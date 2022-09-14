لقد وصلت شركات الاتصالات إلى مرحلة فارقة. فمع تزايد الضغوطات لتلبية توقعات العملاء المتزايدة وتقليل معدل دوران الوكلاء وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات، يتجه مزودو خدمات الاتصالات إلى الفرص المتاحة في جميع المجالات، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي.

في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون محفزًا للتحول ويمكن أن يساعد في النهوض بمستوى خدمة العملاء وتحسين الأتمتة الشبكية، من الضروري فهم كيفية توسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وموثوقة.

أهم الأنباء: الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) وIBM يتعاونان لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي ومهاراته في قطاع الاتصالات