الصفحة الرئيسية
السحابة
حلول البنية التحتية السحابية
البنية التحتية كخدمة (IaaS) هي نوع من الحوسبة السحابية التي تتيح لك تخصيص موارد الحوسبة والشبكة والتخزين والأمان عند الطلب. يتيح لك نهج ®IBM Cloud لخدمات البنية التحتية كخدمة (IaaS) توسيع نطاق الموارد وتقليصها حسب الحاجة في جميع أنحاء العالم في أكثر من 60 مركز بيانات.
احصل على إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من أدوات الحوسبة، وصولاً إلى العمل بدون نظام تشغيل. احصل على مزيد من التحكم. قم بتخصيص الأجهزة وفقًا لمواصفاتك الدقيقة لتلبية المتطلبات المحددة لأحمال التشغيل الخاصة بك.
ينشر IaaS خادم بلاستيك بدون نظام تشغيل ، خادم افتراضي أو كلاهما في دقائق.
استفد من خدماتنا المتكاملة لتحسين الأداء.
اختر من بين أكثر من مجرد خوادم تعمل بدون نظام تشغيل وافتراضية، بما في ذلك بنية تحتية معتمدة من SAP.
إنشاء ونشر وإدارة الخوادم بشكل مستقل أو في سحابة هجينة.
دعم ميزة الاحتفاظ بمفتاحك الخاص (KYOK) مع أعلى مستوى من شهادة FIPS — 140-2 Level 4
ما يصل إلى 20 تيرابايت من النطاق الترددي المجاني لكل خادم عمل بدون نظام تشغيل وشبكة أساسية مجانية
أوسع نطاق من البيئات السحابية المعتمدة من SAP مثل الخوادم التي تعمل بدون نظام تشغيل، و ®IBM® Power، و VMWare، والخوادم الافتراضية
100 جيجابت في الثانية في المضيف، مما يوفر ما يصل إلى 80 جيجابت في الثانية في ملفات تعريف الأغراض العامة
استخدم موارد IBM لأي عبء عمل، من خوادم العمل بدون نظام تشغيل إلى الحوسبة بدون خوادم.
ساهم في تسهيل وتسريع رحلتك إلى السحابة باستخدام خدمات حاويات IBM المبنية على تقنيات مصدر مفتوح مثل Kubernetes.
استفد من مجموعة غنية من قواعد بيانات SQL و NoSQL المصممة لأحمال التشغيل للمعاملات وتطبيقات الويب والهاتف المحمول، والتحليلات السريعة.
ساعد في تحسين حركة مرور بياناتك وإرضاء المستخدمين وحماية سلامتك.
قم بحماية البيانات وأعباء العمل بغض النظر عن حل IBM Cloud الذي تستخدمه.
سعة التوسع دون انقطاع. ينشر بمرونة في جميع أنحاء العالم لتحقيق أداء أعلى للتطبيقات.
الترحيل إلى السحابة لإنشاء تطبيقات مبتكرة بشكل أسرع وأسهل
تؤدي مساعدة العملاء على حلول SAP إلى زيادة المبيعات