الصفحة الرئيسية السحابة الامتثال برامج الامتثال من IBM Cloud
يمكنك إدارة الامتثال التنظيمي ومتطلبات الحوكمة الداخلية من خلال الخدمات التي توفرها IBM Cloud
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رسم توضيحي مجسّم للمنصات والكائنات يعبّر عن مختلف برامج الامتثال التي يوفرها IBM Cloud
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