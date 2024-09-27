ما هو IBM Cloud® App ID؟ يتيح لك IBM Cloud App ID إمكانية إضافة التوثيق بسهولة إلى تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة. لم يَعُد هناك ما يدعو للقلق بشأن إعداد البنية التحتية للهوية، وضمان التوافر الجغرافي، وتأكيد لوائح الامتثال. وبدلًا من ذلك، يمكنك تحسين تطبيقاتك بقدرات أمنية متقدمة، مثل المصادقة متعددة العوامل وتسجيل الدخول الموحَّد.