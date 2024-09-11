حلول حوسبة الحافة

حوسبة الحافة مع تقنية الجيل الخامس 5G تخلق فرصًا هائلة في كل المجالات. حيث يجلب الحوسبة وتخزين البيانات أقرب ما يكون إلى مكان توليد البيانات، مما يتيح التحكم في البيانات بشكل أفضل، وخفض التكاليف، وسرعة الحصول على المعارف والإجراءات، وعمليات التشغيل المستمرة. في الواقع، بحلول عام 2025، ستتم معالجة 75% من بيانات المؤسسات على الحافة، مقارنة بنسبة 10% فقط اليوم.¹
توفر IBM عرض إدارة مستقل يركز على اتساع النطاق والتباين ومعدل التغيير في بيئات الحافة. كما تقدم IBM حلولاً لمساعدة شركات الاتصالات على تحديث شبكاتها وتقديم خدمات جديدة على الحافة.
يمكن لمسؤول واحد تطبيق السياسات التي تدير اتساع النطاق والتنوع لبيئات التطبيقات على مستوى آلاف نقاط النهاية. يساعدك IBM Edge Application Manager على إدارة أحمال التشغيل من الحافة إلى النواة على مستوى أي بيئة سحابية متعددة هجينة.
هناك العديد من حالات الاستخدام التي يمكن معالجتها باستخدام حوسبة الحافة. تساعد حلول وخدمات IBM التي تدعمها الحافة العملاء على تقديم تجارب رقمية غنية وخلق كفاءة في الأعمال عبر Industry 4.0، وسلسلة التوريد وإدارة الأصول وغيرها.
يتطلع مزودو خدمات الاتصالات (CSP) على نحو متزايد إلى تقديم خدمات الجيل الخامس وخدمات حوسبة الحافة لتعزيز النمو. يمكن لحلول السحابة المتخصصة في الاتصالات من IBM أن تساعد مزودي خدمات الاتصالات على تحسين العمليات وضمان الخدمة مع خفض تكاليف العمليات.
يمكنك سحب البيانات من أجهزة استشعار وأجهزة موزعة وتحليلها لتحسين التجارب الفردية وتعزيز سلامة برنامج التشغيل وتحسين النقل.
يمكنك تنسيق الإدارة بشكل كامل باستخدام تحليلات الفيديو الذكية و الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون وأتمتة التعويض وغير ذلك الكثير.
جمّع المعارف من الماكينات الموزعة وعمليات التصنيع والاستجابة في الوقت الفعلي، وتحسين خطوط الإنتاج وتقليل الهدر.
يمكنك التحكم في البنية التحتية عن بُعد باستخدام الحوسبة السحابية المصغرة التي تقوم بإجراء التشخيصات في الوقت الفعلي والتحديثات اللاسلكية، مما يقلل من التكاليف والتعطيل.
تسريع عملية تحقيق الدخل من البيانات باستخدام IBM Cloud Pak for Data لتوسيع نطاق التطبيقات والنماذج للوصول إلى الحافة من أجل الحصول على معارف في الوقت الفعلي، دون الحاجة إلى نقل بياناتك.
تستفيد حلول IBM Power Systems وحلول IBM Storage من نماذج الذكاء الاصطناعي للعمل على الحافة. يمكنك فتح آفاق المعارف المرتبطة بالأعمال لجميع أنواع البيانات، بما في ذلك البيانات المرئية المباشرة التي يتم إنشاؤها في الحافة.
ستعمل أول رحلة مستقلة عبر المحيط الأطلنطي على استعادة مسار رحلة Mayflower عام 1620، وستعتمد على تقنيات IBM لكل من الحافة و الذكاء الاصطناعي.
تستخدم هذه المجموعة الأوروبية المتخصصة في التأمين أجهزة الاستشعار داخل السيارة لتعزيز التأمين عن بُعد وتقليل الحوادث ومطالبات التأمين.
Equinix تستخدم IBM وRed Hat لبناء منصة حافة عالمية وتجمع الشركات معًا عبر أكثر من 50 سوقًا.
Eurotech تستخدم IBM وRed Hat على أجهزة حوسبة الحافة عالية الأداء للانتقال بحوسبة الحافة إلى آفاق جديدة.
Hazelcast تستخدم IBM Edge Application Manager لنشر حلول شبكة البيانات في الذاكرة لتمكين التحليلات المتقدمة في الحافة.
¹"ماذا تعني حوسبة الحافة بالنسبة إلى قادة البنية التحتية والعمليات" Rob van der Meulen، Gartner Research، أكتوبر 2018 (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج IBM)