IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services

إدارة مفاتيح متعددة السحابة آمنة وبسيطة

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لقطة شاشة لمنصة إدارة المفاتيح في IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services

لمحة عامة

يعمل Unified Key Orchestrator المتكامل كمستودع مفاتيح آمن لتوزيع المفاتيح وتنسيقها عبر بيئات سحابية متعددة، ما يُتيح التعافي السريع بعد فقدان المفاتيح أو التعافي من الكوارث.

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التحكم بالمفاتيح بشكل حصري مع ضمان تقني

تشفير خدمات وتطبيقات IBM Cloud المتكاملة باستخدام KYOK. الاحتفاظ بالتحكم الكامل في مفاتيح تشفير بياناتك مع ضمان تقني، وتوفير عزل أثناء التشغيل باستخدام الحوسبة السرية.

 دمج الخدمة السحابية من IBM
إدارة المفاتيح بسهولة عبر السحابات

تعزيز الأمان وإدارة المفاتيح باستخدام Unified Key Orchestrator عبر IBM Cloud وMicrosoft Azure وAWS وGoogle Cloud Platform، مع تحقيق أقصى كفاءة بفضل تجربة المستخدم الحائزة على جوائز.

 حماية البيانات الحساسة
دعم التشفير الآمن الكمي

حماية بياناتك الحساسة بإجراءات مقاومة للحوسبة الكمية باستخدام خدمة Hyper Protect Crypto وميزة Dillithium للتوقيع الآمن الكمي. استخدام نظام إدارة المفاتيح لضمان مرونة التشفير وحماية أمانك في المستقبل من تهديدات الحوسبة الكمية.

 حماية البيانات بتقنيات مقاومة للحوسبة الكمية
التشفير عالي الأمان وحماية الأصول

استخدام وحدة أمان الأجهزة FIPS 140-2 من المستوى 4 للاستفادة من أعلى مستويات الأمان في الصناعة لتخزين ونقل الأصول الرقمية ذات القيمة العالية في محافظ آمنة وموثوق بها على نطاق واسع.

 تقديم Cloud HSM
التحكم في مفاتيح التشفير بثقة مضمونة

حماية بياناتك الحساسة باستخدام IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services المبنية على أجهزة معتمدة بمستوى FIPS 140-2 من المستوى 4 لضمان أمان لا مثيل له. الحفاظ على التحكم الحصري في مفاتيح التشفير الخاصة بك، حتى في البيئة متعددة السحابات. استخدام Unified Key Orchestrator لتبسيط إدارة المفاتيح عبر المنصات وزيادة حماية بياناتك بثقة.

حالات الاستخدام

مخطط لخدمة Hyper Protect 6 يوضح تشفير أجهزة التخزين الفعلية باستخدام KYOK
تشفير أجهزة التخزين باستخدام KYOK

تشفير البيانات في خدمات IBM Cloud باستخدام مفاتيح تم توليدها عشوائيًا. لتعزيز الحماية، يمكنك التحكم في مفاتيح التشفير واستخدام مفاتيحك الخاصة لتشفير بياناتك. يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح الجذرية في Hyper Protect Crypto Services مع الخدمة السحابية التي تختارها، والاستفادة من تشفير الغلاف (Envelope Encryption) لإضافة طبقة حماية إضافية (KYOK) لبياناتك، حيث لا يمكن لأي جهة، بما في ذلك مسؤولو IBM Cloud، الوصول إلى بياناتك.

 ابدأ بتشفير خدمات IBM Cloud المتكاملة باستخدام KYOK.
مخطط لخدمة Hyper Protect 2 يوضح إدارة مفاتيح التشفير متعددة السحابة باستخدام BYOK وUKO
تعزيز أمان البيانات وتقليل الجهود التشغيلية في البيئات متعددة السحابات

تعزيز خصوصية البيانات الحساسة، وتقليل المخاطر في البيئة السحابية، وإنشاء نظام بيئي عالي الأمان عبر AWS وAzure وGCP باستخدام مفاتيح يديرها العميل، والمعروفة أيضًا باسم "إحضار المفتاح الخاص بك" (BYOK). باستخدام Unified Key Orchestrator، يمكنك إنشاء مفاتيح التشفير وإدارتها وحذفها من نقطة تحكم واحدة، دون الحاجة إلى التعامل مع واجهات مستخدم متعددة. ضمان إدارة فعَّالة ودقيقة بالكامل لدورة حياة المفاتيح.

 حماية البيانات في البيئة متعددة السحابات
مخطط لخدمة Hyper Protect 3 يوضِّح تشفير أسرار Kubernetes.
تشفير أسرار Kubernetes باستخدام HPCS

حماية البيانات شديدة الحساسية باستخدام مفاتيح التشفير الخاصة بك، وإدارة مفاتيح التشفير بتحكم كامل. تُنشئ Hyper Protect Crypto Services مفاتيح عالية الأمان وتمنحك تحكمًا حصريًا في تسلسل المفاتيح بأكمله، بما في ذلك المفتاح الرئيسي لوحدة أمان الأجهزة (HSM) التي تحمي الأسرار كخدمة.

