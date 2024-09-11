حلول حوسبة الحافة

أتمتة العمليات وتحسين التجارب وتعزيز تدابير السلامة
IBM 5G وحوسبة الحافة
شخص يجلس على دراجة نارية أثناء العمل على كمبيوتر محمول
التصرف بناءً على المعارف الأقرب من مكان إنشاء البيانات

حوسبة الحافة مع تقنية الجيل الخامس 5G تخلق فرصًا هائلة في كل المجالات. حيث يجلب الحوسبة وتخزين البيانات أقرب ما يكون إلى مكان توليد البيانات، مما يتيح التحكم في البيانات بشكل أفضل، وخفض التكاليف، وسرعة الحصول على المعارف والإجراءات، وعمليات التشغيل المستمرة. في الواقع، بحلول عام 2025، ستتم معالجة 75% من بيانات المؤسسات على الحافة، مقارنة بنسبة 10% فقط اليوم.¹

توفر IBM عرض إدارة مستقل يركز على اتساع النطاق والتباين ومعدل التغيير في بيئات الحافة. كما تقدم IBM حلولاً لمساعدة شركات الاتصالات على تحديث شبكاتها وتقديم خدمات جديدة على الحافة.

 
تعرف على المزيد عن حوسبة الحافة
توظيف إدارة مستقلة مصممة لتناسب اتساع النطاق والتنوع

يمكن لمسؤول واحد تطبيق السياسات التي تدير اتساع النطاق والتنوع لبيئات التطبيقات على مستوى آلاف نقاط النهاية. يساعدك IBM Edge Application Manager على إدارة أحمال التشغيل من الحافة إلى النواة على مستوى أي بيئة سحابية متعددة هجينة.

 اقرأ مدونة الإدارة المستقلة
تقديم حلول الصناعات التي تدعمها الحافة والمبنية على خبرات IBM

هناك العديد من حالات الاستخدام التي يمكن معالجتها باستخدام حوسبة الحافة. تساعد حلول وخدمات IBM التي تدعمها الحافة العملاء على تقديم تجارب رقمية غنية وخلق كفاءة في الأعمال عبر Industry 4.0، وسلسلة التوريد وإدارة الأصول وغيرها.

 استكشف خدمات IBM Edge الاستشارية الاطلاع على معارف تتعلق بالسلامة في الوقت الفعلي
تحديث شبكات الاتصالات لتقديم خدمات جديدة على الحافة

يتطلع مزودو خدمات الاتصالات (CSP) على نحو متزايد إلى تقديم خدمات الجيل الخامس وخدمات حوسبة الحافة لتعزيز النمو. يمكن لحلول السحابة المتخصصة في الاتصالات من IBM أن تساعد مزودي خدمات الاتصالات على تحسين العمليات وضمان الخدمة مع خفض تكاليف العمليات.

 مقدمة عن IBM Cloud Pak® for Network Automation استكشف IBM Cloud Pak for Watson AIOps
Aerial view of road amidst trees in forest.
إنشاء تجارب متصلة

يمكنك سحب البيانات من أجهزة استشعار وأجهزة موزعة وتحليلها لتحسين التجارب الفردية وتعزيز سلامة برنامج التشغيل وتحسين النقل.
Automation with AGV and robotic arm in modern distribution warehouse.
تحسين سلسلة التوريد وإدارة الأصول

يمكنك تنسيق الإدارة بشكل كامل باستخدام تحليلات الفيديو الذكية و الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون وأتمتة التعويض وغير ذلك الكثير.
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تمكين Industry 4.0

جمّع المعارف من الماكينات الموزعة وعمليات التصنيع والاستجابة في الوقت الفعلي، وتحسين خطوط الإنتاج وتقليل الهدر.

 تعرف على المزيد عن Industry 4.0
Two managers standing in company using laptop
تحديث تكنولوجيا المعلومات الموزعة

يمكنك التحكم في البنية التحتية عن بُعد باستخدام الحوسبة السحابية المصغرة التي تقوم بإجراء التشخيصات في الوقت الفعلي والتحديثات اللاسلكية، مما يقلل من التكاليف والتعطيل.
توسيع نطاق بيانات المؤسسة والذكاء الاصطناعي للوصول إلى الحافة 

تسريع عملية تحقيق الدخل من البيانات باستخدام IBM Cloud Pak for Data لتوسيع نطاق التطبيقات والنماذج للوصول إلى الحافة من أجل الحصول على معارف في الوقت الفعلي، دون الحاجة إلى نقل بياناتك.

 تعرف على المزيد البنية التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي على الحافة

تستفيد حلول IBM Power Systems وحلول IBM Storage من نماذج الذكاء الاصطناعي للعمل على الحافة. يمكنك فتح آفاق المعارف المرتبطة بالأعمال لجميع أنواع البيانات، بما في ذلك البيانات المرئية المباشرة التي يتم إنشاؤها في الحافة.

 خوادم الذكاء الاصطناعي للمؤسسات التي تحول البيانات إلى حلول إدارة البيانات على الحافة
The Mayflower II is a replica of the 17th century ship Mayflower, celebrated for transporting the Pilgrims to the New World. The ship is docked at the State Pier in Plymouth, Massachusetts. Plymouth is known for being "America's Hometown" for its great prominence in American history and culture.
Promare

ستعمل أول رحلة مستقلة عبر المحيط الأطلنطي على استعادة مسار رحلة Mayflower عام 1620، وستعتمد على تقنيات IBM لكل من الحافة و الذكاء الاصطناعي.

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Manhattan's West Side and the West Side expressway near the Chelsea Piers.
Groupama

تستخدم هذه المجموعة الأوروبية المتخصصة في التأمين أجهزة الاستشعار داخل السيارة لتعزيز التأمين عن بُعد وتقليل الحوادث ومطالبات التأمين.

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IBM Cloud Pak for Network Automation
يمكنك التطوّر إلى عمليات الشبكة بدون لمس من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
إجابات من شركاء IBM تجمع حلول IBM لحوسبة الحافة وشبكات الاتصالات منظومة قوية من الشركاء معًا بما في ذلك مصنعي المعدات ومزودي الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.
Melbourne city at night
Equinix

Equinix تستخدم IBM وRed Hat لبناء منصة حافة عالمية وتجمع الشركات معًا عبر أكثر من 50 سوقًا.

 تعرف على المزيد (1.5 ميغابايت)
IT worker checking the server
Eurotech

Eurotech تستخدم IBM وRed Hat على أجهزة حوسبة الحافة عالية الأداء للانتقال بحوسبة الحافة إلى آفاق جديدة.

 تعرف على المزيد (826 كيلو بايت)
Short haired computer programmer working on a new software in the office.
Hazelcast

Hazelcast تستخدم IBM Edge Application Manager لنشر حلول شبكة البيانات في الذاكرة لتمكين التحليلات المتقدمة في الحافة.

 تعرف على المزيد (7.2 ميغابايت)
الخطوات التالية

بدء استخدام IBM Edge Application Manager اليوم
معلومات إضافية البيانات والذكاء الاصطناعي يحميان موظفيك تعرّف على خدمات الشبكة على الحافة التخزين للبيانات والذكاء الاصطناعي حوسبة الحافة على ®IBM PartnerWorld
حاشية

¹"ماذا تعني حوسبة الحافة بالنسبة إلى قادة البنية التحتية والعمليات" Rob van der Meulen، Gartner Research، أكتوبر 2018 (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج IBM)