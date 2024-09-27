الصفحة الرئيسية الأمان App ID IBM Cloud App ID
يمكنك بسهولة إضافة المصادقة، والواجهات الخلفية الآمنة، وواجهات برمجة التطبيقات، وإدارة البيانات الخاصة بالمستخدم لتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب
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ما هو IBM Cloud® App ID؟ يتيح لك IBM Cloud App ID إمكانية إضافة التوثيق بسهولة إلى تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة. لم يَعُد هناك ما يدعو للقلق بشأن إعداد البنية التحتية للهوية، وضمان التوافر الجغرافي، وتأكيد لوائح الامتثال. وبدلًا من ذلك، يمكنك تحسين تطبيقاتك بقدرات أمنية متقدمة، مثل المصادقة متعددة العوامل وتسجيل الدخول الموحَّد.
المزايا
تأمين التطبيقات

يمكنك بسهولة إضافة معلومات كلمة المرور ومعلومات تسجيل الدخول الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، أو بالمؤسسة، أو بالبريد الإلكتروني إلى تطبيقاتك.
إدارة المستخدمين على نطاق واسع

تستطيع تمكين المستخدمين من تسجيل الاشتراك، وتسجيل الدخول، والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني، وإعادة تعيين كلمات المرور.
تحسين تجارب المستخدمين

يمكنك تخزين تفضيلات المستخدم وبياناته للحصول على تجارب تطبيقات مخصصة.
الموارد المستندات الفنية لـ IBM Cloud® App ID

هل أنت بصدد اتخاذ قرار بشأن كيفية تأمين تطبيقاتك؟ يمكنك تضمين توثيق المستخدم في تطبيقاتك باستخدام IBM Cloud App ID.

 اقرأ المستندات الفنية إضافة تسجيل الدخول إلى التطبيق

يمكنك استخدم اتحاد الهوية مع مثيل App ID واحد وأنماط التشغيل الشائعة، بما في ذلك Kubernetes وIstio.

 اقرأ منشور المدونة مصادقة المستخدمين وتفويضهم

يمكنك بناء واجهة برمجة تطبيقات حديثة للويب مدعومة بثلاث خدمات IBM Cloud هم: App ID وIBM Cloud® Functions وIBM Cloud® API Gateway.

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