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إطلاق العنان لفرص جديدة من خلال إعادة تصور الاتصال المدعوم بالذكاء الاصطناعي
اطّلع على تقرير الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات
عامل فوق برج اتصالات
إطلاق العنان لفرص زيادة الإيرادات وتحقيق الريادة في التكلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي

لقد وصلت شركات الاتصالات إلى مرحلة فارقة. فمع تزايد الضغوطات لتلبية توقعات العملاء المتزايدة وتقليل معدل دوران الوكلاء وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات، يتجه مزودو خدمات الاتصالات إلى الفرص المتاحة في جميع المجالات، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي.

في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون محفزًا للتحول ويمكن أن يساعد في النهوض بمستوى خدمة العملاء وتحسين الأتمتة الشبكية، من الضروري فهم كيفية توسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وموثوقة.

أهم الأنباء: الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) وIBM يتعاونان لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي ومهاراته في قطاع الاتصالات

 
تسخير الذكاء الاصطناعي في العمل لخدمة العملاء

تعرّف على سبب أهمية الذكاء الاصطناعي المسؤول في تطوير خدمة العملاء في مجال الاتصالات

استكشف الخدمات الاستشارية في مجال الاتصالات من IBM

الحلول

تحويل الدعم القياسي إلى رعاية استثنائية
IBM Cloud Pak for Network Automation

التأكيد على تأمين شبكة الاتصالات وعدم التلامس لعمليات الشبكة من البداية إلى النهاية.

 IBM SevOne Network Performance Management

ترجمة بيانات الأداء الأولية إلى معارف قابلة للتنفيذ مع رؤية على مستوى النظام لإدارة أداء الخدمة.

 ®IBM Cloud Satellite

نشر وتشغيل تطبيقات ذات زمن انتقال قصير ومستوى أمان وخصوصية بيانات معزز عبر السحابة الهجينة.

 IBM Cloud Pak for Security

حماية الشبكات لاكتساب الثقة لأحمال التشغيل الحساسة في المؤسسات.

 IBM Cloud Pak for Data

مع عمليات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، يمكنك أتمتة جمع البيانات وبناء النماذج ونشرها وحوكمتها لتعزيز الثقة عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي.
دراسات حالة
Bharti Airtel

تتعاون Airtel وIBM معًا لجلب خدمات السحابة المتطورة الآمنة إلى الشركات الهندية.
Dish Network

إحداث ثورة في توصيل شبكات الجيل الخامس من خلال إطلاق العنان لإمكانات أتمتة الشبكة.
Vodafone Idea

تتعاون Vodafone وIBM من أجل استكشاف التشفير الكمّي الآمن وتقنية الحوسبة الكمومية (quantum).
®Insight Telecom2030: انضم وشارك في عشر سنوات مليئة بالفرص

يستكشف البحث توقعات المديرين التنفيذيين في قطاع الاتصالات العالمي للمستقبل—وكيف يمكن لمزودي خدمات الاتصالات أن يستعدوا للازدهار بحلول عام 2030.

 

 اقرأ تقرير IBV التشفير ما بعد الكمّي 

تأمين الشبكات والأجهزة والأنظمة باستخدام تقنية الأمان الكمّي الآمن.

 

 اقرأ ورقة التأثير-التقييم الاتصالات لتعزيز مستقبل تقنية الجيل الخامس

مع تقدّم تقنية الجيل الخامس، يجب على الشركات المشغّلة لخدمات الاتصالات إعادة التفكير في كيفية استخدامها للتواصل من أجل إنشاء قيمة تجارية.

 اقرأ تقرير تقنية الجيل الخامس المستقبلية
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