبيانات المؤسسة المرتبطة بها؛ كما يمكنهم أيضًا ممارسة ما يكفي من التحكم في التطبيقات الشخصية للموظفين لحماية بيانات الشركة، دون المساس بالبيانات الشخصية للموظفين أو حتى الاطلاع عليها.

...إلى إدارة التنقل المؤسسي (EMM)...

إلا أن حلول إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة (MAM) قد وجدت أيضًا حدودًا لها، ومعظمها ناتج عن عدم قدرتها المطلقة على مواكبة الزيادة الهائلة في عدد التطبيقات الجديدة التي قد يضيفها الموظفون إلى أجهزتهم التي تعمل بنظام iOS أوAndroid. واستجابةً لذلك، قام البائعون بدمج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) وإدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة (MAM) وبعض الأدوات ذات الصلة لإنشاء مجموعات إدارة التنقل المؤسسي (EMM). وفرت إدارة التنقل المؤسسي أمن بيانات الشركة التي توفرها إدارة الأجهزة المحمولة، وتجربة الموظفين المتميزة التي توفرها إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة والتحكم في الإدارة والأمن في جميع الأجهزة المستخدمة خارج المكتب—ليس فقط الهواتف الذكية، ولكن أيضًا أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمول خارج الموقع.

...إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)

تركت إدارة التنقل المؤسسي (EMM) ثغرة أخيرة في إدارة نقاط النهاية (وثغرة أمنية محتملة). ولأنها لم توفر القدرات اللازمة لإدارة أجهزة المستخدم النهائي في الموقع، فقد تطلبت من المسؤولين استخدام أدوات وسياسات منفصلة لإدارة الأجهزة في الموقع والأجهزة خارج الموقع وتأمينها. وقد أدى ذلك إلى خلق المزيد من العمل والارتباك وفرصة لحدوث الخطأ، في نفس الوقت الذي يحاول فيه المزيد من أصحاب العمل السماح لمزيد من الموظفين بالعمل من المنزل.

ظهرت إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) كحل لهذه المشكلة. فهي تجمع بين وظائف إدارة التنقل المؤسسي (EMM) وبين قدرات أدوات إدارة العميل (CMT) المستخدمة تقليديًا لإدارة أجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول المحلية. كما تتضمن معظم أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) أدوات أمن نقطة النهاية أو تتكامل أو تتفاعل معها مثل برامج مكافحة الفيروسات ومكافحة البرامج الضارۃ، وبرامج التحكم في الويب، وحلول تحليلات سلوك المستخدم والكيان (UEBA)، وجدارن الحماية المتكاملة وغير ذلك.