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الامتثال
برامج الامتثال من IBM Cloud
يمكنك إدارة الامتثال التنظيمي ومتطلبات الحوكمة الداخلية من خلال الخدمات التي توفرها IBM Cloud
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البرامج الصناعية
IBM Cloud for Financial Services
EBA (الاتحاد الأوروبي)
FISC (اليابان)
GxP
قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA)
HITRUST
معايير أمان صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC)
SEC Rule 17a 4(f)
البرامج العالمية
CIS
CSA STAR
ISO 20243
ISO 22301
ISO 27001
ISO 27017
ISO 27018
ISO 27701
ISO 31000
ISO 9001
تقرير SOC 1
SOC 2
SOC 3
البرامج الحكومية
DoD DISA
البرنامج الفيدرالي لإدارة المخاطر والتفويضات (FedRAMP)
قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي (FISMA)
لوائح الاتّجار الدولي بالأسلحة (ITAR)
البرامج الإقليمية
APRA (أستراليا)
CCPA وCPRA
C5 (ألمانيا)
ENS (أسبانيا)
مدونة قواعد السلوك السحابية في الاتحاد الأوروبي
قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي
البنود النموذجية للاتحاد الأوروبي
برنامج Privacy Shield الأوروبي - الأمريكي
G-Cloud (المملكة المتحدة)
اللائحة العامة لحماية البيانات (الاتحاد الأوروبي)
HCF (أستراليا)
HDS (فرنسا)
IRAP (أستراليا)
ISMAP (اليابان)
IT-Grundschutz (ألمانيا)
LGPD (البرازيل)
MTCS (سنغافورة)
NIS Directive (الاتحاد الأوروبي)
PASF (المملكة المتحدة)
PINAKES
PIPEDA (كندا)
POPIA (جنوب أفريقيا)
Protected B (كندا)
SCEC (أستراليا)
TISAX (ألمانيا)
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