منصتك وشريكك في التحول الرقمي.
يمكنك نشر التطبيقات وتشغيلها باتساق على مستوى البيئات المحلية وبيئات حوسبة الحافة وبيئات التقنية السحابية العامة المتوفرة لدى أي مورّد للتقنيات السحابية.
تحكم بشكل كامل وطور ممارسات إدارة المفاتيح لديك عبر استيراد المفاتيح المتماثلة بأمان من بنيتك التحتية الداخلية إلى IBM Cloud.
تمكّن من توفير المفاتيح وتخزينها باستخدام وحدات أمن الأجهزة المعتمدة وفقًا للمستوى الثالث من معيار FIPS 140-2.
استخدم IBM Cloud Activity Tracker لمراقبة أنشطة المستخدمين والتطبيقات.
تتبع الاشتراكات ونفقات الائتمان لجميع الحسابات من واجهة واحدة.
تقدم IBM Key Protect الآن القدرة على إنشاء محولات لبروتوكول التشغيل التفاعلي لإدارة المفاتيح (KMIP) لاستخدامها مع VMware وتحميل الشهادات للتواصل الآمن.
استخدم مفتاح الجذر لتشفير وفك تشفير المفاتيح التي تحمي بياناتك.
يمكن للتطبيقات على IBM Cloud أو خارجها التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بخدمة Key Protect.
لا يمكن استعادة المفاتيح المحذوفة، وبياناتها المشفرة، على الإطلاق.
يمكنك إنشاء وتخزين واسترجاع وإدارة المفاتيح بشكل مستقل عن منطق التطبيقات.
يمكنك تجربة البرنامج التعليمي التفصيلي لنشر IBM Key Protect على IBM Cloud وIBM Cloud Satellite (BYOHSM)، أو استكشف خيارات الطبقة المجانية من IBM Cloud.