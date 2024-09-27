إدارة أسرارك مركزيًا في مثيل مخصص لمستأجر واحد
باستخدام IBM Cloud Secrets Manager، يمكنك تكوين الأسرار ديناميكيًا وتأجيرها للتطبيقات بينما تتحكم في الوصول إليها من موقع واحد. يساعدك Secrets Manager، المستند إلى نظام HashiCorp Vault مفتوح المصدر، في الحصول على خاصية عزل البيانات لبيئة مخصصة مع ميزات السحابة العامة.
احصل على إدارة مركزية للأسرار.
يمكنك تأمين الأسرار في حالة السكون في خزانتك المخصصة.
يمكنك إدارة مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) وبيانات الاعتماد والمزيد ضمن واجهة مستخدم (UI) واحدة.
مراقبة الوصول وإصدار تقارير التدقيق.
قم بإدارة نُهج الوصول على مستوى المؤسسة.
قم بإدارة أنواع متعددة من الأسرار من خدمة واحدة.
استخدم المجموعات السرية لتنظيم الوصول إلى الأسرار وإحكامه.
قم بإنشاء أسرارك وتأجيرها عند الطلب للتحكم في عمرها الافتراضي.
عزز أمان الأسرار المخزنة باستخدام IBM Key Protect.
تتبع تفاعل المستخدم والتطبيق مع باستخدام الأسرار.
قم بتوسيع البنية التحتية الحالية لإدارة الأسرار عن طريق استيراد الأسرار بأمان.
تعرّف على كيفية تخزين اسم مستخدم وكلمة مرور وإدارتهما في Secrets Manager.
تعرّف على كيفية تخزين الأسرار بأمان ومنع اختراق أمن البيانات من سوء إدارة بيانات الاعتماد.
اطلع على الأسئلة الشائعة للمستخدمين.
احصل على رؤية وتحكم في مفاتيح التشفير طوال دورة حياة المفتاح، من مكان واحد.
تحكم في الوصول عبر منصة IBM Cloud وقم بمصادقة المستخدمين في بيئة آمنة.
ساعد فريقك وتوافق مع عمليات التطوير عند دمج خدمات IBM Cloud مع عمليات تكامل الأدوات.