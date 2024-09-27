IBM Key Protect for IBM Cloud
تمكّن من مراقبة مفاتيح التشفير طوال دورة حياتها والتحكم فيها من موقع واحد
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إدارة دورة الحياة بأكملها تساعدك خدمة  IBM®Key Protector for IBM Cloud على توفير وتخزين المفاتيح المشفرة للتطبيقات عبر خدمات IBM Cloud، ما يتيح لك رؤية وإدارة تشفير البيانات ودورة حياة المفاتيح بالكامل من موقع مركزي واحد. ما خدمة أمن البيانات الأنسب لعملي؟
الحلول IBM Cloud

منصتك وشريكك في التحول الرقمي.

 IBM Cloud Satellite

يمكنك نشر التطبيقات وتشغيلها باتساق على مستوى البيئات المحلية وبيئات حوسبة الحافة وبيئات التقنية السحابية العامة المتوفرة لدى أي مورّد للتقنيات السحابية.
المزايا نقل مفاتيح التشفير إلى التقنية السحابية

تحكم بشكل كامل وطور ممارسات إدارة المفاتيح لديك عبر استيراد المفاتيح المتماثلة بأمان من بنيتك التحتية الداخلية إلى IBM Cloud.

 تعرف على المزيد أمن قوي

تمكّن من توفير المفاتيح وتخزينها باستخدام وحدات أمن الأجهزة المعتمدة وفقًا للمستوى الثالث من معيار FIPS 140-2.

 تعرف على المزيد التحكم والرؤية

استخدم IBM Cloud Activity Tracker لمراقبة أنشطة المستخدمين والتطبيقات.

 تعرف على المزيد فوترة مبسطة

تتبع الاشتراكات ونفقات الائتمان لجميع الحسابات من واجهة واحدة.

 تعرف على المزيد
حماية مركزية وبسيطة للمفاتيح دعم KMIP

تقدم IBM Key Protect الآن القدرة على إنشاء محولات لبروتوكول التشغيل التفاعلي لإدارة المفاتيح (KMIP) لاستخدامها مع VMware وتحميل الشهادات للتواصل الآمن.

 تشفير مُدار ذاتيًا

استخدم مفتاح الجذر لتشفير وفك تشفير المفاتيح التي تحمي بياناتك.

 المرونة

يمكن للتطبيقات على IBM Cloud أو خارجها التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بخدمة Key Protect.

 حماية مدمجة

لا يمكن استعادة المفاتيح المحذوفة، وبياناتها المشفرة، على الإطلاق.

 مُستقل عن التطبيقات

يمكنك إنشاء وتخزين واسترجاع وإدارة المفاتيح بشكل مستقل عن منطق التطبيقات.
الأخبار
حصل IBM Key Protect على تصنيف مُعتمد من IBM Cloud for Financial Services، بعد إثبات التوافق مع ضوابط IBM Cloud Framework for Financial Services. أصبح IBM Key Protect متاحًا الآن على IBM Power Virtual Server، ما يتيح لعملاء Power Virtual Server خيارًا لإدارة المفاتيح.
ابدأ الآن

يمكنك تجربة البرنامج التعليمي التفصيلي لنشر IBM Key Protect على IBM Cloud وIBM Cloud Satellite (BYOHSM)، أو استكشف خيارات الطبقة المجانية من IBM Cloud.

 إنشاء حساب تقنية سحابية