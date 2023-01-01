IBM Cloud® compliance: APRA

Overview
What is APRA?

The Australian Prudential Regulation Authority (APRA) is an independent statutory authority that supervises institutions across banking, insurance and superannuation and promotes financial-system stability within Australia. APRA establishes a comprehensive framework of baseline standards and practice guides that regulated institutions must comply with. These standards set out a range of requirement in relation to financial soundness, risk management, governance and cybersecurity.

Reports and other documentation
The standards and practice guides for cybersecurity comprise:

• Prudential Standard CPS 232 Business Continuity Management
• Prudential Standard CPS 234 Information Security
• Prudential Practice Guide CPG 220 Risk Management
• Prudential Practice Guide CPG 235 Managing Data Risk
• Prudential Practice Guide CPG 234 Information Security
IBM position

IBM has developed a guidance document for APRA-regulated entities, explaining how the security capabilities of IBM Cloud can enable compliance with APRA cybersecurity regulations. To request a copy of the guidance document, please contact your IBM representative.
