التقنية السحابية الخاصة لأحمال التشغيل الحسّاسة Tomago Aluminum Company Pty. تنقل نظام ®SAP HANA من التقنية السحابية العامة إلى تقنية سحابية خاصة باستخدام IBM Power والتخزين بالذاكرة الوميضية من IBM وRed Hat لأغراض تتعلق باتساق التسعير والمرونة والتحلي بالمرونة في توسيع النطاق بسهولة.

حلول القيادة الذاتية باستخدام التخزين والذكاء الاصطناعي تستفيد Continental من المرونة والتكامل السلس لنظام IBM Storage مع الحاويات لتحديث عملية تطوير تطبيقاتها من دون التأثير في الأداء أو قابلية التوسّع أو البساطة.