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مخطط لخدمة Hyper Protect 4 يوضِّح استخدام مفتاح HSM الآمن مع HashiCorp Vault.
استخدام مفتاح تم إنشاؤه بواسطة وحدة أمان أجهزة آمنة (HSM) مع HashiCorp Vault

تعرَّف على كيفية دمج وحدة HSM المعتمدة بمستوى FIPS 140-2 من المستوى 4 من خدمة IBM Cloud Hyper Protect Crypto مع ميزتَي الفتح التلقائي (auto-unseal) وتغليف الختم (seal-wrap) في HashiCorp Vault Enterprise لإدارة الوصول المتميز.

 استكشف البرنامج التعليمي
مخطط لخدمة Hyper Protect 5 يوضِّح التشفير باستخدام VMware وVSAM
تعزيز وضع أمان البيانات لديك في VMware

تشفير وحدة التخزين هذه باستخدام خوارزميات عالية الأمان ومعتمدة وفقًا للمعايير الصناعية. ولضمان حماية بياناتك الحساسة والقيِّمة، يمكنك الآن الاستفادة من محوِّل KMIP لاستخدام المفاتيح الخاضعة لسيطرتك من خلال IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services.
مخطط لخدمة Hyper Protect 1 يوضِّح التكامل مع خدمات التشفير
حماية البيانات من خلال التشفير الشامل أثناء التخزين والنقل باستخدام KYOK.

تشفير البيانات في خدمات IBM Cloud باستخدام مفاتيح تم توليدها عشوائيًا. لتعزيز الحماية، يمكنك التحكم في مفاتيح التشفير واستخدام مفاتيحك الخاصة لتشفير بياناتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام المفاتيح الجذرية في Hyper Protect Crypto Services مع الخدمة السحابية التي تختارها، والاستفادة من تشفير الغلاف لإضافة طبقة حماية إضافية -الاحتفاظ بمفتاحك الخاص (KYOK)- بحيث لا يمكن لأي جهة، بما في ذلك مسؤولو IBM Cloud، الوصول إلى بياناتك.

 ابدأ بتشفير خدمات IBM Cloud المتكاملة باستخدام KYOK.
مخطط لخدمة Hyper Protect 6 يوضح تشفير أجهزة التخزين الفعلية باستخدام KYOK
تشفير أجهزة التخزين باستخدام KYOK

تشفير البيانات في خدمات IBM Cloud باستخدام مفاتيح تم توليدها عشوائيًا. لتعزيز الحماية، يمكنك التحكم في مفاتيح التشفير واستخدام مفاتيحك الخاصة لتشفير بياناتك. يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح الجذرية في Hyper Protect Crypto Services مع الخدمة السحابية التي تختارها، والاستفادة من تشفير الغلاف (Envelope Encryption) لإضافة طبقة حماية إضافية (KYOK) لبياناتك، حيث لا يمكن لأي جهة، بما في ذلك مسؤولو IBM Cloud، الوصول إلى بياناتك.

 ابدأ بتشفير خدمات IBM Cloud المتكاملة باستخدام KYOK.
مخطط لخدمة Hyper Protect 2 يوضح إدارة مفاتيح التشفير متعددة السحابة باستخدام BYOK وUKO
تعزيز أمان البيانات وتقليل الجهود التشغيلية في البيئات متعددة السحابات

تعزيز خصوصية البيانات الحساسة، وتقليل المخاطر في البيئة السحابية، وإنشاء نظام بيئي عالي الأمان عبر AWS وAzure وGCP باستخدام مفاتيح يديرها العميل، والمعروفة أيضًا باسم "إحضار المفتاح الخاص بك" (BYOK). باستخدام Unified Key Orchestrator، يمكنك إنشاء مفاتيح التشفير وإدارتها وحذفها من نقطة تحكم واحدة، دون الحاجة إلى التعامل مع واجهات مستخدم متعددة. ضمان إدارة فعَّالة ودقيقة بالكامل لدورة حياة المفاتيح.

 حماية البيانات في البيئة متعددة السحابات
مخطط لخدمة Hyper Protect 3 يوضِّح تشفير أسرار Kubernetes.
تشفير أسرار Kubernetes باستخدام HPCS

حماية البيانات شديدة الحساسية باستخدام مفاتيح التشفير الخاصة بك، وإدارة مفاتيح التشفير بتحكم كامل. تُنشئ Hyper Protect Crypto Services مفاتيح عالية الأمان وتمنحك تحكمًا حصريًا في تسلسل المفاتيح بأكمله، بما في ذلك المفتاح الرئيسي لوحدة أمان الأجهزة (HSM) التي تحمي الأسرار كخدمة.

