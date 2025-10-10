IBM® Network Intelligence

تسريع رحلتك إلى دورة حياة شبكة مستقلة

لوحة معلومات IBM Network Intelligence مع مخطط دائري وإحصاءات متنوعة.

الذكاء الاصطناعي ومستقبل الشبكات: توجهات السوق المهمة

انضم إلى ندوة الإنترنت يوم الخميس 9 أكتوبر الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

ما مميزات IBM Network Intelligence؟

تسريع تحوُّلك إلى الاستقلالية. تم تصميم Network Intelligence لخفض التكاليف وزيادة القدرة على التوسع وتقديم رؤى في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل عبر البيئات متعددة البائعين ومتعددة المجالات. 

ذكاء اصطناعي أصلي للشبكة

تزويد شبكات الاتصالات والمؤسسات بحل مصمَّم خصيصًا ومدرَّب على بيانات القياس عن بُعد عالية الحجم، وليس على بيانات عامة.
وضوح وثقة

معرفة أسباب اتخاذ الإجراءات. تعزيز الثقة من خلال قرارات ذكاء اصطناعي واضحة وحواجز أمان.
انفتاح وتكامل

الاتصال بأدواتك وبياناتك وبيئاتك الحالية -سواء في البيئات المحلية أم السحابية أم الهجينة- دون الارتباط بمزوِّد واحد، ودون الحاجة إلى الاستبدال الكامل.
وقت مناسب لتحقيق القيمة

اكتشاف القيمة السريعة مع نماذج مدرَّبة مسبقًا على بيانات شبكة حقيقية وتكامل سريع مع المنظومة.

الذكاء الاصطناعي الوكيل لإدارة دورة حياة الشبكة

سواء أكنت تسعى إلى تحديث البنية التحتية أم تحسين الأداء
يستطيع IBM Network Intelligence مساعدتك خلال جميع المراحل: من البداية مباشرةً التخطيط والتصميم 

التصميم القائم على النوايا ومحاكاة تبديل المورِّدين وبنية ذاتية التكوين.

 اليوم الأول البناء والنشر

حجز الموارد وإجراء فحوصات الجدوى وتوفير الرؤى حول حركة المرور لتحقيق أقصى استفادة.

 اليوم الثاني التشغيل والتحسين

تحليل الحوادث الواعي بالدلالات وأتمتة الحلقة المغلقة.

بنية ذكية لشبكات اليوم

القدرات الذكية ليست نظرية - إنها مدمجة وجاهزة منذ اليوم الأول، وتتطور مع شبكتك. بفضل الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير والأتمتة التكيفية والتصميم الجاهز للمستقبل، تم تصميم IBM Network Intelligence لتوسيع النطاق مع التعقيد إلى جانب تقليل المخاطر والجهد والتكلفة.
لوحة معلومات واجهة مستخدم مسار البيانات في IBM Network Intelligence.
الاستيعاب الموحَّد للبيانات المتدفقة والتاريخية
  • يوفر مسار تدفق قابلًا للتوسع لمعالجة بيانات السلاسل الزمنية. 
  • يوفر استيعابًا قابلًا للتوسع للبيانات التاريخية. 
  • يدعم استيعاب المقاييس والأحداث والسجلات.
لوحة معلومات واجهة المستخدم لمسار الذكاء الاصطناعي في IBM Network Intelligence.
الكشف والذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي للحصول على رؤى الشبكة
  • نماذج أساس للسلاسل الزمنية مدرَّبة على نطاقات متخصصة.
  • استدلال بزمن انتقال قصير جدًا باستخدام نماذج أساس للسلاسل الزمنية.
  • رؤى التحذير المبكر واكتشاف القيم الخارجية استنادًا إلى بيانات القياس عن بُعد.
لوحة معلومات واجهة المستخدم للشبكة الدلالية في IBM Network Intelligence
رؤى مستندة إلى سياق شبكتك
  • تسريع الفرز وأتمتة عملية صناعة القرار باستخدام فرضيات الأسباب الأساسية ذات الأولوية.
  • استيعاب المستندات التأسيسية مثل طرق الإجراءات (MOPs) وأدلة التكوين ومحتوى قاعدة المعرفة؛ لتوفير معلومات سياقية للتحليل.

 
لوحة معلومات واجهة مستخدم إطار العمل القائم على الوكلاء في IBM Network Intelligence.
وكلاء الذكاء الاصطناعي ينسِّقون الحل مع إمكانية تدخُّل البشر عند الحاجة
  • يُنشئ الذكاء الاصطناعي الوكيل فرضيات متعددة لتحديد المشكلة والأسباب الأساسية.
  • يُنشئ الذكاء الاصطناعي الوكيل خطة معالجة يمكن تنفيذها بمشاركة البشر أو بشكل مستقل.
  • يُتيح استدعاء الوظيفة تكامل الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات بسلاسة.
تم تصميمه لتقديم: نتائج إيجابية زائفة أقل

تصفية البيانات المشتتة باستخدام الفهم الدلالي، ما يسمح بتنفيذ الرؤى القابلة للتنفيذ وعالية الثقة فقط.

 معدل أفضل لمتوسط الوقت بين الأعطال (MTBI) ومتوسط الوقت للاستعادة (MTTR)

مواجهة عدد أقل من الحوادث المتكررة وتسريع حل المشكلات من خلال تحليل السبب الأساسي بكفاءة وتقليل العبء التشغيلي العام.

 حواجز أمان الذكاء الاصطناعي

تضمين الثقة في كل تفاعل من خلال ضوابط مدمجة للمطالبات وهياكل دعم الذكاء الاصطناعي التي تحافظ على التركيز على نتائج الشبكة.

 الانتقال من الأتمتة إلى الاستقلالية

تجاوز الإجراءات القائمة على القواعد. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على الكشف عن الحالات الشاذة ووضع الخطط التصحيحية وتحديد الأسباب الأساسية المحتملة.

 تعزيز التجربة

اكتشاف ما تفوِّته أدوات القياس، بما في ذلك التدهورات الصامتة أو الإشارات الضائعة، قبل أن تؤثِّر في المستخدمين.

 توسيع النطاق دون زيادة التكاليف

تنمية شبكتك دون زيادة عدد الموظفين. تلبية متطلبات الأداء باستخدام الأتمتة الذكية ومهام سير العمل القائمة على الوكلاء. 
اتخِذ الخطوة التالية

هذا ذكاء اصطناعي يفهم شبكتك ويعمل بناءً على ذلك. يقدِّم IBM® Network Intelligence ذكاءً اصطناعيًا تكيُّفيًا، قابلًا للتفسير وقابلًا للتوسع، ومصممًا ليجعل شبكتك مرنة، وذكية أيضًا. هل أنت مستعد للانتقال من الاستجابة للحوادث إلى المبادرة قبل وقوعها؟ من الأتمتة إلى الاستقلالية؟

