الأمان في IBM Cloud

حماية مستمرة ومتكاملة عبر السحابة لبياناتك وتطبيقاتك مع ضمان الامتثال التنظيمي
لمحة عامة
أمان موثوق ومبتكر

تقدم IBM Cloud أمانًا سحابيًا فائقًا من خلال قدرات شاملة وحلول قابلة للتخصيص للمساعدة على إدارة بياناتك، وكلها مدعومة من قبل مجموعة متخصصة من الخبراء

أخبار مميزة
 

احرص على تعميم قدرات السحابة للمؤسسات لمساعدتك على تلبية متطلبات الأنظمة واللوائح الناشئة.

اقرأ هذه المدونة الآن حول المساعدة التي يمكن أن تقدمها لك IBM Cloud فيما يتعلق بالأمان والخصوصية التي تناسب احتياجاتك على وجه التحديد.

 قامت KuppingerCole بمنح IBM Security and Compliance Center لقب رائد عام في سوق CNAPP (منصات حماية تطبيقات السحابة الأصلية)

اقرأ تقرير Leadership Compass الصادر عن KuppingerCole المعني بتقييم حلول CNAPP.

 ما المقصود بمنصة حماية تطبيقات السحابة الأصلية (CNAPP)؟

تعرَّف على كيفية تحقيق أهداف الامتثال الأمني باستمرار على مستوى أحمال التشغيل والتطبيقات.
ما الذي يميز IBM؟ أمان مضمن في كل خطوة

أثناء الاستخدام، أثناء التنقل، أثناء الراحة.

 أدوات إدارة تنظيمية داعمة

تحكّم في سحابتك.

 الطمأنينة التقنية

حافظ على نظامك الأساسي.

تأمين سحابتك

الامتثال سريّ مراكز البيانات
المنتجات

تأمين السحابة وتبسيط أحمال التشغيل

 IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services IBM Cloud Hyper Protect DBaaS IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers IBM Cloud Secrets Manager IBM Cloud Key Protect IBM Cloud App ID IBM Cloud Security and Compliance Center IBM Cloud Hardware and Security Module أمان الشبكة شهادات SSL Content delivery network IBM Cloud Internet Services

قصص نجاح العملاء

تتبنى شركة Irene Energy الحوسبة السرية لتوصيل الكهرباء بأمان

تستعين شركة الطاقة هذه والتي تتخذ من فرنسا مقرًا لها بشركة IBM لتسريع عملية تطوير المنصة والانتقال إلى السوق بشكل أسرع.
يقع الاختيار على شركة IBM من جانب Movius للمساعدة في جلب إمكانية التنقل متعدد الخطوط إلى المؤسسة

من خلال الخدمات القابلة للتخصيص المتوفرة على منصة IBM Cloud، تقدم شركة برمجيات الهاتف المحمول عروضًا سريعة ومبتكرة على مستوى العالم.

الموارد

بيئة تهديد السحابة

يمكنك اكتساب رؤية أوضح حول كيفية مهاجمة عوامل التهديد للسحابة، والعناصر التي تحرك هذه العوامل.

شرح أمن السحابة

التعرُّف على مفاهيم أمن السحابة وكيف يمكن للشركات تطبيقها.
IBM Security

يقدم الحل IBM Security مجموعة متقدمة من المنتجات والخدمات المتعلقة بالأمن المؤسسي.
أمّن سحابتك

بادر بتخصيص تجربة IBM Cloud بما يتناسب مع احتياجات عملك.

