يُعَد IBM Content Collector مجموعة من المنتجات المصممة لجمع وتحسين وإدارة رسائل البريد الإلكتروني وأنظمة الملفات وبيانات ومستندات SAP. وتُتيح له قدراته تحديد المحتوى وأرشفته استنادًا إلى قيمته التجارية، مع ضمان حماية المحتوى المهم والاحتفاظ به. وتوفِّر هذه المجموعة الشاملة من الحلول استراتيجيةً لاستخلاص القيمة من المحتوى الخاص بك.
يوفر Content Collector for Email أرشفة تلقائية للبريد الإلكتروني تستند إلى السياسات من صناديق البريد في أنظمة بريد إلكتروني مختلفة، ما يساعد على إدارة المعلومات والامتثال للمتطلبات القانونية.
يُتيح لك Content Collector for SAP Applications جمع وأرشفة وإدارة البيانات التي تُنتجها أنظمة SAP ضمن مستودع متكامل وغني بميزات الأمان باستخدام منصة إدارة المحتوى المؤسسي (ECM) الخاصة بك.
يُتيح Content Collector for File Systems للمستخدمين التحكم في المستندات الموجودة على مشاركات ملفات الشبكة، ويمكن تهيئته لالتقاط المستندات تلقائيًا عند وضعها في موقع تتم مراقبته.
يُتيح Content Collector for Microsoft SharePoint للمستخدمين التقاط المحتوى من SharePoint لأغراض الأرشفة طويلة الأجل أو الامتثال أو لأسباب تجارية أخرى.
جمع المحتوى وأرشفته استنادًا إلى احتياجات الأعمال والمتطلبات التنظيمية لمؤسستك.
تقليل التكاليف وتحسين الأداء عن طريق الانتقال إلى مستويات تخزين أقل.
جمع الرسائل وأرشفتها وفقًا للسياسات التي تحدِّدها.
توفير أرشفة مبنية على القيمة لتطبيقات SAP.
تنفيذ استراتيجية شاملة لجمع وأرشفة مستندات SharePoint.
التحكم في مستندات مشاركات الملفات عبر الشبكة من خلال وظائف إزالة التكرار، والضغط، والاحتفاظ.