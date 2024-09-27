IBM Cloud Secrets Manager

حالات الاستخدام

إنشاء مفاتيح API لدى IBM Cloud أنشئ مفاتيح API لدى IBM Cloud للخدمات أو المستخدمين عند الحاجة إليها باستخدام محركنا السري المتخصص. يمكن أيضًا تخزين هذه المفاتيح أو تدويرها أو إبطالها أو حتى تأجيرها إذا كنت ترغب فقط في توفير وصول مؤقت لأعضاء الفريق أو الخدمات الأخرى. تتيح مفاتيح API لدى IBM Cloud، بالاقتران مع سياسة إدارة الهوية والوصول (IAM) الصحيحة، الوصول إلى Cloud Object Storage والتسليم المستمر وخدمات النظام الأساسي الأخرى.