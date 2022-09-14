لقد وصلت شركات الاتصالات إلى مرحلة فارقة. فمع تزايد الضغوطات لتلبية توقعات العملاء المتزايدة وتقليل معدل دوران الوكلاء وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات، يتجه مزودو خدمات الاتصالات إلى الفرص المتاحة في جميع المجالات، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي.
في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون محفزًا للتحول ويمكن أن يساعد في النهوض بمستوى خدمة العملاء وتحسين الأتمتة الشبكية، من الضروري فهم كيفية توسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وموثوقة.
أهم الأنباء: الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) وIBM يتعاونان لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي ومهاراته في قطاع الاتصالات
تعرّف على سبب أهمية الذكاء الاصطناعي المسؤول في تطوير خدمة العملاء في مجال الاتصالات
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التأكيد على تأمين شبكة الاتصالات وعدم التلامس لعمليات الشبكة من البداية إلى النهاية.
ترجمة بيانات الأداء الأولية إلى معارف قابلة للتنفيذ مع رؤية على مستوى النظام لإدارة أداء الخدمة.
نشر وتشغيل تطبيقات ذات زمن انتقال قصير ومستوى أمان وخصوصية بيانات معزز عبر السحابة الهجينة.
حماية الشبكات لاكتساب الثقة لأحمال التشغيل الحساسة في المؤسسات.
مع عمليات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، يمكنك أتمتة جمع البيانات وبناء النماذج ونشرها وحوكمتها لتعزيز الثقة عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي.
تتعاون Airtel وIBM معًا لجلب خدمات السحابة المتطورة الآمنة إلى الشركات الهندية.
إحداث ثورة في توصيل شبكات الجيل الخامس من خلال إطلاق العنان لإمكانات أتمتة الشبكة.
تتعاون Vodafone وIBM من أجل استكشاف التشفير الكمّي الآمن وتقنية الحوسبة الكمومية (quantum).
يستكشف البحث توقعات المديرين التنفيذيين في قطاع الاتصالات العالمي للمستقبل—وكيف يمكن لمزودي خدمات الاتصالات أن يستعدوا للازدهار بحلول عام 2030.
تأمين الشبكات والأجهزة والأنظمة باستخدام تقنية الأمان الكمّي الآمن.
مع تقدّم تقنية الجيل الخامس، يجب على الشركات المشغّلة لخدمات الاتصالات إعادة التفكير في كيفية استخدامها للتواصل من أجل إنشاء قيمة تجارية.