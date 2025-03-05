ما هو نظام التشغيل؟

بدأ تاريخ نظام التشغيل (OS) بأجهزة الكمبيوتر المبكرة التي تطلبت برامج نظام مخصصة لإدارة المهام. في البداية كانت أنظمة التشغيل بسيطة وتعمل بنظام الدفعات، ثم تطورت لدعم تعدد المهام والواجهات التفاعلية، وذلك بفضل التقدم في الأجهزة والبرمجيات.

أدّى اختراع الدائرة المتكاملة (IC) في الخمسينيات من القرن الماضي إلى ظهور الرقائق الدقيقة، ممّا عزّز قوة المعالجة وقلّل من حجم الكمبيوتر، ومكّن من إنجاز مهام أكثر تعقيدًا. في عام 1964، قدمت شركة IBM نظام التشغيل OS/360، والذي اعتمد على لغة البرمجة التجميعية، لنظام IBM System/360. قام نظام التشغيل OS/360 بتوحيد البرامج عبر أجهزة الكمبيوتر المركزية، مما أثر على تصميمات أنظمة التشغيل المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، كان نظام التشغيل OS/360 أول نظام تشغيل متعدد البرامج، والذي كان بإمكانه تشغيل العديد من البرامج في وقت واحد على جهاز بمعالج واحد.

مع مرور الوقت، تطور نظام التشغيل OS/360 إلى ®z/OS ، وهو نظام التشغيل الحديث للكمبيوتر المركزي من IBM. (تعمل أجهزة الكمبيوتر المركزية ®IBM Z اليوم أيضًا على Linux و z/TPF، مع وجود أنظمة تشغيل متعددة تعمل غالبًا على كمبيوتر مركزي واحد.)

لقد أرست نشأة نظام التشغيل Unix بتقنية المشاركة الزمنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي سوابق مهمة لأنظمة التشغيل الحديثة من خلال تقديم مفاهيم مثل تعدد المهام وقابلية النقل ونظام ملفات هرمي، والتي تعتبر أساسية لأنظمة اليوم.

في أواخر الثمانينيات والتسعينيات، تم تقديم وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) للتعامل مع معالجة الرسوميات. مع تطور وحدات معالجة الرسوميات لدعم الحسابات للأغراض العامة، وخاصة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت شركات مثل Apple و Microsoft بدمجها بشكل أعمق في أنظمة التشغيل الخاصة بها. اليوم، أصبحت وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) ميزة قياسية في معظم أنظمة الحوسبة، حيث تشغل كل شيء بدءًا من الألعاب والوسائط المتعددة وصولًا إلى الحوسبة العلمية والتعلم الآلي (ML).

وقد ظهرت ابتكارات مثل المحاكاة الافتراضية والنقل بالحاويات مع تزايد الحاجة إلى قدر أكبر من الكفاءة وقابلية التوسع، وخاصةً في الحوسبة السحابية. تتيح المحاكاة الافتراضية تشغيل العديد من الآلات الافتراضية (VMs) على جهاز فعلي واحد. يتولى مراقب الأجهزة الافتراضية (Hypervisor) إدارة هذه الآلات الافتراضية، ويعمل مثل نظام تشغيل خفيف الوزن من خلال التعامل مع إدارة الموارد وتخصيص الذاكرة دون الحاجة إلى نظام تشغيل كامل. تعتبر VMware رائدة في سوق المحاكاة الافتراضية وبرامج مراقبة الأجهزة الافتراضية.

يعتمد النقل بالحاويات على المحاكاة الافتراضية من خلال تقديم نهج أخف لتشغيل التطبيقات المعزولة. على عكس الآلات الافتراضية، لا تتضمن الحاويات نسخة كاملة من نظام التشغيل. بدلاً من ذلك، يتم تثبيت محرك وقت تشغيل الحاويات (على سبيل المثال، Docker) على نظام التشغيل الخاص بالنظام المضيف، ويعمل كواجهة يتم من خلالها مشاركة جميع الحاويات لنفس نظام التشغيل. تُمكِّن هذه القدرة الحاويات من محاكاة نظام التشغيل، مما يسمح للتطبيقات وتبعياتها بالعمل بشكل مستقل على نظام تشغيل واحد، وبالتالي تحسين كفاءة استخدام الموارد.