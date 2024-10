تعرّف على كيفية توفير IBM Security and Compliance Center عرضًا موحدًا لبيئة السحابة المتعددة الهجينة التي تستخدمها، مما يمنحك وصولاً فورياً ومعارف قابلة للتنفيذ بشأن حالات أحمال التشغيل والثغرات الأمنية والتكوينات.

تعد الثقة في التطبيقات والبيانات والبنية التحتية أمرًا حساسًا للمؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. يساعد IBM Security and Compliance Center المؤسسات على تنفيذ عناصر تحكم في السياسة ومراقبة الالتزام بها. تعرّف على الطريقة.

التعامل مع تحديات الأمن الإلكتروني والتحديات التنظيمية من خلال IBM Cloud Security and Compliance Center

إدارة الوضع الأمني ووضع الامتثال محليًا وعلى السحابة الهجينة / السحابة المتعددة من خلال وحدة تحكم واحدة عبر إطار عمل يضم مجموعة من عناصر التحكم القياسية من IBM Cloud for Financial Services في IBM Cloud Security and Compliance Center.