حلول إدارة المحتوى في المؤسسات

تقديم تجارب عملاء فائقة من خلال تسريع عمليات حوكمة وإدارة المحتوى
تعرف على المزيد عن خدمات المحتوى لدى IBM استكشف حلول IBM
رسم توضيحي متساوي القياس لفرز البيانات
ما المقصود بحلول إدارة المحتوى؟

تجمع حلول إدارة المحتوى بطريقة ذكية محتوى المؤسسة وتعمل على حوكمته وإدارته وإثرائه بحيث يمكن نشره بكفاءة وأمن عبر أي سحابة وضمن أي تطبيق.
لماذا تحتاج التطبيقات إلى محتوى؟

غالباً ما يبدأ التحول الرقمي بمنصة حديثة لخدمات المحتوى. وبفضل الوصول الآمن إلى مجموعة كبيرة من عناصر المحتويات والتحكم فيها، بما في ذلك المستندات والصور والملفات الصوتية، يمكن أن يحقق الموظفون إنتاجية أكبر في أي وقت وفي أي مكان، كما يمكن للمؤسسات تقديم تجربة أفضل للعملاء.
إتاحة الوصول إلى المحتوى الذي توفره

يمنح نظام إدارة محتوى المؤسسة المستخدمين وصولاً فعالاً إلى ما يحتاجون إليه على مستوى المؤسسة. فهو يتيح إمكانية الوصول إلى المحتوى عبر قنوات متعددة مثل الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، وكقدرات منفصلة مدمجة في سير العمل أو التطبيقات مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
المزايا
تسريع الموافقات

يمكنك تحسين تجربة العملاء من خلال تسريع موافقات العملاء، وبالتالي تقليل أوقات إدارة الحالات وغير ذلك الكثير.
تعزيز الإنتاجية

يمكنك أتمتة عملية تصنيف المستندات يدويًا والتي تستغرق وقتًا طويلاً وإدخال البيانات الوصفية المعرضة للأخطاء.
الوصول إلى المحتوى من أي مكان

يمكنك البحث عن المحتوى والوصول إليه ومشاركته وإدارته من العديد من التطبيقات والأجهزة على مستوى المؤسسة مع توفّر خيارات نشر مرنة.
تخفيف تأثيرات المخاطر

يمكنك تطبيق عمليات موحدة لحوكمة المحتوى بشكل متسق عبر المستودعات والملفات المشتركة من خلال حل واحد شامل وقابل للتوسع.
تسريع الابتكار

يمكنك استخدام أدوات الرمز المنخفض لإنشاء تطبيقات آمنة تركز على المحتوى وقائمة على الحاويات يمكن نشرها على أي سحابة. 
إدارة المحتوى ومشاركته بأمان

وفّر وقت موظفيك وحسّن تجربة العملاء باستخدام IBM® FileNet® Content Manager — وهو حل مرن ومكتمل الميزات لإدارة المحتوى والذي يوفر أيضًا الأساس لـ Cloud Pak® for Business Automation. تعرّف على كيفية استخدامه كحل تعاون خارجي لأي تطبيق أعمال يعمل على السحابة.

 حل تحديات محتوى مؤسستك من خلال الأتمتة

تعد خدمات المحتوى من القدرات الرئيسية في IBM Cloud Pak® for Business Automation.. ستجد ما يلي:

  • قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وواجهة مستخدم (UI) مشتركة وأدوات رمز منخفض
  • أتمتة المهام، وتنسيق سير العمل وإدارة القرارات وغير ذلك الكثير
  • نهج تسعير معياري سهل الاستهلاك، لذا فأنت تدفع مقابل ما تحتاجه فقط

القدرات ذات الصلة

التقاط البيانات

جمع البيانات وأتمتتها وتصنيفها واستخراجها من المحتوى.

 سير العمل

تنسيق سير العمل عبر جميع أصول وخدمات المحتوى.

 Content Manager حسب الطلب

التقط كشوف الحسابات والمراسلات الصادرة واستفد من خيارات الأرشفة والبحث والاسترجاع القوية.
دراسات حالة
Aerial view of goods warehouse. Logistics center in industrial city zone from above. Aerial view of trucks loading at logistic center
Fleet Hire Services
تعرف على كيفية استخدام Fleet Hire Services لحلول إدارة المحتوى في المؤسسات من IBM للمساعدة على إدارة العمليات المعقدة بكفاءة.
Female healthcare worker talking on video conference through mobile phone in doctor's office
Central Nacional Unimed
تعرّف على كيفية قيام شركة Central Nacional Unimed بتبسيط الفواتير الطبية باستخدام سير عمل المحتوى الإلكتروني.
الموارد تقييمات الأقران من G2 Crowd
اقرأ تقييمات الأقران المعتمدة.
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حلول الأتمتة
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الخطوات التالية

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IBM Cloud Pak for Business Automation

يمكنك أتمتة العمل وتسريع نمو الأعمال باستخدام هذه المجموعة المعيارية من عناصر البرامج المتكاملة والمصممة لأي سحابة هجينة.

 استكشف IBM Cloud Pak for Business Automation IBM FileNet Content Manager

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم معارف تفصيلية عميقة من المحتوى غير المنظم من خلال هذا الحل المرن ومتكامل المزايا لإدارة المحتوى.

 استكشف IBM FileNet Content Manager