 استكشف البرنامج التعليمي
مخطط لخدمة Hyper Protect 4 يوضِّح استخدام مفتاح HSM الآمن مع HashiCorp Vault.
استخدام مفتاح تم إنشاؤه بواسطة وحدة أمان أجهزة آمنة (HSM) مع HashiCorp Vault

تعرَّف على كيفية دمج وحدة HSM المعتمدة بمستوى FIPS 140-2 من المستوى 4 من خدمة IBM Cloud Hyper Protect Crypto مع ميزتَي الفتح التلقائي (auto-unseal) وتغليف الختم (seal-wrap) في HashiCorp Vault Enterprise لإدارة الوصول المتميز.

 استكشف البرنامج التعليمي
مخطط لخدمة Hyper Protect 5 يوضِّح التشفير باستخدام VMware وVSAM
تعزيز وضع أمان البيانات لديك في VMware

تشفير وحدة التخزين هذه باستخدام خوارزميات عالية الأمان ومعتمدة وفقًا للمعايير الصناعية. ولضمان حماية بياناتك الحساسة والقيِّمة، يمكنك الآن الاستفادة من محوِّل KMIP لاستخدام المفاتيح الخاضعة لسيطرتك من خلال IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services.
مخطط لخدمة Hyper Protect 1 يوضِّح التكامل مع خدمات التشفير
حماية البيانات من خلال التشفير الشامل أثناء التخزين والنقل باستخدام KYOK.

تشفير البيانات في خدمات IBM Cloud باستخدام مفاتيح تم توليدها عشوائيًا. لتعزيز الحماية، يمكنك التحكم في مفاتيح التشفير واستخدام مفاتيحك الخاصة لتشفير بياناتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام المفاتيح الجذرية في Hyper Protect Crypto Services مع الخدمة السحابية التي تختارها، والاستفادة من تشفير الغلاف لإضافة طبقة حماية إضافية -الاحتفاظ بمفتاحك الخاص (KYOK)- بحيث لا يمكن لأي جهة، بما في ذلك مسؤولو IBM Cloud، الوصول إلى بياناتك.

 ابدأ بتشفير خدمات IBM Cloud المتكاملة باستخدام KYOK.

دراسات حالة

إحداث تغيير جذري في موثوقية البيانات في عالم مليء بالتحديات الإلكترونية

استكشِف كيف تتعاون Veritx عبر حلول Fortis Quantum مع IBM لتعزيز موثوقية البيانات في بيئة إلكترونية مليئة بالتحديات، من خلال توظيف تقنيات متقدمة لتعزيز الأمان والمرونة.
تحديث الأمن: نهج قائم على المخاطر

اكتشِف كيف تركِّز IBM على منهج قائم على المخاطر في مجال الأمن خلال سعيها نحو التحديث، لضمان حماية قوية مع التكيف مع التهديدات والتقنيات المتغيرة.
اعتماد شركة Confection لخدمات IBM Hyper Protect Crypto Services

اكتشِف سبب اختيار Confection لخدمة IBM Hyper Protect Crypto لتأمين البيانات الحساسة باستخدام حلول تشفير متقدمة، ما أدى إلى تعزيز الحماية والامتثال في عملياتها.
تطورات IBM Cloud بالتعاون مع Bank of America وBNP Paribas

اكتشِف كيف تتعاون IBM وBank of America لتطوير منصة IBM Cloud للخدمات المالية، مع انضمام BNP Paribas كعميل رئيسي في أوروبا، للاستفادة من القدرات المعززة لدفع الابتكار وتحقيق التميز التشغيلي في الخدمات المصرفية.
اعتماد DIA على IBM Cloud لتأمين المعلومات المالية اللامركزية

تعرَّف على كيفية استخدام DIA لمنصة IBM Cloud وتقنية الحوسبة السرية لتعزيز الأمان في منصتها للمعلومات المالية اللامركزية، بما يضمن حماية قوية والتزامًا بمعايير القطاع.
شركة LevelField Financial تختار Metaco لإدارة الأصول الرقمية على IBM Cloud

اكتشِف كيف تتعاون LevelField Financial مع Metaco لإطلاق قدرات إدارة الأصول الرقمية على IBM Cloud، وذلك من خلال الاستفادة من حلول آمنة وقابلة للتوسُّع لتعزيز عروض خدماتها المالية.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشِف هذه الموارد للحصول على المزيد من التفاصيل حول الميزات التي يمكن أن تحققها مؤسستك من خلال الاستفادة من IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services.

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مزيد من الطرق للاستكشاف وثائق IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services التكامل مع IBM Cloud for VMware التكامل مع AWS KMS خدمات استشارات الأمن الإلكتروني