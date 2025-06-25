إدارة سهلة للبنية التحتية كخدمة من خلال بوابة خدمة ذاتية وتكامل سلس مع أدوات أتمتة السحابة
تعمل IBM Cloud Infrastructure Center على تبسيط البنية التحتية كخدمة (IaaS) لنظامَي IBM Z وLinuxONE، من خلال إدارة الأجهزة الافتراضية التي تعمل بنظام Linux على ®IBM z/VM والجهاز الافتراضي المعتمد على النواة (KVM). من خلال واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenStack وبوابة الخدمة الذاتية، تساعد المنصة على تبسيط إدارة دورة حياة البنية التحتية وتُتيح التكامل مع السحابة الهجينة.
إدارة موارد الحوسبة والتخزين والشبكة بسهولة من خلال واجهة مركزية. تقليل التعقيد من خلال الأتمتة والأدوات الموحدة عبر بيئات IBM Z وLinuxONE.
نشر البنية التحتية بسرعة باستخدام خدمات مؤتمتة وبوابة سهلة الوصول. تمكين الفرق من الحصول على الموارد ذاتيًا وتقليل وقت التهيئة لأعباء العمل في التطوير والإنتاج.
استخدام واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenStack للاتصال بأدوات إدارة السحابة مثل ®IBM Cloud Pak والأتمتة من ®Red Hat. دمج IBM Z وLinuxONE في السحابة الهجينة لديك دون الحاجة إلى خبرة خاصة بالمنصة.
إدارة أعباء العمل التقليدية والمبنية على الحاويات من خلال منصة واحدة. الحفاظ على المرونة لدعم الأنظمة القديمة والتطبيقات السحابية الأصلية الحديثة ضمن بيئة موحدة للبنية التحتية كخدمة.
تعزيز طريقة نشر وإدارة وتكامل البنية التحتية كخدمة (IaaS).
مساعدة مزودي الخدمات على تبسيط نشر صور Linux والتكامل عبر الأنظمة المؤسسية. الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenStack لخفض التكاليف وتقليل التعقيد في البيئات الافتراضية
تمكين الفرق من نشر خدمات قواعد البيانات بسرعة من خلال اختيار توزيع Linux وقاعدة البيانات، ثم الإطلاق عبر نموذج خدمة مؤتمت بالكامل وقابل للتوسع، ومثالي لتقديم قواعد البيانات كخدمة (DBaaS) في البيئة السحابية الخاصة.
دعم نشر Red Hat OpenShift على أجهزة افتراضية تعمل بواسطة z/VM أو KVM من Red Hat. تبسيط إعداد البنية التحتية وضمان الاتساق عبر بيئات التطوير والإنتاج.
توحيد التحكم في البنية التحتية الافتراضية عبر البيئات المحلية والسحابة الهجينة. استخدام واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenStack لدمج IBM Z وLinuxONE مع الأدوات والحفاظ على سياسات إدارة موحدة.
تم تصميم IBM Cloud Infrastructure Center لدعم أعباء العمل المعبأة بالحاويات وغير المعبأة بالحاويات، ما يوفر المرونة لإدارة التطبيقات الحديثة إلى جانب الأنظمة التقليدية. وهي تعمل على أتمتة التزويد والتكامل بسهولة عبر البيئات المؤسسية.
اكتشِف كيف تساعد IBM Cloud Infrastructure Center على إدارة البنية التحتية كخدمة (IaaS) بسهولة عبر بوابة خدمة ذاتية وتكامل سلس مع أدوات أتمتة السحابة.