IBM Security and Compliance Center (SCC) هو عبارة عن مجموعة حلول متكاملة لتعريف السياسة كرمز برمجي، وتنفيذ عناصر التحكم اللازمة للحصول على عمليات نشر آمنة لأحمال التشغيل والبيانات، وتقييم الوضع الأمني ووضع الامتثال، على مستوى بيئات السحابة المتعددة الهجينة.



تقود منصات حماية تطبيقات السحابة الأصلية (CNAPP) عملية تحديث الأمن والامتثال للصناعة الخاضعة للوائح التنظيمية وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي. يساعدك IBM SCC، بوصفه حلاً شاملاً لمنصة CNAPP، على الإدارة المركزية لأمن مؤسستك ومخاطرها وامتثالها للمعايير التنظيمية، وتعزيز قدرات فرق الأمن وعمليات التطوير، وتأمين البيانات الحساسة وحماية أحمال التشغيل من خلال كشف التهديدات في الوقت الفعلي وإدارة الثغرات الأمنية.

