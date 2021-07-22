اقرأ هذه المدونة الآن حول المساعدة التي يمكن أن تقدمها لك IBM Cloud فيما يتعلق بالأمان والخصوصية التي تناسب احتياجاتك على وجه التحديد.
اقرأ تقرير Leadership Compass الصادر عن KuppingerCole المعني بتقييم حلول CNAPP.
تعرَّف على كيفية تحقيق أهداف الامتثال الأمني باستمرار على مستوى أحمال التشغيل والتطبيقات.
أثناء الاستخدام، أثناء التنقل، أثناء الراحة.
تحكّم في سحابتك.
حافظ على نظامك الأساسي.
يمكنك إدارة تكوينات موارد التقنيات السحابية واعتماد نهج مركزي لإدارة امتثالك لمبادئ المنظمة والمبادئ التوجيهية التنظيمية. تتطور اللوائح المتعلقة بالامتثال بسرعة كبيرة- فاحرص على أن تتحرك مؤسستك بشكل أسرع.
تتجاوز IBM Cloud الحوسبة السرية من خلال حماية البيانات عبر دورة حياة الحوسبة بأكملها. يمكنك الحصول على مستوى أعلى من ضمان الخصوصية مع تحكم كامل في بياناتك وأعلى مستوى من الحماية الرئيسية.
توفر IBM Cloud أوسع نطاق من الاختيارات بشأن المكان والكيفية التي ينبغي من خلالهما التعامل مع بياناتك وتنفيذ أحمال التشغيل لديك.
تأمين السحابة وتبسيط أحمال التشغيل
تستعين شركة الطاقة هذه والتي تتخذ من فرنسا مقرًا لها بشركة IBM لتسريع عملية تطوير المنصة والانتقال إلى السوق بشكل أسرع.