تعمل IBM Cloud Infrastructure Center على تبسيط البنية التحتية كخدمة (IaaS) لنظامَي IBM Z وLinuxONE، من خلال إدارة الأجهزة الافتراضية التي تعمل بنظام Linux على ®IBM z/VM والجهاز الافتراضي المعتمد على النواة (KVM). من خلال واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenStack وبوابة الخدمة الذاتية، تساعد المنصة على تبسيط إدارة دورة حياة البنية التحتية وتُتيح التكامل مع السحابة الهجينة.