لماذا تحتاج حوسبة الحافة إلى إدارة مستقلة؟

إذا كنت تعمل بمنصب المدير التنفيذي للمعلومات في مجال البيع بالتجزئة أو التصنيع أو التوزيع أو الخدمات المصرفية أو أي مجال آخر تقريبًا، فأنت تبني استراتيجية من شأنها تمكين خطوط أعمالك من زيادة الإيرادات وتوفير التكاليف من خلال اعتماد بنية حوسبة لامركزية على نطاق واسع، وهو ما يعرف باسم حوسبة الحافة.
ومع ذلك، أنت قلق من أن أساليب الإدارة التقليدية ليست مصممة لإدارة وتأمين بيئة تحتوي على عشرات الآلاف من خوادم الحافة ومئات الآلاف من أجهزة الحافة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
مع توسع الحوسبة، فإن حجم بيئات الحافة وتنوعها ومعدل تغيرها يمثل تحديًا لم يتم تصميم برامج الإدارة التقليدية للتعامل معه. تم تصميمه في الأصل من أجل بيئة مركزية تحتوي على العديد من الخوادم (غالباً ما تكون موحدة) في عدد قليل من مراكز البيانات أو مناطق السحابة العامة، مع تغييرات غير متكررة في البيئة.
أما الآن مع الحافة، لديك عشرات الآلاف من الخوادم ومئات الآلاف من أجهزة الحافة المنشرة في آلاف المواقع البعيدة، مع إضافة مواقع أو أجهزة وخوادم جديدة باستمرار. يكاد يكون من المستحيل على المسؤول فهم طبيعة البيئة والاختلافات ذات الصلة، وهو أمر حساس عند محاولة نشر التطبيقات الجديدة على الحافة.
"يتطلب تطوير استراتيجية حافة ناجحة الأخذ بعين الاعتبار تعقيد نقاط نهاية الإدارة وإدراك أن النطاق والتباين يختلفان اختلافًا كبيرًا عن عمليات النشر المحلية أو السحابة العامة التقليدية."
مستند فني صادر عن شركة IDC، برعاية شركة IBM، "أهمية العمليات الفعالة في تحقيق أقصى استفادة من قيمة الحافة لتكنولوجيا المعلومات"، يناير 2020
إن النطاق الهائل والتنوع ومعدل التغيير في بيئات الحافة يتطلب نهجًا جديدًا - نهج الإدارة المستقلة . يجب إزالة إجراءات الإدارة مثل التفاوض على النشر والاتفاق والتنفيذ والتحقق المستمر من أحمال التشغيل من المسؤول البشري إلى برنامج إدارة مستقل.
يتم تحقيق ذلك من خلال التواصل غير المتزامن بين وكلاء البرمجيات على نقاط نهاية الحافة ومركز الإدارة الذي يشكل برنامج الإدارة المستقل. تعتمد الإجراءات التي يتم تنفيذها على مقاصد المسؤول ولكن دون تدخله، حتى أثناء تأهيل نقطة النهاية الجديدة.
إليك مثالاً "انشر هذا التطبيق على أي خادم حافة بمواصفات OpenShift 4.2، 8 أنوية مجانية، 2 جيجابايت من الذاكرة، 1 تيرابايت من مساحة التخزين، غير موجود في تورنتو، كندا، لا يشغل تطبيقًا مملوكًا لقسم ABCD."
يقرر وكلاء برمجيات الحافة بشكل مستقل ما إذا كانت نقاط النهاية التي يمثلونها تلبي المقصد الذي وضعه المسؤول، وإذا كان الأمر كذلك، يبدؤون تلقائياً في تثبيت التطبيق. يتحقق وكلاء البرمجيات باستمرار من صلاحية الاتفاقية بمرور الوقت. على سبيل المثال، إذا تم ترقية نسخة Red Hat OpenShift لاحقا إلى 4.3، يمكن للوكيل إخطار المسؤول بأن الاتفاقية لم تعد سارية، أو يمكنه إيقاف التطبيق تلقائياً، وكل ذلك دون تدخل أو مبادرة من المسؤول.
من خلال الإدارة المستقلة، يمكن لمسؤول واحد إدارة عشرات الآلاف من نقاط النهاية دون بدء أو تدخل بشري.
لقد أصبح منزلك مستقلاً، ألم يحن الوقت لأن يصبح برنامج الإدارة الخاص بك مستقلاً؟
إنه حقًا وقت رائع. سيؤدي التقارب بين شبكات الجيل الخامس وحوسبة الحافة والذكاء الاصطناعي إلى مستوى من الابتكار لم يسبق له مثيل من قبل. وتعتقد شركة IBM أن الشركات يمكنها استخدام تكنولوجيا معلومات الحافة لتمكين الرؤى والإجراءات بشكل أسرع، والحفاظ على استمرارية العمليات، وتوفير تجارب جديدة للعملاء.
اكتشف كيف تُمكِّن إدارة الحافة المستقلة المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) من زيادة الإيرادات وتوفير التكاليف في مختلف الصناعات، ما يُحدث ثورة في نُهج حوسبة الحافة.
اعرف كيف أحدثت حوسبة الحافة ثورة هائلة في إدارة البيانات للصناعات التي تعمل في المواقع عن بُعد. استكشف حلول IBM لإدارة البيانات بكفاءة وأمان على الحافة، ما يقلل من زمن الانتقال ويعزز الكفاءة التشغيلية.
اكتشف كيف تستخدم Innocens BV، بالتعاون مع IBM Cloud، الذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت اللازم لتحديد الأطفال حديثي الولادة المعرضين لخطر الإصابة بالإنتان بشكل كبير. يعزز هذا الحل المتقدم رعاية الأطفال حديثي الولادة، ويتيح التدخل المبكر، وينقذ الأرواح.
افهم أساسيات حوسبة الحافة وكيف تجعل معالجة البيانات أقرب إلى مكان إنشائها. استكشف كيف تعمل حوسبة الحافة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل زمن الانتقال وتمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في الوقت الفعلي في مختلف الصناعات.