يمكن أن يساعدك أحدث جيل من خوادم، وحلول التخزين، والبرامج من IBM على التحديث وتوسيع النطاق محليًا وفي البيئة السحابية باستخدام تقنية سحابية هجينة آمنة وأتمتة ورؤى موثوقة للذكاء الاصطناعي.
تعرَّف كيف يعمل التحديث وثقافة التغيير جنبًا إلى جنب
يمكنك التشغيل على منصة مشتركة عبر التقنية السحابية الهجينة، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي للعمل بشكل آمن وعلى نطاق واسع والتحديث في المكان وبالوتيرة التي تناسبك.
حافِظ على حماية أعمالك وبياناتك ومرونتها على مستوى تقنية المعلومات الهجينة – حتى في أثناء التعطّل.
ادمِج الذكاء الاصطناعي والأتمتة مع استراتيجية البيانات وتحوّل الأعمال.
يمكنك تحديث التطبيقات والخوادم وحلول التخزين القائمة للتكامل بسلاسة مع التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي.
نظرًا لما اكتسبته الثورة الرقمية من قوة دافعة، لمسنا أن الشركات في جميع أنحاء العالم تكثّف جهودها لتقديم تجارب رقمية ذكية وسلسلة بالاستفادة من الأتمتة القائمة على البيانات.
ترى شركة MI&S أن هناك شركة واحدة على وجه الخصوص يمكنها إحداث تأثير كبير في نطاق كل شيء كخدمة (XaaS)—ألا وهي IBM.
إن استخدام الخوادم وحلول التخزين والتقنيات المناسبة يمكّنك من تطبيق نهج للثقة الصفرية للحماية من عمليات الاختراق وللحفاظ على خصوصية البيانات عبر الأنظمة البنائية الهجينة، وتوحيد حماية البيانات مع المرونة الإلكترونية.
احمِ التطبيقات والبيانات الحساسة بطبقة من الخصوصية والأمن عبر تقنية المعلومات الهجينة باستخدام ®IBM Z.
اطمح إلى ما هو أكثر من تخزين البيانات — فبإمكانك توحيد حماية أحمال التشغيل والمرونة الإلكترونية.
امتلِك قدرات أمنية متقدمة تحمي أنظمة مؤسستك من التهديدات الأمنية المنتشرة اليوم.
Tomago Aluminum Company Pty. تنقل نظام ®SAP HANA من التقنية السحابية العامة إلى تقنية سحابية خاصة باستخدام IBM Power والتخزين بالذاكرة الوميضية من IBM وRed Hat لأغراض تتعلق باتساق التسعير والمرونة والتحلي بالمرونة في توسيع النطاق بسهولة.
تستفيد Continental من المرونة والتكامل السلس لنظام IBM Storage مع الحاويات لتحديث عملية تطوير تطبيقاتها من دون التأثير في الأداء أو قابلية التوسّع أو البساطة.
تقدم Phoenix Systems للعملاء بيئة تنفيذ موثوقة، بدءًا من معالجات تشفير البيانات المشتركة في خادم LinuxONE وصولاً إلى دعم الحوسبة السرية حيث يتم تضمين الأمان في كل طبقة من طبقات المجموعة.