استهداف تحقيق رؤية موحدة للأمن والامتثال والمخاطر عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة
IBM Security and Compliance Center (SCC) هو عبارة عن مجموعة حلول متكاملة لتعريف السياسة كرمز برمجي، وتنفيذ عناصر التحكم اللازمة للحصول على عمليات نشر آمنة لأحمال التشغيل والبيانات، وتقييم الوضع الأمني ووضع الامتثال، على مستوى بيئات السحابة المتعددة الهجينة.
تقود منصات حماية تطبيقات السحابة الأصلية (CNAPP) عملية تحديث الأمن والامتثال للصناعة الخاضعة للوائح التنظيمية وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي. يساعدك IBM SCC، بوصفه حلاً شاملاً لمنصة CNAPP، على الإدارة المركزية لأمن مؤسستك ومخاطرها وامتثالها للمعايير التنظيمية، وتعزيز قدرات فرق الأمن وعمليات التطوير، وتأمين البيانات الحساسة وحماية أحمال التشغيل من خلال كشف التهديدات في الوقت الفعلي وإدارة الثغرات الأمنية.
اقرأ العرض التنفيذي لـ KuppingerCole من IBM SCC
اكتشف كيف يستخدم مكتب IBM CIO حلول IBM SCC لإدارة الأمن والامتثال
تقديم رؤية واضحة حول أصول السحابة وإدارة استحقاقات البنية التحتية السحابية (CIEM) للهويات، وسوء التكوينات والمخاطر على مستوى السحابة الهجينة. يمكنك إنشاء بيئات سحابة متعددة مع بروتوكولات امتثال مدمجة قائمة على الصناعات من أجل الجاهزية لعمليات التدقيق.
يمكنك تأمين حاوياتك وKubernetes و OpenShift والمضيفين من خلال أمن وقت التشغيل الجاهز للاستخدام والتحليلات الجنائية المتعلقة بالحاوية والاستجابة للحوادث، حتى تتمكن من فهم حالات اختراق الأمن واحتياجات الامتثال لديك بشكل أفضل.
بُنى مرجعية قابلة للنشر ودعم إدارة السياسات المصممة للمساعدة على التطوير والنشر الآمن لتطبيقات السحابة الأصلية.
أتمتة مسار التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)، وحظر الثغرات الأمنية في مرحلة ما قبل الإنتاج، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة مع إمكانية الرؤية في الوقت الفعلي من خلال اكتشاف الانحرافات على مستوى التطبيقات ومنعها.
يمكنك الحصول على رؤية واضحة لهويات السحابة لإدارة الأذونات وتحديد الأذونات غير النشطة أو الزائدة عن الحاجة وتحسين سياسات الوصول بغرض تبسيط تلبية الاحتياجات الأمنية لإدارة الهوية والوصول.
يمكنك إدارة المخاطر الأمنية والامتثال أثناء توسيع نطاق استخدامك للذكاء الاصطناعي من خلال عناصر التحكم في البنية التحتية والبيانات ذات الصلة المطلوبة للتعامل مع أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.
حل أمني ضمن مجموعة Security and Compliance Center يوفر إمكانية إدارة الوضع الأمني للسحابة (CSPM) لموارد IBM Cloud بالإضافة إلى رؤية واضحة للأوضاع عبر بيئات السحابة الهجينة والسحابة المتعددة.
حل أمني ضمن مجموعة Security and Compliance Center يوفر إدارة مركزية للوضع الأمني للسحابة (CSPM)، وحماية أحمال التشغيل (CWPP) والمزيد لحماية أحمال التشغيل عبر بيئات السحابة الهجينة والسحابة المتعددة.
حل أمني ضمن مجموعة Security and Compliance Center يوفر سياسات تشفير مركزية وتدقيق للبيانات عبر مصادر البيانات المختلفة.
وقد تم تصميمه لمساعدتك على تقليل الوقت الذي تقضيه في تلبية واستيفاء متطلبات الامتثال والاستعداد للتدقيق من خلال سياسات مخصصة أو محددة مسبقًا تم تعيينها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير التنظيمية.
يمكنك التخفيف من المخاطر الأمنية بشكل استباقي من خلال حماية مرتكزة على البيانات وأحمال التشغيل ومن خلال إدارة الثغرات الأمنية في الوقت الفعلي مع منحها الأولوية والتنفيذ المؤتمت للسياسة كرمز برمجي.
استهداف تحقيق رؤية موحدة للأمن والامتثال والمخاطر واكتساب المعارف عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة وأحمال التشغيل الحساسة.
أتمتة مراقبة السحابة ومتطلبات الامتثال لمنع تأثير وتكلفة اختراق أمن البيانات المحتمل.
يمكنك تخزين البيانات التي تمت معالجتها في مواقع محددة موثوق بها لحماية البيانات وتلبية المتطلبات التنظيمية القياسية للبيانات.
تعرّف على كيفية توفير IBM Security and Compliance Center عرضًا موحدًا لبيئة السحابة المتعددة الهجينة التي تستخدمها، مما يمنحك وصولاً فورياً ومعارف قابلة للتنفيذ بشأن حالات أحمال التشغيل والثغرات الأمنية والتكوينات.
تعد الثقة في التطبيقات والبيانات والبنية التحتية أمرًا حساسًا للمؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. يساعد IBM Security and Compliance Center المؤسسات على تنفيذ عناصر تحكم في السياسة ومراقبة الالتزام بها. تعرّف على الطريقة.
التعامل مع المخاطر والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي اكتشف كيف يمكن أن يؤدي تطبيق تقنيات وإستراتيجية السحابة الصحيحة إلى تعزيز الابتكار مع تقليل مخاطر تبني استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تخضع للوائح التنظيمية.
اقرأ عن بنية الخدمة وحدد تدفق المستخدم المناسب لمؤسستك.
إدارة الوضع الأمني ووضع الامتثال محليًا وعلى السحابة الهجينة / السحابة المتعددة من خلال وحدة تحكم واحدة عبر إطار عمل يضم مجموعة من عناصر التحكم القياسية من IBM Cloud for Financial Services في IBM Cloud Security and Compliance Center.