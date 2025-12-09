IBM® Cloud Hardware Security Module 7.0

تخزين آمن للمفاتيح وإجراء العمليات التشفيرية داخل جهاز مادي مقاوم للتلاعب ومطابق لمعايير FIPS 140-2 من المستوى 3. 

رجل يعمل على كمبيوتر محمول ويرتدي سماعات رأس.

ما IBM® Cloud HSM 7.0؟

يحمي IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 من شركة Gemalto البنية التحتية للتشفير من خلال إدارة مفاتيح التشفير ومعالجتها وتخزينها بشكل أكثر أمانًا داخل جهاز مقاوم للعبث. فهو يساعدك على معالجة التحديات المعقدة المتعلقة بالأمان والامتثال وسيادة البيانات والتحكم عند ترحيل أحمال العمل وتشغيلها على السحابة.
وحدة أمن الأجهزة (HSM) مقابل البرمجيات

يتوافق IBM Cloud HSM 7.0 مع FIPS 140-2 المستوى 3، ويُعَد جهازًا مقاومًا للتلاعب.
الإدارة المركزية للمفاتيح

يساعد تخزين المفاتيح في وحدة واحدة على تبسيط الإدارة وتقليل احتمالية حدوث أخطاء.
المفاتيح في الأجهزة

نهج تخزين المفاتيح داخل الأجهزة يضمن حماية المفاتيح على المستويين الفيزيائي والمنطقي.

كيف يستخدمه العملاء

شخص يرتدي نظارات ويجلس أمام أجهزة كمبيوتر محمول.
المفاتيح في الأجهزة

تأمين مفاتيح التشفير وتوفير خدمات التشفير وفك التشفير والمصادقة والتوقيع الرقمي للتطبيقات مثل بنية المفاتيح العامة (PKI)، وتشفير قواعد البيانات، وSSL/TLS لخوادم الويب.
كاميرتان أمنيّتان
حماية عالية السعة

يُعَد IBM Cloud HSM 7.0 أسرع من وحدات HSM الأخرى في السوق، ومناسبًا تمامًا للحالات التي تتطلب أداءً عاليًا، مثل حماية مفاتيح SSL/TLS وتوقيع الكود بكميات كبيرة.
امرأة تقف أمام نصب واشنطن التذكاري.
الامتثال

إدارة متطلبات الامتثال والتدقيق لمعايير اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وeIDAS، وFIPS 140، والمعايير المشتركة، وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA)، وPCI-DSS، وغيرها في الصناعات عالية التنظيم مثل المالية والرعاية الصحية والحكومة.
