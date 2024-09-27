يمكنك بسهولة إضافة معلومات كلمة المرور ومعلومات تسجيل الدخول الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، أو بالمؤسسة، أو بالبريد الإلكتروني إلى تطبيقاتك.
تستطيع تمكين المستخدمين من تسجيل الاشتراك، وتسجيل الدخول، والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني، وإعادة تعيين كلمات المرور.
يمكنك تخزين تفضيلات المستخدم وبياناته للحصول على تجارب تطبيقات مخصصة.
هل أنت بصدد اتخاذ قرار بشأن كيفية تأمين تطبيقاتك؟ يمكنك تضمين توثيق المستخدم في تطبيقاتك باستخدام IBM Cloud App ID.
يمكنك استخدم اتحاد الهوية مع مثيل App ID واحد وأنماط التشغيل الشائعة، بما في ذلك Kubernetes وIstio.
يمكنك بناء واجهة برمجة تطبيقات حديثة للويب مدعومة بثلاث خدمات IBM Cloud هم: App ID وIBM Cloud® Functions وIBM Cloud® API Gateway.