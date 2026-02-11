وباعتبارها رائدة عالميا في الاتصالات والخدمات الرقمية، تخدم Orange نحو 298 مليون عميل عبر مجموعة من حلول الاتصالات الثابتة والمحمولة، إلى جانب خدمات احترافية.

مؤخرًا، أنشأت المجموعة قسمًا جديدًا بعنوان "الحلول والبيانات المالية" ضمن الإدارة المالية، بهدف توحيد حلولها المالية وتعزيزها وتسريع الاستفادة من البيانات على مستوى المجموعة بأكملها.

يقول Benoit Lampuré، مدير المالية كخدمة في Orange Group: "في مطلع عام 2022، بدأنا مناقشات لتجديد نظام EPM لدينا، بعدما بدأ يقترب من حدوده من حيث الأداء والوظائف".

وعقب ذلك، أطلقت Orange عملية بحث عن حل إدارة أداء مؤسسي عالمي جديد بنمط البرمجيات كخدمة، بما يتماشى مع التزام المجموعة خلال السنوات الماضية بالانتقال إلى السحابة. وبرزت منصة IBM® Planning Analytics بوصفها الخيار الأول. "كنا واثقين من اختيار IBM Planning Analytics، بالنظر إلى التوصيات القوية من شركات دولية كبرى، وإلى خبرة فرق الاستشارات والدعم في IBM التي تعهدت بمساندتنا طوال مدة هذا البرنامج. كما كانت واجهة المستخدم المألوفة—بما في ذلك وظيفة Microsoft Excel الإضافية—ميزة مهمة أيضًا."

"كان للشراكة التعاونية بين IBM وOrange دور حاسم في نجاح البرنامج وتبنيه"، يضيف Boris Daverat، الشريك المساعد في IBM Consulting.