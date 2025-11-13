يعتمد الاتفاق بين الشركتين، الذي بدأ في عام 2019، على دمج خدمات الذكاء الاصطناعي المتاحة على IBM® Cloud وأنظمة الأتمتة.

اعتمدت WINDTRE على التكنولوجيا والخبراء المتخصصين في IBM® Consulting لتصميم وتطوير وإدارة الحل، الذي يعمل باستخدام تقنيات مثل IBM® watsonx Assistant وIBM® Watson Knowledge Studio وIBM Watson Natural Language Understanding. يعمل منتج watsonx Assistant على تصنيف التقارير، بينما يعمل Watson Knowledge Studio على إنشاء أدوات تعليمية تعتمد على التعلم الآلي والقواعد لتدريب IBM Watson على موضوعات WINDTRE الخاصة بالمجال، ويستخرج Watson Natural Language Understanding المعلومات ذات الصلة من النص. تطبق هذه الحلول قدرات التعلم الآلي لفهم اللغة البشرية، والتحليل، واستخراج المعلومات، واقتراح فرضيات للتفسير، والتعلم، وتبسيط وإدارة تذاكر الدعم بشكل أكثر سلاسة.

بعد مرحلة التحليل، يتم إثراء التذاكر بالمعلومات المستخلصة من أنظمة معلومات WINDTRE ويتم إرسالها إلى أنظمة الأتمتة لمعالجتها. تُدار مرحلة معالجة التذاكر الآن باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) لتحسين سير العمل. يتكون هذا الحل من عنصرين رئيسيين: "الموزع"، الذي يستلم التذاكر المُراد معالجتها ويضعها في قائمة انتظار داخل الحل، و"المنفِّذ"، الذي ينفِّذ إجراءات الحل. على مستوى البنية، يتم نشر عنصر التشغيل الآلي (الروبوتات) على الأجهزة الافتراضية في السحابة، ما يجعل حل IBM غنيًا بالميزات الأمنية وقابلًا للتوسع.

تم تنفيذ التكامل باستخدام منهجية العمل "الأسلوب الرشيق"، تلتها لحظات من المشاركة والتواصل بين إدارة WINDTRE وIBM لمراجعة الأهداف والنتائج والأولويات. لوحة معلومات وأنظمة إعداد تقارير مخصصة تعمل على مراقبة الأداء والحجم والفوائد المتوقعة بشكل مستمر.