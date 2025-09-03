شهادات SSL

تشفير البيانات بسرعة وكفاءة أثناء انتقالها بين تطبيق العميل وتطبيق الخادم.

تأمين نقل البيانات

يُتيح SSL (طبقة المقابس الآمنة) نقل المعلومات بين المتصفح والخادم عبر نفق آمن يحمي من التنصت. تختلف قيمة التحقق حسب نوع شهادة SSL المستخدمة.
المرونة

إدارة شهادات SSL بسرعة وراحة سواء أثناء التنقل أم من مكتبك عبر بوابة عملاء IBM Cloud.
الثقة

تتعاون IBM مع أبرز مزوِّدي الأمن الإلكتروني لتشعر براحة أكبر.
اعثر على الشهادة المثالية لتلبية احتياجاتك من بين مجموعة واسعة من خيارات SSL.
التكامل

التكامل بسلاسة مع خدمات IBM، ما يجعل من السهل تأمين التطبيقات والمواقع الإلكترونية على المنصة.

 

إصدارات شهادة SSL

أمن المواقع الإلكترونية من Symantec

سواء أكانت شهادة واحدة أم 15,000 شهادة، تقدِّم Symantec مجموعة واسعة من منتجات وحلول شهادات SSL.
شهادات GeoTrust SSL

تتراوح الخيارات من SSL الأساسي إلى التوثيق المتقدم المقدَّم عبر معيار Extended Validation SSL.

أمان برامج الخادم

تقوية برنامج الخادم الخاص بك. الحفاظ على بياناتك آمنة باستخدام برامج أمان حصرية عبر بيئتك بأكملها.

 جدران الحماية

التحكم في استراتيجية أمن السحابة عبر إدارة الوصول والتخصيص سريعًا دون تعطيل الخدمة.

 IBM Cloud Secrets Manager

يمكنك إدارة أسرارك مركزيًا في مثيل مخصص لمستأجر واحد.

IBM Key Protect for IBM Cloud

يمكنك مراقبة مفاتيح تشفير البيانات والتحكم فيها طوال دورة حياتها من مكان واحد.
تكوين البنية التحتية السحابية التي ترغب بها مع البرامج الأمنية التي تحتاجها.

