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IBM Cloud Secrets Manager

إدارة أسرارك مركزيًا في مثيل مخصص لمستأجر واحد

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إدارة دورة حياة الأسرار

باستخدام IBM Cloud Secrets Manager، يمكنك تكوين الأسرار ديناميكيًا وتأجيرها للتطبيقات بينما تتحكم في الوصول إليها من موقع واحد. يساعدك Secrets Manager، المستند إلى نظام HashiCorp Vault مفتوح المصدر، في الحصول على خاصية عزل البيانات لبيئة مخصصة مع ميزات السحابة العامة.
ميزات المنتج IBM Cloud Secrets Manager

احصل على إدارة مركزية للأسرار.

 الإدارة ذات الصلة بالمستأجر الواحد

يمكنك تأمين الأسرار في حالة السكون في خزانتك المخصصة.

 لوحة المعلومات

يمكنك إدارة مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) وبيانات الاعتماد والمزيد ضمن واجهة مستخدم (UI) واحدة.

 التسجيل والمراقبة

مراقبة الوصول وإصدار تقارير التدقيق.

 مجموعات الأسرار

قم بإدارة نُهج الوصول على مستوى المؤسسة.
المزايا اجعل الأسرار مركزية

قم بإدارة أنواع متعددة من الأسرار من خدمة واحدة.

 تعريف الوصول في مجموعات

استخدم المجموعات السرية لتنظيم الوصول إلى الأسرار وإحكامه.

 إنشاء سر ديناميكي

قم بإنشاء أسرارك وتأجيرها عند الطلب للتحكم في عمرها الافتراضي.

 حماية الأسرار في حالة السكون

عزز أمان الأسرار المخزنة باستخدام IBM Key Protect.

 مراقبة النشاط ومراجعته

تتبع تفاعل المستخدم والتطبيق مع باستخدام الأسرار.

 استيراد الأسرار

قم بتوسيع البنية التحتية الحالية لإدارة الأسرار عن طريق استيراد الأسرار بأمان.
حالات الاستخدام
إنشاء مفاتيح API لدى IBM Cloud أنشئ مفاتيح API لدى IBM Cloud للخدمات أو المستخدمين عند الحاجة إليها باستخدام محركنا السري المتخصص. يمكن أيضًا تخزين هذه المفاتيح أو تدويرها أو إبطالها أو حتى تأجيرها إذا كنت ترغب فقط في توفير وصول مؤقت لأعضاء الفريق أو الخدمات الأخرى. تتيح مفاتيح API لدى IBM Cloud، بالاقتران مع سياسة إدارة الهوية والوصول (IAM) الصحيحة، الوصول إلى Cloud Object Storage والتسليم المستمر وخدمات النظام الأساسي الأخرى.
الموارد البدء

تعرّف على كيفية تخزين اسم مستخدم وكلمة مرور وإدارتهما في Secrets Manager.

 ما المقصود بإدارة الأسرار؟

تعرّف على كيفية تخزين الأسرار بأمان ومنع اختراق أمن البيانات من سوء إدارة بيانات الاعتماد.

 الأسئلة الشائعة حول Secrets Manager

اطلع على الأسئلة الشائعة للمستخدمين.
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 IBM Cloud Identity and Access Management

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 سلاسل أدوات IBM Cloud

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الخطوات التالية

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