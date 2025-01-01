IBM Content Collector for Email

أرشفة بريد إلكتروني مؤتمتة تعتمد على السياسات لتلبية متطلبات الشؤون القانونية والامتثال وإدارة تكنولوجيا المعلومات.

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أداة التصيد الاحتيالي تجمع بيانات المستخدمين في الفضاء الإلكتروني.

نموذج بيانات تخزين البريد الإلكتروني الوصفي
 

يُعَد IBM Content Collector مجموعة منتجات مصممة لجمع وتحسين وإدارة البريد الإلكتروني وأنظمة الملفات وبيانات ومستندات SAP. تُتيح قدراته التعرُّف على المحتوى المؤسسي وأرشفته بناءً على قيمته التجارية، مع ضمان حماية المحتوى الحيوي والاحتفاظ به.
البحث عن البريد الإلكتروني المؤرشف

يُتيح لك Content Collector البحث في المستندات حسب التاريخ والمرسل والمستلمين والموضوع والمحتوى ومحتوى المرفقات، أو أي مجموعة منها.
استعادة المستندات المؤرشفة

يمكن استعادة وعرض جميع المستندات المؤرشفة من صندوق البريد، أو ملف التخزين الشخصي، أو أرشيف Notes المحلي.
الأرشفة إلى مستودع مركزي

يعمل Content Collector على تخزين كامل محتوى البريد الإلكتروني في مستودع مركزي، مع نسخ مكررة مُزالة وقاعدة بيانات XML قابلة للبحث.
تطبيق سياسات الاحتفاظ بالبيانات على الرسائل الفردية

من خلال ربط جداول الاحتفاظ المُدارة مركزيًا بالبريد الإلكتروني المؤرشف، يمكنك إدارة دورة حياة البريد الإلكتروني ثم التخلص منه بشكل آمن وقانوني.
الفوائد
إدارة البريد الإلكتروني بكفاءة

تصفية البيانات غير ذات الصلة للتحكم في نمو بيانات البريد الإلكتروني وتقليل التكاليف.

 

 
تلبية توقعات الامتثال

إدارة عمليات البحث في eDiscovery وعمليات الحجز القانونية والاحتفاظ بالسجلات من نظام واحد.
دعم تقنية المراسلة

أرشفة المستندات عبر أنظمة رسائل البريد الإلكتروني المختلفة.

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اتخِذ الخطوة التالية

تعرَّف على كيفية إنشاء حلول أرشفة تعتمد على القيمة بمساعدة IBM Content Collector for Email.
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